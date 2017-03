The Village в Украине запустилось

"Со старта мы фокусируемся на Киеве: от ремонта дорог до мест, где можно выпить хороший кофе. Далее - крупные украинские города. Пишем об изменениях, пишем о людях и о том, что их волнует", - говорится в редакционной статье издания.

Журналисты подчеркивает, что The Village - это коммерческий проект, поэтому они хотят производить качественный контент и зарабатывать на нем.

Подробнее об издании можно узнать из интервью «Телекритике» главы рекламного агентства-партнер холдинга Look At Media (LAM) «Апрель-медиа», купившего права на франшизу The Village для запуска излания в нашей стране, Николаем Балабаном.

Фото: Facebook-страница Impact Hub Odessa