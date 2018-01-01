The Next Big Thing. Generation: питчинг завершился, победители определены

Заявок и идей в этом году было не просто много, а очень много. Всего на питчинг их было подано около девяти сотен. И как минимум половина из них были вполне толковыми.

«Мы прочитали около полутысячи заявок, и, должна признаться, что очень многие авторы приятно удивили. Если просуммировать, то хороших идей было много, они достаточно глубокие и актуальные. Например, одна из моих любимых заявок не была так высоко оценена коллегами-судьями и не попала в топ-10. Наверное, слишком смела для того, чтобы быть показанной в рамках эфирного телевидения, но она однозначно может быть интересной для других платформ. А мне ну очень любопытно познакомиться с ее автором. Так у меня в блокноте появился целый список участников, с которыми хочу встретиться в ближайшие полгода, чтобы познакомиться и пообщаться ближе, – это прежде всего авторы особо креативных, на мой субъективный взгляд, идей. Вдруг возникнет обоюдное желание посотрудничать в дальнейшем. Первой в списке была Ирина Емец, которая получила специальную награду за «Хохлацкую королеву». Мы скоро увидимся. Может быть, из этого общения тоже что-то вырастет», – рассказала Алена Еремеева, главный продюсер сериалов и фильмов канала «1+1» и глава жюри питчинга The Next Big Thing. Generation в номинации «X-сериалы».