Телеведущая Ольга Сницарчук уволилась с «5 канала»

Ведущая прямых эфиров на «5 канале» Ольга Сницарчук покинула телеканал. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"С сегодняшнего дня (9 октября. – ТК) не работаю на «5 канале» – в пятницу (6 октября. – ТК) провела свои последние прямые эфиры", – написала она.