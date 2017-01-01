Теперь официально: Ольга Фреймут снова на «Новом канале»

«Новый канал» официально подтвердил возвращение телеведущей Ольги Фреймут. Как и сообщали источники нашей Дуси Катасоновой, она станет одной из наставниц в новом сезоне реалити-шоу «Від пацанки до панянки».

Как уточняет теперь пресс-служба телеканала, весной Фреймут предстанет перед зрителями в новом амплуа – она будет директором Школы панянок.

"«Новый канал» делает очень качественные проекты, и я с радостью согласилась присоединиться к команде, которую считаю своей семьей.Я любовалась и подсознательно заглядывалась на эту роль уже давно. Расскажу предысторию: реалити снят по британскому формату From Ladette to Lady, и я очень любила его смотреть, когда была беременна Златой и жила в Лондоне. Это большое счастье, что его начали снимать в Украине", – говорит телеведущая.

По словам генерального продюсера Friends Production, который снимает реалити «Від пацанки до панянки», Алексея Гончаренко,на роль директора Школы панянок они искали успешную украинскую женщину, и именно такой для них является Ольга Фреймут.

"Мы считаем, что зрителей всегда нужно удивлять. Таким принципом руководствовались, когда приглашали не только Ольгу Фреймут, но и Ирину Дюденко и Андрея Бурлуцкого на роль заместителей директора Школы. Андрей – лучший преподаватель ораторского искусства, а еще он мужчина. А ни в одной из зарубежных версий реалити не было наставника-мужчины. Поэтому мы решили быть первыми. Ирина Дюденко понравилась нам как личность. Не каждой успешной модели удается стать еще и успешной бизнес-леди", – рассказывает он.

Фото: Пресс-служба «Нового канала»