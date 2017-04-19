The Guardian смогла увеличить выручку, сделав читателей спонсорами

Британская ежедневная газета The Guardian ввела функцию спонсорской подписки, чтобы оставить читателям свободный доступ к контенту, сообщает The Telegraph.

До этого издание, в противовес другим крупным западным изданиям, долго отказывалось вводить какие-либо инструменты для монетизации контента, поскольку принципиально не хотело ограничивать доступ к информации. Однако на фоне снижения доходов от рекламы редакции пришлось разработать специальную схему, позволяющую читателям становиться спонсорами и поддерживать газету пожертвованиями.

"Мы хотим сделать мир лучше и справедливее, хотим оставаться честными. Мы полагаем, что читателям нужна качественная независимая журналистика, которая рассказывает им правду. Все это трудная и дорогая работа. Все больше людей хотят читать The Guardian и все меньше людей готовы платить за это. Доходы от рекламы стремительно падают. Если вы читаете нас, и вам нравится, то что мы пишем, станьте одним из наших спонсоров. Так вы обеспечите The Guardian надежное будущее", – сказано в обращении издания к читателям.