The New Yorker выйдет с обложкой на русском языке, Путиным и Трампом

На обложке очередного номера журнала The New Yorker, который выйдет 6 марта, название издания будет написано с использованием кириллицы — «The Нью-Йоркер», сообщает Meduza.

Главным материалом номера станет статья Эвана Осноса, Дэвида Ремника и Джошуа Яффы под названием «Трамп, Путин и новая холодная война», посвященная вмешательству России в выборы президента США, а также российско-американским отношениям.

На обложке нового номера будет изображен российский президент Владимир Путин в позе Юстаса Тилли — вымышленного денди, изображенного на первой обложке The New Yorker в 1925 году (журнал регулярно пародирует эту обложку — обычно в феврале, когда отмечает очередную годовщину первого выпуска).

«Блитт (автор обложки Барри Блитт. - Ред.) воображает будущее, в котором наш символ превратился в Юстаса Владимировича Тилли, а бабочка, которую тот рассматривает — ни что иное, как потрясенный Дональд Трамп», — объясняют в журнале.