Телерейтинги: спецвыпуск «Дизель Шоу», новый сезон «Квартала», Свитолина и «Пес-4»

В субботу, 27 октября, стартовал новый сезон «Вечернего квартала» (21:10). И сразу вернул себе былое величие – 20,7% % по аудитории 18-54 (50k+) и лидерство субботних смотрений. Повтор «Женского квартала», который шел до «Вечернего» (16:07) – 11%. «Лига смеха» (пятница, 20:20) – 15,9% (15,7% неделей ранее), а «Игры приколов» сразу после нее (22:20) – 11,8%, тоже почти столько же, сколько и было.

Немного просело политическое ток-шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) – 4,9% против 6,6% неделей ранее. Почти не менялись показатели у шоу «Їмо за сто» (суббота, 10:00) – 7% (было 6,8%), финала реалити «Король десертов» (среда, 21:50) – 5,9% (было 5%) и «Модель XL» (вторник, 21:50) – 6,3% по аудитории 18-54 (50k+) против 5,3% неделей ранее.