Телерейтинги: скоро кончится лето

Август в сфере телесмотрений проходит, как ему и положено, то есть спокойно. Пока украинские каналы заряжают ружья новыми шоу и сериалами к осени, зрители отдыхают, валяются на пляжах и иногда вполглаза смотрят кино и сериалы.
В субботу канал ICTV показывал фильмы из цикла популярных боевиков «Перевозчик». В топ дня вышел «Перевозчик. Наследие» (22:15) – 16,2% по аудитории 18-54 (50k+). «Перевозчик-3» (20:15) – 12,6%. А ночью на том же канале шел другой боевик – «Быстрее пули» (00:05) – 16,1%. В воскресенье ICTV тоже оказался в топе дня с боевиком «Защитник» (19:10) – 15,6% и фильмом-катастрофой «Навстречу шторму» (21:00) – 11,1%.
СТБ в пятницу, как обычно, показывал классику советского кино. «Джентльмены удачи» (20:05) – 7,7%. А в субботу – телефильм «Два полюса любви» (22:10) – 13%.
Мелодрамы на канале «Украина» в эту субботу зашли не так хорошо, как обычно. «Я тебя никому не отдам» (22:05) – 9,1%, сериал «Гражданин Никто» (17:10) – 14,7% (против 18,8% на прошлой неделе), «Ворожея» (23:00) – 8,6%. Зато в воскресенье хорошие показатели получил телефильм «Королева Марго» (20:10) – 13,4%. Нет, это не экранизация романа Александра Дюма, а просто очередная мелодрама о превратностях любви. И, как нам известно, мелодрама эта еще и российского производства.
«Новый канал» в воскресенье показал трилогию «Дом большой мамочки» с известным комиком Мартином Лоуренсом. Первая часть (19:00) – 5,5%, «Дом большой мамочки – 2» (21:00) – 8,6%, «Дом большой мамочки – 3. Сын как отец» (23:00) – 9,5%. В субботу на «Новом» шел фильм «Цыпочка» (21:00) – 6,3%.
«1+1» в воскресенье обратился к исторической тематике. «Исход: Боги и цари» (20:10) – 8,7%, «Царство небесное» (23:10) – 8,2%.
«Вечерний квартал» на «1+1» в субботу (21:15) немного нарастил показатели – 12,9% против 12,4% на прошлой неделе. Хорошие цифры получили «Украинские сенсации» на том же «1+1» (20:15) – 13,1% против 12,4% на прошлой неделе. Немного сдала «Лига смеха» в пятницу («1+1», 20:10) – 10% после падения до 10,7% неделей ранее.
«Антизомби» на ICTV (пятница, 22:20) – 10,6%. «На троих» на ICTV (пятница, 21:30) продолжает падение – 6,9% против 7,1% на прошлой неделе и 8,6% на позапрошлой. Зато хорошие результаты у «Кто сверху?» на «Новом канале» (пятница, 19:00) – 11,7%. «Интер» в пятничный вечер показывал творческий вечер Константина Меладзе «Последний романтик» (20:35) – 5,6%.
Для коллажа были использованы кадры:
https://www.youtube.com/watch?v=vxQGBDTBR10
© uropacorp et TF1 FILMS PRODUCTION
https://www.youtube.com/watch?v=NWD6LA0P5dE
© gordonua