Телеведущая Ольга Сницарчук уволилась с «5 канала»

Ведущая прямых эфиров на «5 канале» Ольга Сницарчук покинула телеканал. Об этом она сообщила в своем Facebook.
"С сегодняшнего дня (9 октября. – ТК) не работаю на «5 канале» – в пятницу (6 октября. – ТК) провела свои последние прямые эфиры", – написала она.
Журналистка не уточнила причины увольнения, отметив лишь, что "ветер перемен зовет далее". Однако в комментариях под постом бывшие коллеги пожелали ей удачи на новом месте.
«Телекритика» обратилась к Ольге Сницарчук за комментарием.
Напомним, Сницарчук проработала на «5 канале» 13 лет.
Фото: Facebook Ольги Сницарчук