Телеведущий Андрей Тычина увольняется с канала ZIK

Ведущий ежедневной информационно-аналитической программы «Перші про головне. Коментарі» на телеканале ZIK Андрей Тычина покидает канал.
Как сообщили «Телекритике» на ZIK, сегодня состоится его последний эфир. "На телеканале продолжаются тракты других ведущих. Это рабочая замена Андрея. В ближайшее время мы определимся по итогам трактов, кто будет вместо него", - рассказали на канале, добавив, что других замен пока не ожидается.
ТК также обратилась за комментарием к Андрею Тычине.
Напомним, ранее о своем увольнении объявила руководитель информационно-аналитического департамента медиахолдинга ZIK Людмила Добровольская.
Фото: Facebook Андрея Тычины
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