ТЕЛЕКРИТИКА

Телеведущая Ольга Сницарчук уволилась с «5 канала»

Бизнес

Ведущая прямых эфиров на «5 канале» Ольга Сницарчук покинула телеканал. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"С сегодняшнего дня (9 октября. – ТК) не работаю на «5 канале» – в пятницу (6 октября. – ТК) провела свои последние прямые эфиры", – написала она.

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Журналистка не уточнила причины увольнения, отметив лишь, что "ветер перемен зовет далее". Однако в комментариях под постом бывшие коллеги пожелали ей удачи на новом месте.

«Телекритика» обратилась к Ольге Сницарчук за комментарием.

Напомним, Сницарчук проработала на «5 канале» 13 лет.

Фото: Facebook Ольги Сницарчук

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