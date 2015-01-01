Телерейтинги: шоу должно продолжаться

Прошлая неделя ознаменовалась началом осеннего сезона на украинском ТВ, в рамках которого на голубые экраны вышло свыше 20 телевизионных проектов, большую часть которых зрители увидели впервые. И тут любителей «игр с долей» ожидал сюрприз.
В пятницу, 31 августа, на экраны выходит четвертый сезон «Дизель-шоу» (21:30), в котором комедианты выступали в Одессе. «Лидерами пятничного прайма в Украине» авторы проекта называли себя не раз, но в этом случае, кажется, абсолютно без преувеличений. Вечерний выпуск юмористического проекта собрал рекордные 20,2% доли по аудитории 18-54 (50k+) и 15% по аудитории 18-54.
Подобные показатели за летний сезон удавалось собрать лишь матчам Чемпионата мира по футболу, резонансным поединкам по боксу и некоторым сериалам ТРК «Украина». Вероятно, сезон отпусков для телезрителей прошел настолько незаметно, что только легкие шутки от резидентов ICTV помогли украинцам смириться с началом осени. Неплохие цифры и у других пятничных передач на канале. «Антизомби» (20:20) – 11,4%, «На троих» (00:30) – 15,9%.
Из телевизионных премьер СТБ на прошлой неделе лучше всего по показателям телесмотрения отметился «МастерШеф». Доля премьеры восьмого сезона, которая состоялась 28 августа в 20:00, составила 13% по аудитории 18-54 (50k+). На втором месте по телесмотрению расположилась премьера девятого сезона вокального конкурса «Х-фактор» (1 сентября в 19:00) – 12,1%. Со средними показателями доли 30 августа стартовал 8-й сезон «Зважених та щасливих» (20:00) – 11,2%, премьера нового сезона «Один за всіх» (2 сентября в 21:00) – 10,6%, а также премьера новых выпусков «Следствие ведут экстрасенсы» (2 сентября в 19:00) – 10%.
Куда хуже зашли новые проекты, к премьере которых СТБ готовился без малого все лето. Премьера проекта по достижению мечты за год с названием «Цієї миті рік потому» (31 августа в 20:00) получила показатели доли ниже средней по каналу – 8,9%. Немногим лучше прошла премьера проекта «Ультиматум» (31 августа в 22:50) – 9,7% и седьмого сезона «Хата на тата» (27 августа в 20:00) – 9,8%.
«Новому каналу», кажется, в осеннем сезоне не повезло. Шоу «Оля», на которое канал делал большие ставки, показало на удивление очень низкие показатели. Премьера проекта, которая состоялась 28 августа в 18:00, собрала показатели доли ниже средней по каналу – 3,7% по аудитории 18-54 (50k+), второй выпуск от 29 августа прошел еще хуже. Доля «Оли» в среду составила – 2,8%. Подобный провал ожидал и 5 сезон реалити «Киев днем и ночью». Первая серия проекта (28 августа в 21:00) собрала 3%, вторая (29 августа в 21:00) – 2,9%. Тройку неудачников «Нового канала» закрывает премьера нового сезона «Заробітчан» (28 августа в 17:00) – 3%. Не оценили телезрители и старт третьего сезона «Кохання на виживання» (29 августа в 19:00). Доля премьеры проекта составила 4,3% по аудитории 18-54 (50k+).
Лидером прошлой недели по телесмотрению среди развлекательных шоу-проектов на «Новом канале» стал новый сезон «Хто зверху?» (30 августа в 19:00) – 8%. Следом за баталиями Леси Никитюк и Сергея Притулы расположились премьеры второго сезона «Топ модель по-украински» (31 августа в 19:00) – 6,7% доли и возвращение спустя 8 лет на экраны блудного сына «Нового канала» – проекта «Кто против блондинок» – 6,6%.
Лидером телесмотрения на «Плюсах» и самым рейтинговым проектом прошлой недели остаются «Танці з зірками», даже несмотря на то, что второй выпуск (2 сентября в 21:00) слегка уступил первому – 22,1% против 21,2% (по аудитории 18-54 [50k+]).
В то же время юмористические проекты осеннего сезона «1+1» пока похвастаться высокими показателями не могут. «Рассмеши комика» (1 сентября в 18:30) собрал показатели ниже среднего и средние показатели – 7,3%, а «Вечерний квартал» (1 сентября в 21:45) – 10,4%. Зато в пятницу, 31 августа, хороший показатели получила «Лига смеха» (20:15) – 10%.
В пятницу, 31 августа, очень неплохие показатели получил канал ТЕТ, на котором вечером (21:00) транслировали мультфильм «Ледниковый период 5. Столкновение неизбежно» – 5,6% по аудитории 18-54 (50k+). Неплохие цифры в пятничный вечер были и у мелодрамы «Бумажные цветы» на канале «Украина» (22:00) – 9,4%.
В субботу лидерами смотрений стали, опять-таки, мелодрамы на канале «Украина». «Наступит рассвет» (20:55) – 12,2%, «Её сердце» (21:50) – 11,7%. Канал ICTV тем временем показал всю трилогию о приключениях Ричарда Риддика в исполнении Вина Дизеля. «Черная дыра» (16:25) – 9,5%, «Хроники Риддика» (20:10) – 8,9%, «Риддик» (22:23) – 12,9%. «Новый канал» в субботу показывал мультфильм «Бэби-босс» (16:57) – 8,3%, постапокалиптический фильм «Пятая волна» (18:50) – 8,4% и первую часть популярной франшизы «Дивергент» (21:00) – 6,5%.
В топе кино воскресенья оказалась (вы не поверите!) мелодрама «Стрекоза» на канале «Украина» (22:08) – 15,7%. А днем на «Украине» снова шли «Бумажные цветы» (14:40) – 13,1% и «Наступит рассвет» (13:48) – 12,7%. Канал ICTV в воскресенье показал два фильма Гая Ричи о Шерлоке Холмсе. «Шерлок Холмс» (20:35) – 9%, «Шерлок Холмс. Игра теней» (23:10) – 13%. Неплохо прошли и повторы субботнего кино. «Хроники Риддика» (14:07) – 9,5%, «Риддик» (16:20) – 10,9%. «Новый канал» продолжил историю о Дивергенте. «Инсургент» (18:30) – 7,4%, «Дивергент-3. Преданная» (21:00) – 6,3%.
В понедельник, 27 августа, стартовал второй сезон сериала «Школа» на «1+1» (20:30) – 10,2%. До четверга включительно новые серии держали планку в 9–10%, посмотрим, что будет дальше. А на канале СТБ в тот же понедельник стартовал сериал «Сдается домик у моря» (19:00) – 9,1%. Он, правда, уже на следующий день просел до 6,8%, а в пятницу прошел с показателем 7,4%.
Среди итоговых выпусков самые лучшие показатели у «ТСН. Тиждень» (воскресенье, 20:20, «1+1») – 16,7%, то есть на 0,3% больше, чем на прошлой неделе. «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» (воскресенье, 18:45, ICTV) – 14,5% (на 2,2% больше, чем на прошлой неделе) и «События недели» с Олегом Панютой (воскресенье, 19:00, канал «Украина») – 14,5%, что на 5,5% больше, чем неделю назад. Таким образом, «События недели» стремительно догнали конкурентов.
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