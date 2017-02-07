The Wall Street Journal сокращает свое присутствие в Европе

Американская ежедневная деловая газета The Wall Street Journal (WSJ) в рамках реорганизации закрывает отделения в Будапеште, Мадриде и Варшаве, сообщает RNS.

По информации источников агентства Bloomberg, некоторые журналисты и редакторы издания в Германии и России также были уволены. Таким образом, издание значительно сокращает свое присутствие в Европе.

Вместе с тем, издатель WSJ - Dow Jones & Company - рассматривает возможность создания информационного центра в Барселоне, дополнительно к существующему в Лондоне. Также Dow Jones & Company подтвердил сокращения в Европе и Азии, которые осуществлялись на прошлой неделе, однако не раскрыл никаких подробностей.

Напомним, с 14 ноября 2016 года газета изменила формат печатного издания (в ней стало меньше страниц и материалов, посвященных культуре, искусству и местным новостям), а также сократила сотрудников.

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