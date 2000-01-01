Телерейтинги: Усик против Белью, «Пацанки» и возвращение «Дизель Шоу»

Несколько премьер, возвращение любимых передач и, конечно же, большой бокс, который в этот раз «Интер» показал в прямом эфире.
На позапрошлой неделе «Дизель Шоу» не выходило, за неделю до того прошел концерт памяти Марины Поплавской, который получил очень хорошие показатели – 22,4% (первый выпуск) и 27% (второй выпуск) по аудитории 18-54 (50k+). Но в прошлую пятницу программа вышла в свое обычное время и получила привычные для себя цифры – 14,9% первый выпуск (21:30) и 18% второй выпуск (23:10, повтор). Шоу стало лидером пятничных смотрений.
«Антизомби» (пятница, 20:20) остается ниже средней доли по каналу – 7,6% по аудитории 18-54 (50k+), неделей ранее показатели были те же. Остается на тех же позициях и политическое шоу «Новые лидеры» (четверг, 20:20) – 4,1% (неделей ранее – 4,4%).
Третий выпуск нового сезона «Вечернего квартала» (суббота, 21:11) существенно потерял в весе – 14,8% против 18,1%. Повтор прошлого выпуска (суббота, 16:10) – 11%. Десятый выпуск 15 сезона шоу «Рассмеши комика» (суббота, 18:30) остается почти на том же уровне – 10,4% (неделей ранее – 10,9%). «Украинские сенсации» (суббота, 20:20) показываю некоторый рост – 11,2% против 9,9% неделей ранее. «Светская жизнь» (суббота, 23:20) из-за соседства с «Кварталом» упала – 9,4% против 14,1%. А учитывая, что как раз в это время на «Интере» шел бокс, ничего удивительного. Но о боксе потом. «Лиги смеха» в позапрошлую пятницу из-за траура не было, в прошлую (20:10) – 14%. «Игры приколов» (пятница, 22:20) – 9,9%.
Положительная динамика у шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) – 6,4% (прошлая неделя - 5,7%, позапрошлая – 4,9%). Немного просело шоу «Їмо за сто» (суббота, 10:00) – 6,5% против 7,8% неделей ранее. Аналогично и с «Модель XL» (вторник, 21:40), несмотря на финал – 5,7% против 6,4%. Второй выпуск 10 сезона «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (21:40, среда) собрал 7,5%, повтор первого (22:50) – 7,8%. Второй выпуск нового сезона «Міняю жінку» (21:40, понедельник) – 6,7% против 5,7% неделей ранее.
Продолжает «танцевать» вокруг 14–15% «Битва экстрасенсов» (воскресенье, 19:00) – 14,8% по аудитории 18-54 (50k+). Меньше, чем прошлый выпуск (15,8%), но пока больше, чем остальные выпуски сезона.
На том же уровне остается «Х-фактор» (суббота, 19:00) – 14,7% (было 14,8%). А ведь это был первый день в тренировочном лагере, шоу вышло на новый этап, а показатели остались те же. На том же уровне остается «МастерШеф», вторник (20:00) – 11,2%, среда (20:00) – 12,7%. Предыдущие выпуски получили 11,5% и 11,1% соответственно. Немного теряет «Хата на тата» (понедельник, 20:00) – 8,3% (было 10,2%). «Зважені та щасливі» (четверг, 20:00) – 9%. В пятницу по-прежнему скромничают «Цієї миті рік потому» (20:00) – 7,1%, и «Ультиматум» (22:50) – 8,5%.
Рост демонстрирует 8 сезон шоу «Хто зверху?» (четверг, 19:00) – 13% по аудитории 18-54 (50k+) против 11,5% неделей ранее и 10,8% на позапрошлой недели. Премьера «Пацанки. Новая жизнь 2» (вторник-пятница, 21:00) начала неделю с 4,9%, а закончила с 6,4%. Подросла «Топ-модель по-украински» (пятница, 19:00) – 7,4% (неделей ранее – 5,9%). «Киев днем и ночью» по-прежнему идет всю неделю около полуночи и получает около 5%. В пятницу (23:40) сериалити закончило неделю с показателем 3%.
Ну и «Интер», как обычно, сорвал свой куш на боксе. В ночь с субботы на воскресенье украинский боксер Александр Усик бился с Тони Белью. Победил, если вы вдруг не в курсе. А сам бой (00:33) – 37,7% доли и рейтинг 5,5 по аудитории 18-54 (50k+). Хорошие показатели и у всего боксерского вечера. Бой Кролла – Йордан (23:19) – 18,4%. Программа «Большой бокс» (22:28) – 20,5%.
С показателями ниже среднего по каналу начал неделю во вторник сериал «Марк+Наталка» на ICTV – 6,7%(17:40) и 6,3% (18:20). Но к четвергу немного подрос – 8,5% и 8,2% соответственно. Продолжается новый сезон сериала «Пес-4» (понедельник – четверг, 21:20) с хорошими показателями доли. Понедельник он начал с 15,2% по аудитории 18-54 (50k+), а четверг закончил с 17,2%. Солидный рост, учитывая средние 13% неделей ранее. В субботу на ICTV показали две части «Людей Икс». Первая часть (20:10) – 6,4%, вторая (22:20) – 8,4%. В воскресенье марафон продолжился. «Люди Икс 3. Последняя битва» (16:40) – 9,8%, «Люди Икс. Начало. Россмаха» (20:40) – 8,7%, «Люди Икс. Первый класс» (22:50) – 10,5%.
«Новый канал» субботний вечер начал мультфильмами «Иван Царевич и серый волк» (17:50) – 10,2%, «Иван Царевич и серый волк 2» (19:30) – 10,6%. Дальше шел «Доктор Стрэндж» с неподражаемым Бенедиктом Камбербэтчем (21:00) – 12%. Следом – фильм «Зеркала» (23:10) – 6,2%. Повтор «Доктора Стрэнджа» в воскресенье (15:50) – 12,1%. И дальше снова комиксы: «Мстители» (18:10) – 11,1%, «Мстители 2. Эра Альтрона» (21:00) – 10,6%.
Сериал «Доктор Ковальчук» на телеканале «Украина» свою аудиторию держит, начал в понедельник (18:00) – 8,5%, а пятницу закончил с 8,4% по аудитории 18-54 (50k+). С понедельника по четверг на «Украине» шел сериал «Акварели» (21:00), который начал неделю с 10,1%, а закончил 9,6%. Средний показатель субботнего повтора (08:00–16:50) – 14%. В ту же субботу прошел 4-серийный телефильм «Вопреки судьбе», начал (17:00) – 12,6%, закончил (21:50) – 12,1%. А дальше – 2-серийная мелодрама «Андрейка». Первая часть (22:00) – 9,6%, вторая (23:50) – 11,2%.
В воскресенье на телеканале «Украина» состоялась премьера 4-серийного телефильма «Беглянка». Первая серия (17:00) – 14,7%, вторая (18:00) – 15,8%. После перерыва на итоговые новости, третья (21:10) – 11,5%, четвертая (22:10) – 13,3%. А до него шел 4-серийный телефильм «Нужен мужчина» (12:40–16:50), первая серия – 11,7%, четвертая – 16,5%.
«Интер» в воскресенье показал телефильм «Доктор Живаго» 1965 года с Омаром Шарифом (15:20–19:50) – в среднем 3,8% по аудитории 18-54 (50k+). А до того шел документальный фильм собственного производства «Интера» к 100-летию окончания Первой мировой войны «Первая мировая. Дело принципа» (14:10) – 5,6%. А вечером показали фильм«Искатель воды» (20:30) – 2,1%. После чего состоялась премьера фильма «До свидания там, наверху» (22:50) – 2%.
В воскресенье «ТСН. Тиждень» (воскресенье, 20:32, «1+1») прошел с небольшим падением – 12,8% против 14,3% по аудитории 18-54 (50k+). «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на «Украине» (воскресенье, 18:59) – 13,5% против 11,5% неделей ранее. Замыкают воскресную тройку «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (18:45), которые немного просели – 12,9% против 9,1% ранее. «Подробности недели» на «Интере» (пятница, 20:00) – 3,1%.
Для коллажа были использованы фото gettyimages и кадры: 1060088114 Photo by Richard Heathcote/Getty Images https://www.youtube.com/watch?v=Iy5R5_T243w © 2000 Twentieth Century Fox