Телеведущий Василий Бырзул будет работать на канале «Прямой»

Напомним, в разное время Василий Бырзул был ведущим «Українського радіо» и информационных программ УТН, вице-президентом Национальной телекомпании Украины (НТКУ), директором общественно-политических программ НТКУ, главным редактором общественно-политического вещания Национальной радиокомпании Украины, директором радио «Культура». В октябре 2011 он был назначен первым заместителем гендиректора «Тониса». Ведет на канале ток-шоу «Социальный статус».

Телеканал «Прямой» запустится 24 августа на базе канала «Тонис». Сотрудничество с ним уже подтвердили Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Каролина Ашион,Ольга Горбачева, Анатолий Анатолич и др.

Фото: Tonis.ua