ТЕЛЕКРИТИКА

Теперь сериалы и развлекательные шоу на «1+1» будут начинаться раньше

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Сегодня телеканал «1+1» объявил даты премьер своих проектов, которые зрители увидят в осеннем телесезоне. Изменилось время показа программ: с конца августа сериалы на канале будут начинаться раньше, в 20:30, а развлекательные проекты – в 21:30.


Канал «1+1» анонсировал выпуск программ, которые стартуют уже в конце августа и начале сентября.

Так,  26 августа в 21:00 состоится премьера нового сезона проекта «Танці з зірками» с ведущим Юрием Горбуновым и судьями Екатериной Кухар, MONATIK и Владом Ямой. Уже известны имена 12 участников из 14 – это грузинский бизнесмен Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, боксер Денис Беринчик, тренер Анита Луценко, юморист и тренер «Лиги смеха» Игорь Ласточкин, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, актер Павел Вишняков, певица Michelle Andrade, ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк и ведущая Оксана Марченко. Участие в шоу в качестве танцора примет финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.

27 августа в 20:30 старует второй сезон сериала «Школа», который будет выходить на «1+1» с понедельника по четверг. В новых сериях зрители узнают. кто угрожал главной героине Нике в последних сериях первого сезона, сможет ли Лола остаться самой популярной девочкой в ​​школе и вернуть Пашу, а также – какие интриги скрывает учительская. Полюбившийся зрителям 10-Б станет выпускным 11-Б, они будут бороться с новыми героями, учениками новоиспеченного 10-Б, за лидерство в школе.

Актеры сериала «Школа»

Фото: пресс-служба «1+1»

3 сентября  в 21:30 состоится премьера проекта «#шоуюри», который будет наполнен скетчами и стендапами с актерами во главе с Юрием Горбуновым. Идея проекта принадлежит самому Горбунову и одному из авторов комедийного сериала «Останній москаль» Николаю Куцику. Шутки артисты создают вместе со сценаристом сериала «Село на миллион 2» Ярославом Стенем и командой лучших юмористов страны. Проект будет выходить на «1+1» по понедельникам.

Юрий Горбунов

Фото: пресс-служба «1+1»

4 сентября в 21:30 на экраны выйдет первый выпуск второго сезона проекта «Модель XL». Судьи Екатерина Осадчая, Андре Тан, Татьяна Мацкевич и Богдан Юсипчук будут оценивать успехи пышных красоток, которые ломают стереотипы о модельном бизнесе. Реалити-шоу будет выходить на «1+1» каждый вторник.

Судьи проекта «Модель XL»

Фото: пресс-служба «1+1»

5 сентября в 21:30 зрителей «1+1» ждет премьера кулинарного реалити  «Король десертов»  с ведущим Владимиром Остапчуком. Талантливые кондитеры со всей Украины поборются за звание лучшего. Судьи проекта – настоящие профессионалы кулинарного дела и ресторанного бизнеса. Это Стефан Вайттинадан – парижанин, шеф-повар пятизвездочного киевского отеля InterContinental, Татьяна Вербицкая – основательница кондитерской школы, Кирилл Смиян – бизнесмен и основатель популярной сети именных кондитерских.

Начиная с 6 сентября, каждый четверг в 21:30 на «1+1» будут выходить новые выпуски программы журналистских расследований «Гроші»  с ведущим Александром Дубинским (программу создает Департамент журналистских проектов «1+1 медиа»). А 8 сентября состоится премьера нового кулинарного проекта «Їмо за 100», которая будет выходить каждую субботу. Ведущий Алексей Душка попытается доказать украинцам, что дома можно поесть так же вкусно, как и в ресторане, при этом не  потратив много денег.  Алексей расскажет, как потратить меньше 100 гривен, чтобы накормить обедом всю семью. В каждом выпуске «Їмо за 100» на кухне Алексею будет помогать звездный гость. 

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