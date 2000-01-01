Телерейтинги: Усик против Белью, «Пацанки» и возвращение «Дизель Шоу»

На позапрошлой неделе «Дизель Шоу» не выходило, за неделю до того прошел концерт памяти Марины Поплавской, который получил очень хорошие показатели – 22,4% (первый выпуск) и 27% (второй выпуск) по аудитории 18-54 (50k+). Но в прошлую пятницу программа вышла в свое обычное время и получила привычные для себя цифры – 14,9% первый выпуск (21:30) и 18% второй выпуск (23:10, повтор). Шоу стало лидером пятничных смотрений.

«Антизомби» (пятница, 20:20) остается ниже средней доли по каналу – 7,6% по аудитории 18-54 (50k+), неделей ранее показатели были те же. Остается на тех же позициях и политическое шоу «Новые лидеры» (четверг, 20:20) – 4,1% (неделей ранее – 4,4%).