The Guardian может стать таблоидом из-за больших убытков

Руководство Guardian Media Group, владеющей газетами The Guardian, The Observer и другими медиаактивами, предупредило о том, что в текущем финансовом году, заканчивающемся в апреле, убытки компании могут составить 90 млн фунтов.

Как пишет «Коммерсант», это грозит изданиям новыми сокращениями сотрудников в Великобритании и США, офисных помещений, а также возможным изменением печатного формата.

По данным менеджмента группы, с начала текущего финансового года (с апреля 2016 года) убытки The Guardian уже составили 60 млн фунтов. К концу финансового года, то есть к апрелю 2017-го, убыток может возрасти еще на 30 млн фунтов. Это чуть меньше прошлогоднего годового убытка в 95 млн фунтов.В связи с этим генеральный директор GMG Дэвид Пемсел предупредил сотрудников о грядущих трудностях для газеты, еще более серьезных, чем это было в последние годы.

В прошлом году, учитывая стабильный рост убытков, руководство GMG запустило трехлетнюю программу реорганизации, предусматривающую жесткое сокращение издержек. По оценкам руководства GMG, чтобы программа дала результаты в течение трех лет, необходимо сократить издержки на 20%, что обеспечит экономию до 50 млн фунтов в год. В рамках этой программы уже были сокращены 250 сотрудников в британской редакции и 40 человек в американском бюро The Guardian.

Кроме того, в последние месяцы на сайте газеты читателям предлагается сделать добровольное пожертвование, чтобы помочь редакции. При этом газета пока воздерживается от введения платного контента, как это сделали многие другие издания на фоне падения прибыли.

По информации источников газеты The Times, The Guardian ведет переговоры об остановке печатных машин для формата «Берлинер» (размер листа 470 х 315 мм) и передачи печати на субподряд, а это может означать, что издание рассматривает вариант перехода на формат таблоида. Переговоры о печати The Guardian в новом формате якобы уже велись с News UK Руперта Мердока (издает и печатает на собственных мощностях The Times и The Sun с воскресными выпусками и приложениями) и рядом других компаний.

Фото: wikipedia.org / Bryantbob