The Next Big Thing. Generation: разговор с Александром Ткаченко

Александр Владиславович расскажет, на какие тенденции телесмотрений стоит обратить внимание, чтобы оставаться на плаву и повышать рейтинги не только сегодня, но и в обозримом будущем. Мастер-класс состоится 2 июля в 19:00 в хабе INVERIA (ул. Владимирская, 49а). Зарегистрироваться можно здесь.

А тем временем к социальному флешмобу #янемовчупросвоїідеї, который проходит в рамках питчинга The Next Big Thing. Generation, присоединяется все больше и больше звезд шоу-бизнеса и медийщиков. Участие во флешмобе уже приняли Женя Галич и Дмитрий Каднай, лидеры групп O.Torvald и KADNAY, певицы TARABAROVA и Michelle Andrade, певец OLEYNIK, актриса сериала «Школа» Лиза Василенко, ведущий «Сніданку з 1+1» Егор Гордеев, ведущая «Сніданок. Вихідний» Валентина Хамайко, ведущая «ПроФутбол» Александра Лобода и актер Гарик Бирча.