The Next Big Thing: прием работ на питчинг окончен, переходим к голосованию

1 августа в 00:00 завершился этап подачи заявок на питчинг The Next Big Thing. Generation от «1+1 медиа» и началось голосование жюри и обычных пользователей сети. В конкурсе участвуют почти 900 идей, из которых во второй этап попадут только 40.
Отбор идей будет проходить на основе голосов жюри и пользователей интернета в соотношении 70% к 30% соответственно. Голосование продлится до 17 августа. Профессиональный состав жюри The Next Big Thing. Generation будет оценивать работы по 10-балльной шкале. Таким образом зрители и эксперты отберут ТОП-20 идей в каждой из номинаций. 40 заявок, прошедших во второй тур, будут оглашены 21 августа.
В ходе третьего этапа полуфиналисты должны будут детализировать свои идеи и отправить сценарии к минимум двум, а максимум – пяти выпускам или сериям своих проектов.ТОП-10 финалистов будут лично защищать свою идею перед жюри.
«Сейчас мы начинаем достаточно ответственный этап – голосование и формирование ТОП-20 в каждой из номинаций. Поскольку 70% оценки зависит от бала жюри, наша цель – детально рассмотреть и проанализировать абсолютно каждую работу. Мы искренне верим, что среди полученных заявок найдем идею, реализацию которой полюбит каждый украинский зритель», – говорит Светлана Павелецкая, директор по маркетинговым коммуникациям «1+1 медиа».