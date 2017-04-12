«Ты не поверишь!»: НТВ отказывается от скандального «желтого» контента

В эфире российского телеканала НТВ 14 апреля выйдет последний выпуск ток-шоу «Говорим и показываем». Такой шаг является частью стратегии канала по отказу от агрессивного и провокационного контента. Об этом «Ведомостям» сообщил генеральный продюсер Тимур Вайнштейн.

Программа «Говорим и показываем» выходит на НТВ с сентября 2011 г. В одном из прошлогодних выпусков, например, показали видео, снятое на любительскую камеру, о том, как актер Алексей Панин занимается сексом с собакой. Показ этого видео в эфире вызвал скандал.Всего в 2016-м в эфире НТВ вышло 206 выпусков ток-шоу. Стоит Отметить, что его рейтинги выше, чем у канала в целом: по данным Mediasсope, в прошлом году «Говорим и показываем» смотрело в среднем 14,4% зрителей старше 18 лет (доля программы), тогда как доля НТВ составила 9,8%.

"С конца прошлого года усилиями команды аудитория канала перестала падать и начала расти, у нас появилась возможность закрыть довольно популярную программу. Мы хотим двигаться в сторону социально значимых и качественных проектов", - говорит генпродюсер.

Вместе с тем часть прежде довольно агрессивных шоу не закрывается, а переформатируется, как это произошло с ток-шоу «Ты не поверишь!». "Программа перестала быть такой скандальной и провокационной, как раньше. Раньше звезды обижались на НТВ из-за сюжетов, которые выходили о них в этой программе. А теперь они возвращаются в наш эфир", - рассказывает источник издания на канале.

Напомним, ТимурВайнштейн стал генпродюсером НТВ в ноябре 2015 года - вскоре после отставки гендиректора канала Владимира Кулистикова. Вместо него гендиректором стал Алексей Земский. От новой команды в «Газпром-медиа» (НТВ входит в этот холдинг) ожидали отхода от скандальных «желтых» программ и «чернушных сериалов про ментов», поскольку такой контент не позволяет привлечь качественную аудиторию, контакты с которой можно дорого продать рекламодателям.

Фото: Ntv.ru