Телерейтинги: скоро кончится лето

В субботу канал ICTV показывал фильмы из цикла популярных боевиков «Перевозчик». В топ дня вышел «Перевозчик. Наследие» (22:15) – 16,2% по аудитории 18-54 (50k+). «Перевозчик-3» (20:15) – 12,6%. А ночью на том же канале шел другой боевик – «Быстрее пули» (00:05) – 16,1%. В воскресенье ICTV тоже оказался в топе дня с боевиком «Защитник» (19:10) – 15,6% и фильмом-катастрофой «Навстречу шторму» (21:00) – 11,1%.

СТБ в пятницу, как обычно, показывал классику советского кино. «Джентльмены удачи» (20:05) – 7,7%. А в субботу – телефильм «Два полюса любви» (22:10) – 13%.