ТЕЛЕКРИТИКА

The Next Big Thing: прием работ на питчинг окончен, переходим к голосованию

Бизнес

1 августа в 00:00 завершился этап подачи заявок на питчинг The Next Big Thing. Generation от «1+1 медиа» и началось голосование жюри и обычных пользователей сети. В конкурсе участвуют почти 900 идей, из которых во второй этап попадут только 40.


Отбор идей будет проходить на основе голосов жюри и пользователей интернета в соотношении 70% к 30% соответственно. Голосование продлится до 17 августа. Профессиональный состав жюри The Next Big Thing. Generation будет оценивать работы по 10-балльной шкале. Таким образом зрители и эксперты отберут ТОП-20 идей в каждой из номинаций. 40 заявок, прошедших во второй тур, будут оглашены 21 августа.

В ходе третьего этапа полуфиналисты должны будут детализировать свои идеи и отправить сценарии к минимум двум, а максимум – пяти выпускам или сериям своих проектов.ТОП-10 финалистов будут лично защищать свою идею перед жюри.

Бизнес

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В каждой номинации будет 3 призовых места. Обладатели первых мест получат реализацию идеи. За второе место в номинации «X-сериалы» автор идеи получит продвижение и поддержку формата сериала на международном рынке с целью продажи, а в номинации «Z-веб-форматы» – полный консалтинг идеи от команды 1+1 Digital. Обладатели третьих мест смогут бесплатно учиться в Высшей школе Media & Production по выбранному направлению.

«Сейчас мы начинаем достаточно ответственный этап – голосование и формирование ТОП-20 в каждой из номинаций. Поскольку 70% оценки зависит от бала жюри, наша цель – детально рассмотреть и проанализировать абсолютно каждую работу. Мы искренне верим, что среди полученных заявок найдем идею, реализацию которой полюбит каждый украинский зритель», – говорит Светлана Павелецкая, директор по маркетинговым коммуникациям «1+1 медиа».

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