Телерейтинги: шоу должно продолжаться

В пятницу, 31 августа, на экраны выходит четвертый сезон «Дизель-шоу» (21:30), в котором комедианты выступали в Одессе. «Лидерами пятничного прайма в Украине» авторы проекта называли себя не раз, но в этом случае, кажется, абсолютно без преувеличений. Вечерний выпуск юмористического проекта собрал рекордные 20,2% доли по аудитории 18-54 (50k+) и 15% по аудитории 18-54.

Подобные показатели за летний сезон удавалось собрать лишь матчам Чемпионата мира по футболу, резонансным поединкам по боксу и некоторым сериалам ТРК «Украина». Вероятно, сезон отпусков для телезрителей прошел настолько незаметно, что только легкие шутки от резидентов ICTV помогли украинцам смириться с началом осени. Неплохие цифры и у других пятничных передач на канале. «Антизомби» (20:20) – 11,4%, «На троих» (00:30) – 15,9%.