Теперь сериалы и развлекательные шоу на «1+1» будут начинаться раньше

Сегодня телеканал «1+1» объявил даты премьер своих проектов, которые зрители увидят в осеннем телесезоне. Изменилось время показа программ: с конца августа сериалы на канале будут начинаться раньше, в 20:30, а развлекательные проекты – в 21:30.
Канал «1+1» анонсировал выпуск программ, которые стартуют уже в конце августа и начале сентября.
Так, 26 августа в 21:00 состоится премьера нового сезона проекта «Танці з зірками» с ведущим Юрием Горбуновым и судьями Екатериной Кухар, MONATIK и Владом Ямой. Уже известны имена 12 участников из 14 – это грузинский бизнесмен Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, боксер Денис Беринчик, тренер Анита Луценко, юморист и тренер «Лиги смеха» Игорь Ласточкин, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, актер Павел Вишняков, певица Michelle Andrade, ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк и ведущая Оксана Марченко. Участие в шоу в качестве танцора примет финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.
27 августа в 20:30 старует второй сезон сериала «Школа», который будет выходить на «1+1» с понедельника по четверг. В новых сериях зрители узнают. кто угрожал главной героине Нике в последних сериях первого сезона, сможет ли Лола остаться самой популярной девочкой в школе и вернуть Пашу, а также – какие интриги скрывает учительская. Полюбившийся зрителям 10-Б станет выпускным 11-Б, они будут бороться с новыми героями, учениками новоиспеченного 10-Б, за лидерство в школе.
Начиная с 6 сентября, каждый четверг в 21:30 на «1+1» будут выходить новые выпуски программы журналистских расследований «Гроші» с ведущим Александром Дубинским (программу создает Департамент журналистских проектов «1+1 медиа»). А 8 сентября состоится премьера нового кулинарного проекта «Їмо за 100», которая будет выходить каждую субботу. Ведущий Алексей Душка попытается доказать украинцам, что дома можно поесть так же вкусно, как и в ресторане, при этом не потратив много денег. Алексей расскажет, как потратить меньше 100 гривен, чтобы накормить обедом всю семью. В каждом выпуске «Їмо за 100» на кухне Алексею будет помогать звездный гость.