Телерейтинги: с днем рождения, чувак

Лето уверенно приближается к концу, и пора уже потихоньку настраиваться на рабочий продуктивный лад. До старта новых проектов и сезонов шоу на украинских телеканалах – всего ничего, но пока контент остается сугубо межсезонным.
Лето, как правило, не время для телепремьер. Но на прошедшей неделе одна громкая премьера все-таки была. 17 августа Андрею Кузьменко, лидеру группы «Скрябин», погибшему в автокатастрофе, исполнилось бы 50 лет. К этой дате команда утреннего шоу «Сніданок з 1+1» подготовила документальный фильм, раскрывающий неизвестные факты биографии легендарного музыканта.
Премьера документалки «С днем рождения, Чувак» состоялась на канале «1+1» в рамках «Сніданку», то есть утром в пятницу 17-го (09:00). И лента получила неплохие цифры – 15,8% по аудитории 18-54 (50k+). А ночью с пятницы на субботу на «1+1» прошла трансляция концерта памяти Кузьмы (01:20) – 10%.
В субботу, 18 августа, на «Новом канале» было много Сильвестра Сталлоне. Начали с фильма «Разрушитель» (18:40) – 10,7% по аудитории 18-54 (50k+), а продолжили «Судьей Дреддом» (21:00) – 8%. В воскресенье дни Сталлоне продолжились, «Танго и Кэш» (18:50) – 9,7% и легендарный боевик «Кобра» (17:00) – 10,2%
Канал ICTV в то же время показывал «Маску Зорро» с Антонио Бандерасом и Энтони Хопкинсом (20:10) – 7%. А до этого транслировался научно-фантастический триллер Дж. Дж. Абрамса «Супер 8» (16:40) – 8,4%.
В топе дня оказалась мелодрама на канале «Украина»: «Сестра по наследству» (21:15) – 13,9%. А ранее на «Украине» снова шел телефильм «Чужое счастье» (16:45) – 14,1%. В воскресенье, 19 августа, хорошие цифры получила мелодрама «Я никогда не плачу» на той же «Украине» (22:00) – 14,9% по аудитории 18-54 (50k+).
Канал «1+1» в воскресенье обратился к классике современного кинематографа. «Побег из Шоушенка» (13:15) – 9,5%. Также показали фильм «Геркулес» (21:05) – 9,4%.
В пятничный вечер 17 августа в топ дня вышел концерт Олега Винника «Моя душа…» (20:30, «Интер») – 10,9% по аудитории 18-54 (50k+). И не удивительно, это же Винник. Трансляция творческого вечера Константина Меладзе на том же «Интере» в то же время неделей ранее собрала у экранов почти в два раза меньше зрителей. Настоящий хайп.
«Вечерний квартал» на «1+1» в субботу (21:15) немного нарастил показатели – 13,1% против 12,9% на прошлой неделе. Немного потеряли «Украинские сенсации» на том же «1+1» (20:15) – 11,1% против 13,1% на прошлой неделе. Прежние показатели удерживает «Лига смеха» в пятницу («1+1», 20:20) – 10%.
«Антизомби» на ICTV (пятница, 20:20) – 7,4% против 10,6% на прошлой неделе. «На троих» на ICTV (пятница, 21:30) продолжает падение – 6,4% против 6,9% на прошлой неделе и 7,1% на позапрошлой.
Для коллажа были использованы кадры:
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/s-dnem-rozhdeniya-chuvak-kuzma-kotorogo-vy-ne-znali.html?utm_source=page&utm_medium=relevantvideo
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