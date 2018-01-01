Телерейтинги: премьеры новых сезонов «Мира наизнанку», «Меняю жену», «Варьятов» и другие сюрпризы недели

Второй выпуск нового сезона «Вечернего квартала» (суббота, 21:01) не повторил успех первого (20,7%), но тоже зашел вполне достойно – 18,1%. Повтор прошлого выпуска (суббота, 16:30) – 12%. Девятый выпуск 15 сезона шоу «Рассмеши комика» (суббота, 18:30) остается почти на том же уровне – 10,9% (неделей ранее – 10,5%). «Украинские сенсации» (суббота, 20:10) – 9,9%. «Светская жизнь» (суббота, 23:00) – 14,1%.

Почти на том же уровне остается шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) – 5,7% против 4,9% неделей ранее. По-прежнему набирают «Їмо за сто» (суббота, 10:00) – 7,8% (было 7%), и «Модель XL» (вторник, 21:40) – 6,4% по аудитории 18-54 (50k+) против 6,3% неделей ранее. В среду стартовал 10 сезон передачи «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым», первая серия (21:40) – 7,6%, вторая (22:50) – 10,8%. В прайме понедельника стартовал новый сезон шоу «Міняю жінку» (21:40) – 5,7%.