Теперь сериалы и развлекательные шоу на «1+1» будут начинаться раньше

Канал «1+1» анонсировал выпуск программ, которые стартуют уже в конце августа и начале сентября.

Так, 26 августа в 21:00 состоится премьера нового сезона проекта «Танці з зірками» с ведущим Юрием Горбуновым и судьями Екатериной Кухар, MONATIK и Владом Ямой. Уже известны имена 12 участников из 14 – это грузинский бизнесмен Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, боксер Денис Беринчик, тренер Анита Луценко, юморист и тренер «Лиги смеха» Игорь Ласточкин, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, актер Павел Вишняков, певица Michelle Andrade, ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк и ведущая Оксана Марченко. Участие в шоу в качестве танцора примет финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.

27 августа в 20:30 старует второй сезон сериала «Школа», который будет выходить на «1+1» с понедельника по четверг. В новых сериях зрители узнают. кто угрожал главной героине Нике в последних сериях первого сезона, сможет ли Лола остаться самой популярной девочкой в ​​школе и вернуть Пашу, а также – какие интриги скрывает учительская. Полюбившийся зрителям 10-Б станет выпускным 11-Б, они будут бороться с новыми героями, учениками новоиспеченного 10-Б, за лидерство в школе.