Тигран Мартиросян ушел со «112 Украина» и «Голоса Столицы» ради NewsOne

К команде информационного телеканала NewsOne присоединился Тигран Мартиросян, заняв должность информационного продюсера, сообщает пресс-служба канала.

"NewsOne – телеканал, выделяющийся среди остальных в сегменте информационного вещания. Современный, смелый, открытый ко зрителю. Я рад присоединиться к коллективу больших специалистов", – говорит он.

До этого Тигран Мартиросян работал ведущим на телеканале «112 Украина» и радио «Голос Столицы». Там он не работает с 3 октября, о чем сообщил в своем Facebook.

Напомним, в начале сентября ведущим NewsOne стал основатель проекта «Свободная. Образовательная платформа» Дмитрий Раимов.

Фото: Пресс-служба NewsOne