Тихо сам с собою: Disney составит конкуренцию себе же

«Черная Пантера» не то, что на плаву – она все еще на недосягаемой высоте, хотя прошло уже три недели со старта проката. Эксперты уже прикидывают, сколько сможет заработать в первый уикенд «Излом времени». Пока звучат версии о 38 миллионах долларов в 3980 точках проката фильма в Северной Америке. Первоначально эксперты оценивали сборы в 37 миллионов.

Тем временем «Черная Пантера» может принести создателям от 35 до 40 миллионов долларов на четвертых выходных проката.

Школьники, отдыхающие перед Пасхой (она выпала на 1 апреля в этом году), по мнению представителей индустрии, станут основной добычей создателей «Излома», ведь этот фильм основан на детском романе Мадлен Л'Энгл. Писательница выпустила свою книгу в 1962 году. По сюжету группа детей путешествует во времени в странных мирах, чтобы найти отца главной героини. Фильм может похвастаться звездным актерским составом: Опра Уинфри, Риз Уизерспун, Зах Галифианакис, Крис Пайн, Минди Калинг и Гугу Мбата-Роу.

Между тем, «Черная Пантера» продолжает разрывать рейтинги кассовых сборов, а общая сумма собранных средств составляет 506,4 млн долларов, что делает его девятым по кассовым сборам фильмом в Северной Америке. И это только за 18 дней проката. Третий уикенд за все время кинематографа был самым успешным у «Звездных войн: последний джедай» и «Аватара».