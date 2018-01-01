The Next Big Thing: прием работ на питчинг окончен, переходим к голосованию

Отбор идей будет проходить на основе голосов жюри и пользователей интернета в соотношении 70% к 30% соответственно. Голосование продлится до 17 августа. Профессиональный состав жюри The Next Big Thing. Generation будет оценивать работы по 10-балльной шкале. Таким образом зрители и эксперты отберут ТОП-20 идей в каждой из номинаций. 40 заявок, прошедших во второй тур, будут оглашены 21 августа.

В ходе третьего этапа полуфиналисты должны будут детализировать свои идеи и отправить сценарии к минимум двум, а максимум – пяти выпускам или сериям своих проектов.ТОП-10 финалистов будут лично защищать свою идею перед жюри.