Телерейтинги: с днем рождения, чувак

В субботу, 18 августа, на «Новом канале» было много Сильвестра Сталлоне. Начали с фильма «Разрушитель» (18:40) – 10,7% по аудитории 18-54 (50k+), а продолжили «Судьей Дреддом» (21:00) – 8%. В воскресенье дни Сталлоне продолжились, «Танго и Кэш» (18:50) – 9,7% и легендарный боевик «Кобра» (17:00) – 10,2%

Канал ICTV в то же время показывал «Маску Зорро» с Антонио Бандерасом и Энтони Хопкинсом (20:10) – 7%. А до этого транслировался научно-фантастический триллер Дж. Дж. Абрамса «Супер 8» (16:40) – 8,4%.

В топе дня оказалась мелодрама на канале «Украина»: «Сестра по наследству» (21:15) – 13,9%. А ранее на «Украине» снова шел телефильм «Чужое счастье» (16:45) – 14,1%. В воскресенье, 19 августа, хорошие цифры получила мелодрама «Я никогда не плачу» на той же «Украине» (22:00) – 14,9% по аудитории 18-54 (50k+).

Канал «1+1» в воскресенье обратился к классике современного кинематографа. «Побег из Шоушенка» (13:15) – 9,5%. Также показали фильм «Геркулес» (21:05) – 9,4%.