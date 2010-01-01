The Hollywood Reporter и Billboard продают из-за больших убытков

Одни из самых известных печатных изданий о музыке и кино журналы Billboard и The Hollywood Reporter, которыми владеет медиагруппа The Hollywood Reporter-Billboard, выставлены на продажу, сообщает Life.ru.

Кроме того, по словам пресс-секретаря медиагруппы, свой пост покидает главный креативный директор и сопрезидент издательского дома Дженис Мин, проработавшая в нем с2010 года и сделавшая из отраслевых изданий о шоу-бизнесе еженедельные глянцевые журналы о музыке и кино. Однако корпорация не смогла возместить потраченные на это средства.

По информации источников, за последний год The Hollywood Reporter-Billboard потеряла около $20 млн. Компания также планировала запустить кабельные телеканалы на основе брендов The Hollywood Reporter и Billboard, но эти планы так и не реализовались.

Напомним, владельцы американского журнального издательства Condé Nast (издает Vogue, GQ, The New Yorker, Vanity Fair и др.) рассматривают возможность его продажи.