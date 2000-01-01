ТЕЛЕКРИТИКА

Телерейтинги: Усик против Белью, «Пацанки» и возвращение «Дизель Шоу»

Что смотрели украинцы на прошлой неделе

Бизнес

Несколько премьер, возвращение любимых передач и, конечно же, большой бокс, который в этот раз «Интер» показал в прямом эфире.


Каким передачам зрители отдали предпочтение? Давайте узнаем.

Телешоу

ICTV

На позапрошлой неделе «Дизель Шоу» не выходило, за неделю до того прошел концерт памяти Марины Поплавской, который получил очень хорошие показатели – 22,4% (первый выпуск) и 27% (второй выпуск) по аудитории 18-54 (50k+). Но в прошлую пятницу программа вышла в свое обычное время и получила привычные для себя цифры – 14,9% первый выпуск (21:30) и 18% второй выпуск (23:10, повтор). Шоу стало лидером пятничных смотрений.

«Антизомби» (пятница, 20:20) остается ниже средней доли по каналу – 7,6% по аудитории 18-54 (50k+), неделей ранее показатели были те же. Остается на тех же позициях и политическое шоу «Новые лидеры» (четверг, 20:20) – 4,1% (неделей ранее – 4,4%).

«1+1»

В своей весовой категории остаются «Танці з зірками» (21:00), которые опять стали лидером воскресных смотрений – 19,2% по аудитории 18-54 (50k+) против 19,5% неделей ранее. О последнем выпуске в деталях читайте на «Телекритике».

«Танці з зірками»

Фото: пресс-служба «1+1»

Третий выпуск нового сезона «Вечернего квартала» (суббота, 21:11) существенно потерял в весе – 14,8% против 18,1%. Повтор прошлого выпуска (суббота, 16:10) – 11%. Десятый выпуск 15 сезона шоу «Рассмеши комика» (суббота, 18:30) остается почти на том же уровне – 10,4% (неделей ранее – 10,9%). «Украинские сенсации» (суббота, 20:20) показываю некоторый рост – 11,2% против 9,9% неделей ранее. «Светская жизнь» (суббота, 23:20) из-за соседства с «Кварталом» упала – 9,4% против 14,1%. А учитывая, что как раз в это время на «Интере» шел бокс, ничего удивительного. Но о боксе потом. «Лиги смеха» в позапрошлую пятницу из-за траура не было, в прошлую (20:10) – 14%. «Игры приколов» (пятница, 22:20) – 9,9%.

Положительная динамика у шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) – 6,4% (прошлая неделя - 5,7%, позапрошлая – 4,9%). Немного просело шоу «Їмо за сто» (суббота, 10:00) – 6,5% против 7,8% неделей ранее. Аналогично и с «Модель XL» (вторник, 21:40), несмотря на финал – 5,7% против 6,4%. Второй выпуск 10 сезона «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (21:40, среда) собрал 7,5%, повтор первого (22:50) – 7,8%. Второй выпуск нового сезона «Міняю жінку» (21:40, понедельник) – 6,7% против 5,7% неделей ранее.

СТБ

Продолжает «танцевать» вокруг 14–15% «Битва экстрасенсов» (воскресенье, 19:00) – 14,8% по аудитории 18-54 (50k+). Меньше, чем прошлый выпуск (15,8%), но пока больше, чем остальные выпуски сезона.

На том же уровне остается «Х-фактор» (суббота, 19:00) – 14,7% (было 14,8%). А ведь это был первый день в тренировочном лагере, шоу вышло на новый этап, а показатели остались те же. На том же уровне остается «МастерШеф», вторник (20:00) – 11,2%, среда (20:00) – 12,7%. Предыдущие выпуски получили 11,5% и 11,1% соответственно. Немного теряет «Хата на тата» (понедельник, 20:00) – 8,3% (было 10,2%). «Зважені та щасливі» (четверг, 20:00) – 9%. В пятницу по-прежнему скромничают «Цієї миті рік потому» (20:00) – 7,1%, и «Ультиматум» (22:50) – 8,5%.

«Новый канал»

Рост демонстрирует 8 сезон шоу «Хто зверху?» (четверг, 19:00) – 13% по аудитории 18-54 (50k+) против 11,5% неделей ранее и 10,8% на позапрошлой недели. Премьера «Пацанки. Новая жизнь 2» (вторник-пятница, 21:00) начала неделю с 4,9%, а закончила с 6,4%. Подросла «Топ-модель по-украински» (пятница, 19:00) – 7,4% (неделей ранее – 5,9%). «Киев днем и ночью» по-прежнему идет всю неделю около полуночи и получает около 5%. В пятницу (23:40) сериалити закончило неделю с показателем 3%.

«Ревизор с Николаем Тищенко»

Фото: пресс-служба «Нового канала»

Продолжает удерживать аудиторию «Ревизор с Николаем Тищенко». «Ревизор» (понедельник, 19:00) – 8,5%, «Страсти» (понедельник, 22:00) – 8,6%. Показатели позапрошлой недели – 8,1% и 9,3% соответственно. Второй выпуск шоу «Эксы» (19:00) – 8% (первый был – 7,5%). Аналогично и второй выпуск 3 сезона «Варьятов» (вторник, 19:00) – 8,9%. Повтор предыдущего выпуска – тоже 8,9%. Показатели первого выпуска были – 9%.

«Интер»

Ну и «Интер», как обычно, сорвал свой куш на боксе. В ночь с субботы на воскресенье украинский боксер Александр Усик бился с Тони Белью. Победил, если вы вдруг не в курсе. А сам бой (00:33) – 37,7% доли и рейтинг 5,5 по аудитории 18-54 (50k+). Хорошие показатели и у всего боксерского вечера. Бой Кролла – Йордан (23:19) – 18,4%. Программа «Большой бокс» (22:28) – 20,5%.

Кино и сериалы

Немного упали показатели сериала «Две матери» на канале «1+1». Понедельник (20:40) он начал с 6,4% (было 8,2%), но к четвергу упал еще ниже до 5,7% (было 7,2%). В воскресенье на «1+1» повторили фильм «Эйс Вентура. Розыск домашних животных» (15:50) – 5,2%. А потом показали и вторую часть «Эйс Вентура. Когда зовет природа» (17:40) – 6,1%.

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С показателями ниже среднего по каналу начал неделю во вторник сериал «Марк+Наталка» на ICTV – 6,7%(17:40) и 6,3% (18:20). Но к четвергу немного подрос – 8,5% и 8,2% соответственно. Продолжается новый сезон сериала «Пес-4» (понедельник – четверг, 21:20) с хорошими показателями доли. Понедельник он начал с 15,2% по аудитории 18-54 (50k+), а четверг закончил с 17,2%. Солидный рост, учитывая средние 13% неделей ранее. В субботу на ICTV показали две части «Людей Икс». Первая часть (20:10) – 6,4%, вторая (22:20) – 8,4%. В воскресенье марафон продолжился. «Люди Икс 3. Последняя битва» (16:40) – 9,8%, «Люди Икс. Начало. Россмаха» (20:40) – 8,7%, «Люди Икс. Первый класс» (22:50) – 10,5%.

«Новый канал» субботний вечер начал мультфильмами «Иван Царевич и серый волк» (17:50) – 10,2%, «Иван Царевич и серый волк 2» (19:30) – 10,6%. Дальше шел «Доктор Стрэндж» с неподражаемым Бенедиктом Камбербэтчем (21:00) – 12%. Следом – фильм «Зеркала» (23:10) – 6,2%. Повтор «Доктора Стрэнджа» в воскресенье (15:50) – 12,1%. И дальше снова комиксы: «Мстители» (18:10) – 11,1%, «Мстители 2. Эра Альтрона» (21:00) – 10,6%.

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Сериал «Доктор Ковальчук» на телеканале «Украина» свою аудиторию держит, начал в понедельник (18:00) – 8,5%, а пятницу закончил с 8,4% по аудитории 18-54 (50k+). С понедельника по четверг на «Украине» шел сериал «Акварели» (21:00), который начал неделю с 10,1%, а закончил 9,6%. Средний показатель субботнего повтора (08:00–16:50) – 14%. В ту же субботу прошел 4-серийный телефильм «Вопреки судьбе», начал (17:00) – 12,6%, закончил (21:50) – 12,1%. А дальше – 2-серийная мелодрама «Андрейка». Первая часть (22:00) – 9,6%, вторая (23:50) – 11,2%.

В воскресенье на телеканале «Украина» состоялась премьера 4-серийного телефильма «Беглянка». Первая серия (17:00) – 14,7%, вторая (18:00) – 15,8%. После перерыва на итоговые новости, третья (21:10) – 11,5%, четвертая (22:10) – 13,3%. А до него шел 4-серийный телефильм «Нужен мужчина» (12:40–16:50), первая серия – 11,7%, четвертая – 16,5%.

Фото: кадр из фильма «Доктор Живаго»

«Интер» в воскресенье показал телефильм «Доктор Живаго» 1965 года с Омаром Шарифом (15:20–19:50) – в среднем 3,8% по аудитории 18-54 (50k+). А до того шел документальный фильм собственного производства «Интера» к 100-летию окончания Первой мировой войны «Первая мировая. Дело принципа» (14:10) – 5,6%. А вечером показали фильм«Искатель воды» (20:30) – 2,1%. После чего состоялась премьера фильма «До свидания там, наверху» (22:50) – 2%.

Итоговые новости

В воскресенье «ТСН. Тиждень» (воскресенье, 20:32, «1+1») прошел с небольшим падением – 12,8% против 14,3% по аудитории 18-54 (50k+). «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на «Украине» (воскресенье, 18:59) – 13,5% против 11,5% неделей ранее. Замыкают воскресную тройку «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (18:45), которые немного просели – 12,9% против 9,1% ранее. «Подробности недели» на «Интере» (пятница, 20:00) – 3,1%.

Для коллажа были использованы фото gettyimages и кадры: 1060088114 Photo by Richard Heathcote/Getty Images https://www.youtube.com/watch?v=Iy5R5_T243w © 2000 Twentieth Century Fox

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