The Huffington Post провело ребрендинг, став HuffPost

Американское интернет-издание, агрегатор и блог The Huffington Post, имеющее 17 локальных ответвлений, впервые за 12 лет своего существования провело ребрендинг. Теперь издание называется HuffPost, также оно обновило сайт и логотип.

Как сообщается на сайте издания, читатели уже давно называют его HuffPost. "Иногда это хорошая идея - просто принять имя, которое выбрала ваша аудитория. Оно короче, оно ярче и привлекательнее", - говорит главный редактор Лидия Полгрин.

Все эти изменения являются частью перестройки, отражающей видение новой команды во главе с Полгрин, которая сменила на посту главреда основательницу издания Арианну Хаффингтон, и генеральным директором Джаредом Грусдом, и они направлены на привлечение более широкой аудитории. При этом, по словам главреда, ребрендинг не направлен на разрыв связи с Хаффингтон. "Все, что сегодня делает HuffPost, стоит на основании, созданном Арианной Хаффингтон. Это просто попытка идти в ногу со временем и с тем, что люди думают о нас", — подчеркнула она.

Вместе с новой домашней страницы, сайт запустил так называемые «карточки» для историй, которыми легко делиться в сетях. Их идея заключается в комбинации броского заголовка и изображения-мема, которыми можно легко поделиться и сделать их вирусными.

Напомним, в августе 2016 года основатель и главный редактор The Huffington Post 66-летняя Арианна Хаффингтон объявила об уходе из издания. Теперь она занимается развитием своего нового проекта о здоровом образе жизни Thrive Global.

Фото: «Телекритика»