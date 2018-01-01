The Next Big Thing. Generation: питчинг завершился, победители определены

28 сентября 2018 года участники питчинга идей The Next Big Thing. Generation, которым посчастливилось попасть в ТОП-10 в номинациях «X-сериалы» и «Z-веб-форматы», защищали свои проекты перед профессиональным жюри. Кто победил и как это было?
Заявок и идей в этом году было не просто много, а очень много. Всего на питчинг их было подано около девяти сотен. И как минимум половина из них были вполне толковыми.
«Мы прочитали около полутысячи заявок, и, должна признаться, что очень многие авторы приятно удивили. Если просуммировать, то хороших идей было много, они достаточно глубокие и актуальные. Например, одна из моих любимых заявок не была так высоко оценена коллегами-судьями и не попала в топ-10. Наверное, слишком смела для того, чтобы быть показанной в рамках эфирного телевидения, но она однозначно может быть интересной для других платформ. А мне ну очень любопытно познакомиться с ее автором. Так у меня в блокноте появился целый список участников, с которыми хочу встретиться в ближайшие полгода, чтобы познакомиться и пообщаться ближе, – это прежде всего авторы особо креативных, на мой субъективный взгляд, идей. Вдруг возникнет обоюдное желание посотрудничать в дальнейшем. Первой в списке была Ирина Емец, которая получила специальную награду за «Хохлацкую королеву». Мы скоро увидимся. Может быть, из этого общения тоже что-то вырастет», – рассказала Алена Еремеева, главный продюсер сериалов и фильмов канала «1+1» и глава жюри питчинга The Next Big Thing. Generation в номинации «X-сериалы».
В номинации «Z-веб-форматы», то есть продукты для YouTube, победил Роман Розенгурт с идеей сериала «Ангел несмерти». Молодой человек случайно погибает, когда на него с крыши падает самоубийца. В небесной канцелярии ему объясняют, что произошла ошибка. И теперь он должен вернуться и спасать других самоубийц.
«Действительно приятно получить так много качественных и продуманных идей. Да, из общего количества были и те, которые не совсем соответствуют современным требованиям, но их было очень мало. Что интересно, у большинства идей тематика насколько уникальна, что она не имеет аналогов ни в Украине, ни в мире. Идея, которая получила победу, совершенно нова. Сейчас очень остро стоит тема зависимости детей от социальных сетей, к тому же не единичный случай, когда программы, паблики и чаты подталкивают детей к суициду. Этот продукт будет предупреждать их об обратном, опять-таки с помощью соцсетей. Идея говорит с аудиторией на понятной ей языке и в привычной для нее среде. И ее реализация в первую очередь очень важна с социальной точки зрения», – комментирует директор 1+1 Digital Анна Ткаченко.
«Именно благодаря таким проектам мы открываем дорогу молодым и приветствуем новые таланты. В этом году The Next Big Thing группа «1+1 медиа» провела уже в седьмой раз. Прежде всего, это уникальная возможность получить развернутую обратную связь профессионалов по твоей идеи. Полученные 900 работ свидетельствуют не только об активности украинцев, но и демонстрируют действительно высокий уровень представленных заявок участников, а идеи победителей действительно имеют все шансы после реализации стать успешным продуктом на телевизионном и диджитал рынках», – отметил генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко.
Обладатели первых мест получат реализацию идеи. Второе место в номинации «X-сериалы» – это продвижение и поддержка формата сериала на международном рынке с целью продажи. Второе место в номинации «Z-веб-форматы» – полный консалтинг идеи от команды 1+1 Digital. Обладатели третьих мест получат бесплатное обучение в Высшей школе Media&Production по выбранному направлению.