Телерейтинги: спецвыпуск «Дизель Шоу», новый сезон «Квартала», Свитолина и «Пес-4»

На прошлой неделе украинские зрители были немало удивлены боксерским поединком, который «Интер» обещал транслировать в прямом эфире, а в итоге показал в записи. «Перший» отличился на выходных трансляциями поединка Элины Свитолиной – вещатель неудачно расставил рекламные блоки в субботней трансляции, что сказалось на рейтинговых показателях. Кроме того, стартовали несколько сериалов (в частности «Пес-4»), новый сезон «Вечернего квартала» и многое другое.
По пятницам на украинском телевидении обычно начинается битва юмористических программ за зрительские симпатии. Но в пятницу, 26 октября, соревновательный дух был явно неуместен. Ведь на канале ICTV показывали спецвыпуск «Дизель Шоу», посвященный памяти Марины Поплавской, погибшей в ДТП за неделю до того. Немало зрителей собралось у экранов, чтобы еще раз посмотреть лучшие номера с участием талантливой артистки (21:40) – 22,4% по аудитории 18-54 (50k+). Второй выпуск передачи (23:30) – 27%. Кроме того, в спецвыпуске показали фрагменты ранее не изданных интервью и закулисных записей с концертов «Дизель Шоу».
Свою аудиторию продолжает удерживать программа «Антизомби» (пятница, 20:20) – 9% (неделей ранее – 8,7%). Около 5-процентной доли продолжает крутиться политическое шоу «Нові лідери» (четверг, 20:20) – 4,8%.
Почти столько же, сколько и неделей ранее, набрали «Танці з зірками» – 19,8% по аудитории 18-54 (50k+). И снова стали лидером воскресных смотрений. Кстати, в прошлое воскресенье ни одна пара из шоу не вылетела. До конца сезона еще четыре недели, а пар остается целых шесть. Так что самое интересное и горячее еще впереди.
В субботу, 27 октября, стартовал новый сезон «Вечернего квартала» (21:10). И сразу вернул себе былое величие – 20,7% % по аудитории 18-54 (50k+) и лидерство субботних смотрений. Повтор «Женского квартала», который шел до «Вечернего» (16:07) – 11%. «Лига смеха» (пятница, 20:20) – 15,9% (15,7% неделей ранее), а «Игры приколов» сразу после нее (22:20) – 11,8%, тоже почти столько же, сколько и было.
Немного просело политическое ток-шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) – 4,9% против 6,6% неделей ранее. Почти не менялись показатели у шоу «Їмо за сто» (суббота, 10:00) – 7% (было 6,8%), финала реалити «Король десертов» (среда, 21:50) – 5,9% (было 5%) и «Модель XL» (вторник, 21:50) – 6,3% по аудитории 18-54 (50k+) против 5,3% неделей ранее.
Четвертый выпуск девятнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» (воскресенье, 19:00) – 13,4% по аудитории 18-54 (50k+), против 12,9% неделей ранее. Пока самые высокие цифры у первого выпуска, но они не сильно отличаются от нынешних – 13,9%. Зато подросли показатели шоу «1 за всех» (воскресенье, 21:04) – 12,8% против 9,4% неделей ранее.
Во вторник (20:00) немного набрал «МастерШеф» – 12,9% (было 11,3%). А вот выпуск среды (20:00) вернулся на прежние позиции – 10,6% (было 10,9%). Завидной стабильностью может похвастаться «Хата на тата» (понедельник, 20:00) – 10,1% против 10,6% неделей ранее.
«Х-фактор» в этот раз опередить «Вечерний квартал» в топе субботних смотрений не смог – 14,8% против 16% неделей ранее.
Финальный выпуск сезона шоу «Кто сверху?» (четверг, 19:00) немного улучшил показатели шоу – 10,8% по аудитории 18-54 (50k+) против 9,1% неделей ранее. Финальный выпуск сезона шоу «Кто против блондинок?» (вторник, 19:00) – 7,8%, неделей ранее было 7%. Чуть подросла «Топ-модель по-украински» (пятница, 19:00) – 7,9% (предыдущий выпуск – 7,2%). Сериалити «Киев днем и ночью» на прошлой неделе выходило по будням около полуночи со средним результатом около 4% доли.
«Ревизор» с Николаем Тищенко (понедельник, 19:00) уже третью неделю получает тот же результат – 6,9%. «Страсти по Ревизору» (21:20) аналогично – 6,9%.
Сериал «Марк+Наталка» на ICTV продолжает потихоньку терять аудиторию. В этот четверг он закончил неделю с показателями 7,5% (17:40) и 5% (18:20) против 8,6% и 6,4% соответственно неделей ранее.
В субботу «Новый канал» решил показать немного русских мультфильмов. «Алеша Попович и Тугарин змей» (18:00) – 8,3% по аудитории 18-54 (50k+), «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (19:30) – 8,2%. Потом вспомнили про комиксы и показали «Первого мстителя» (21:00) – 7,5%, а закончили киносубботу боевиком «13-й район. Ультиматум» (23:20) – 8,5%. В воскресенье на «Новом» продолжили историю Капитана Америки. «Первый мститель. Другая война» (18:10) – 10,7%, «Первый мститель. Противостояние» (21:00) – 10,9%. Сериал «Домик на счастье» (21:00) начал неделю во вторник с 7,4%, а закончил в четверг с 8,8%.
В понедельник, 22 октября, на ICTV стартовал четвертый сезон сериала «Пес» (21:20) – 15,3% по аудитории 18-54 (50k+). И всю неделю держался выше среднего по каналу – около 14%. И даже субботние повторы первых четырех серий набрали в среднем 11,7%. Кроме «Пса» в субботу на ICTV показали фильм «Три икса. Реактивизация» (20:20) – 10,2%, и третью часть «Заложницы» (22:30) – 12,4%. В воскресенье на ICTV шли две части «Хитмэна», но в обратном порядке. Сначала телепремьера «Хитмэн. Агент 47» (20:40) – 9,8%, а потом и первая часть (22:30) – 11,3%.
На канале «Украина» в воскресенье, 28 октября, состоялась премьера 4-серийного фильма «Лучше всех». Первая серия (17:00) стартовала с 12,7% по аудитории 18-54 (50k+), а четвертая (22:10) закончилась с 11,2%. До него шел еще один сериал на 4 серии. «Прости» (12:30–16:50) прошел со средним показателем 15%. В субботу на «Украине» шел 4-серийник «Аметистовая сережка» (16:10–20:50), стартовавший с 12,8% и завершившийся с 10,6%.
А с понедельника «Украина» показывала сериал «Отдай мою мечту», по две серии в день. В понедельник первая серия (21:00) – 9,5%, вторая (22:00) – 10,6%. В четверг первая серия (21:00) – 9,9%, вторая (22:00) – 11,4%. В субботу канал повторял все восемь показанных за неделю серий (08:00–16:00) со средним показателем 14,9%.
«Интер» на выходных продолжил показывать «Аббатство Даунтон». Первая серия в субботу (14:30) – 1,5%, вторая (16:30) – 2,3%. А еще, в воскресенье очень странная история произошла с трансляцией боя за звание чемпиона мира по боксу в среднем весе по версии IBF между украинцем Сергеем Деревянченко и американцем Даниэлем Джейкобом. «Интер» обещал прямую трансляцию этого боя, но в итоге показался его в записи. К тому моменту, когда канал начал показывать бой (06:30), поединок уже завершился победой американца. Доля смотрений поединка составила 8,6% по аудитории 18-54 (50k+). Выдавать запись за прямой эфир – это, конечно, странно.
Кстати, о спорте. На минувших выходных два поединка провела украинская теннисистка Элина Свитолина, транслировал «UA:Перший». В субботу днем – средние по каналу 0,3% по коммерческой аудитории, а в воскресенье – 0,7% (та же 18-54 [50k+]). Телеканал был раскритикован за неудачное размещение рекламных блоков в субботней трансляции.
На «1+1» продолжился сериал «Две матери», который позапрошлую неделю закончил с 9,6% доли, но уже в прошлый понедельник (20:40) просел до 7,8%, а четверг закончил и вовсе с 7%.