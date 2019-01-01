Теперь официально. «Зеонбуд» не достроит покрытия эфирного цифрового телевидения

Единственный провайдер эфирного цифрового телевидения – компания «Зеонбуд» – официально отказался достроить сеть первого мультиплекса (МХ-1) эфирного цифрового телевидения в 47 населенных пунктах Украины. Об этом компания письменно уведомила Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Письмо провайдера было зачитано главой регулятора Юрием Артеменко на заседании Нацсовета в четверг, 18 октября. Свои действия провайдер объяснил тем, что государственный Концерн РРТ не дает ему необходимую техническую информацию для просчета частот и расстановки передатчиков на вышках госпредприятия.

«11 сентября "Зеонбуд" обратился в Концерн РРТ с просьбой предоставить технические условия. В ответ госпредприятие предоставило информацию, которая не содержит ни информации о высоте передающей вышки, ни географических координат, ни почтового адреса. Фактически по форме это формальная отписка с целью заблокировать развитие сети цифрового вещания. Почти год предприятие создает помехи для развития цифрового вещания, поскольку только Концерн РРТ владеет вышками и мы не может подать заявку для просчета частот. Хотим уведомить, что развитие сети цифрового вещание заблокировано из-за непредоставления исходных данных Концерном РРТ», – процитировал письмо «Зеонбуда» Юрий Артеменко.

«Это конкурентная борьба, от которой в проигрыше индустрия и зритель», – добавил от себя глава регулятора. Он призвал членов Нацсовета Олега Черныша и Александра Ильяшенко разобраться в данном вопросе.

Компания «Зеонбуд» весной этого года на межведомственной рабочей группе по переходу на эфирное цифровое телевидение согласилась с наличием «белых пятен» в своем покрытии и дала обещание до 1 января 2019 года достроить цифровую сеть первого мультиплекса МХ-1 в 47 населенных пунктах в 19 областях Украины. Список населенных пунктов был составлен участниками индустрии, в его формировании принимали участие, в частности, телегруппы. «Зеонбуд» согласился потратить 93 млн гривен собственных средств – именно в эту сумму провайдер оценил стоимость достройки сети.

Генеральный директор государственного Концерна РРТ Петр Семерей прокомментировал прессе данный вопрос около месяца назад. Он уверял, что «Зеонбуд» перед тем, как обратиться в Концерн РРТ, должен был сначала заказать просчет частот и их мощностей у Государственного центра радиочастот (УГЦР). «"Зеонбуд" обратился к нам с вопросом, какой будет высота подвеса и другие координаты. Все координаты наших вышек есть в интернете. Какой будет высота и мощность, определит УГЦР. Мы технические условия установки передатчиков выдаем после того, как принято решение, что в таком-то населенном пункте можно установить передатчик с такой-то мощностью на такой-то высоте, на такой-то частоте. Только тогда КРРТ может предоставить технические условия – как антенну установить, положить кабель, сделать проект. УГЦР всегда подкорректирует, если будет допущена ошибка в какой-то точке координат. «Зеонбуд» пошел по другому – просит выдать технические параметры. Мы ему дали ответ – подготовим все, что сможем. Но если он не говорит, какая мощность, мы не можем сделать точный прогноз – возможно, на этой частоте стоит наш передатчик. Он пошел по другому пути, не такому, как прописано в законе, и теперь обвиняет нас в том, что мы координаты не предоставили. «Зеонбуд» ведет себя нечестно. Чем больше передатчиков на наших вышках, тем для нас лучше», – объяснял Петр Семерей.

Заказывает выводы УГЦР по просчету частот Нацсовет, к которому и должна была обратиться с соответствующей заявкой компания «Зеонбуд». Ранее в СМИ сообщалось, что провайдер заказывал у Нацсовета только просчет частот в Одесской области. В декабре 2017-го, после запуска Концерном РРТ местного локального цифрового мультиплекса в Одесском регионе (сеть на 22 города), «Зеонбуд» самостоятельно решил достроить свою цифровую сеть в области, доставив передатчики в 7 городах (к нынешним 9). Но проект так и не реализован до сих пор. Исполнительный директор группы «1+1 медиа»Ярослав Пахольчук в своем недавнем интервью усомнился, что «Зеонбуд» собираеться достроить сеть МХ-1, приведя в пример одесский регион: «Одесские передатчики, которые установлены на телевизионных вышках, почему-то не были подключены», – сообщил Пахольчук.

Противостояние между Концерном РРТ и «Зеонбудом» обострилось после того, как весной госведомства заблокировали строительство государственного мультиплекса цифрового телевидения. Для этого Концерн РРТ просил выделить из государственного бюджета 250 млн гривен. Причиной блокирования Петр Семерей называл лоббизм «Зеонбуда». В декабре заканчивается действие контракта «Зеонбуда» с Концерном РРТ, который является главным подрядчиком компании. В следующем году госпредприятие намерено поднять тарифы на свои услуги «Зеонбуду». Сегодня «Зеонбуд» платит КРРТ около 80 млн грн в год, у провайдера есть старая многомиллионная задолженность перед госпредприятием.

Годовой доход Концерна РРТ в прошлые годы составляет порядка 650 млн грн, половину этой суммы формируют аналоговые телеканалы. Из-за отключения эфирного аналога и долга НОТУ, который по состоянию на сентябрь составил 97 млн грн, госпредприятие становится убыточным. Петр Семерей в сентябре публично в открытом письме сообщал, что Концерн РРТ сможет протянуть при таком состоянии дел максимум до 1 декабря.

«Телекритика» напоминает, что у компании «Зеонбуд» непрозрачная собственность. Официально провайдер называет своими собственниками троих киприотов – Деметриса Фелласа, Реноса Мичалаки Янгоу и Дякоу Грегориса, а также британца Томаса Адриана Дэвида Майлза.