Фильм Татьяны Тереховой о Евровидении выходит на «UA:Першом» и «UA:Культура»

Телеканалы «UA:Перший» и «UA:Культура» покажут документальный фильм «Євробачення-2017. Цiлком безпечно». Его автором является теле- и радиоведущая Татьяна Терехова, которая уже несколько лет подряд комментирует прямые эфиры конкурса на «UA:Першом».
На «UA:Першом» лента выйдет в воскресенье, 26 ноября, в 16:20, на «UA:Культура» – в этот же день в 19:30.
"Мне кажется, у нас в стране как никогда вырос интерес к Евровидению. Поэтому и интерес к фильму о том, как создавалось это шоу в нашей стране тоже должен быть больше, нежели в Стокгольме, или в Дании, или в Азербайджане", – говорила она «Вестям».
Напомним, Татьяна Терехова комментирует Евровидение на «UA:Першом» уже семь лет. Каждый год она снимает документальный фильм о том, как проходил конкурс. В 2017 году Евровидение принимал Киев.
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