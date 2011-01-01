ТЕЛЕКРИТИКА

Телеведущий Василий Бырзул будет работать на канале «Прямой»

Бизнес

Заместитель генерального директора телеканала «Тонис» Василий Бырзул стал ведущим канала «Прямой». Соответствующие промо-ролики опубликованы на YouTube-канале проекта prm.global.

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"Я рад, что придется работать в дружном коллективе, на современном канале, с легендами телевидения", – говорит он.

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Напомним, в разное время Василий Бырзул был ведущим «Українського радіо» и информационных программ УТН, вице-президентом Национальной телекомпании Украины (НТКУ), директором общественно-политических программ НТКУ, главным редактором общественно-политического вещания Национальной радиокомпании Украины, директором радио «Культура». В октябре 2011 он был назначен первым заместителем гендиректора «Тониса». Ведет на канале ток-шоу «Социальный статус».

Телеканал «Прямой» запустится 24 августа на базе канала «Тонис». Сотрудничество с ним уже подтвердили Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Каролина Ашион,Ольга Горбачева, Анатолий Анатолич и др.

Фото: Tonis.ua

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