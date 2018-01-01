Телерейтинги: премьеры новых сезонов «Мира наизнанку», «Меняю жену», «Варьятов» и другие сюрпризы недели

«Плюсы» и «Новый канал» несколько обновили свои вертикальные линейки будничных шоу. Было несколько сериальных премьер, продолжалась битва развлекательных шоу и политических передач. Были и оглушительные провалы, и внезапные взлеты.
Немного просела программа «Антизомби» (пятница, 20:20) – 7,6% по аудитории 18-54 (50k+) против 9% неделей ранее. Ниже средней доли по каналу продолжает собирать политическое шоу «Новые лидеры» (четверг, 20:20) – 4,4% (неделей ранее – 4,8%).
Лидером воскресных смотрений остаются «Танці з зірками» (20:57) – 19,5% против 19,8% неделей ранее. Одиннадцатый эфир прошел под темой «Карнавал. Танцы народов мира». На этот раз проект покинули только вернувшиеся на паркет Денис Беринчик и Екатерина Белявская.
Второй выпуск нового сезона «Вечернего квартала» (суббота, 21:01) не повторил успех первого (20,7%), но тоже зашел вполне достойно – 18,1%. Повтор прошлого выпуска (суббота, 16:30) – 12%. Девятый выпуск 15 сезона шоу «Рассмеши комика» (суббота, 18:30) остается почти на том же уровне – 10,9% (неделей ранее – 10,5%). «Украинские сенсации» (суббота, 20:10) – 9,9%. «Светская жизнь» (суббота, 23:00) – 14,1%.
Почти на том же уровне остается шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) – 5,7% против 4,9% неделей ранее. По-прежнему набирают «Їмо за сто» (суббота, 10:00) – 7,8% (было 7%), и «Модель XL» (вторник, 21:40) – 6,4% по аудитории 18-54 (50k+) против 6,3% неделей ранее. В среду стартовал 10 сезон передачи «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым», первая серия (21:40) – 7,6%, вторая (22:50) – 10,8%. В прайме понедельника стартовал новый сезон шоу «Міняю жінку» (21:40) – 5,7%.
Продолжает набирать шоу «Битва экстрасенсов» (воскресенье, 19:30) – 15,8% против 13,4% – 28 октября и 12,9% – 21 октября. Это даже больше, чем было у старта сезона (13,9%). В этот раз маги и ясновидящие спасали детей от потусторонней силы. А заодно спасли и популярность программы.
«Х-фактор» немного проседает. Если позапрошлый выпуск набрал 16%, прошлый – 14,8%, то в эту субботу (19:00) – 13,7%. Хотя это был дополнительный кастинг в столице. На том же уровне остается «МастерШеф», вторник (20:00) – 11,5%, среда (20:00) – 11,1%. Предыдущие выпуски получили 12,9% и 10,6% соответственно. Стабильная аудитория у шоу «Хата на тата» (понедельник, 20:00) – 10,2% (было 10,6%).
Десятый выпуск 8 сезона шоу «Кто сверху?» (четверг, 19:00) – 11,5% по аудитории 18-54 (50k+) против 10,8% неделей ранее. Просела «Топ-модель по-украински» (пятница, 19:00) – 5,9% (неделей ранее – 7,9%). «Киев днем и ночью» по-прежнему идет всю неделю около полуночи. В пятницу (23:40) сериалити закончило неделю с неутешительными показателями – 2,1%.
Зато рванул вверх «Ревизор с Николаем Тищенко», две недели подряд он получал ровно 6,9%, как и «Страсти по Ревизору». Но на прошлой неделе показатели куда бодрее. «Ревизор» (понедельник, 19:00) – 8,1%, «Страсти» (понедельник, 22:00) – 9,3%. В среду стартовало новое реалити «Эксы» (19:00) – 7,5%. А в четверг начался новый сезон «Варьятов» (19:00) – 9%.
В пятницу сетки вещателей были изменены из-за Дня памяти (310 лет со дня Батуринской трагедии). К примеру, на «1+1» вместо юмористических шоу прошла премьера 4-серийной мелодрамы «Родственные связи», которая в итоге стала лидером пятничных смотрений. Начали (20:15) с 11,4%, вторая серия (21:20) – 12,4%, третья (22:20) – 16,6%, четвертая серия (23:10) – 20,5%. В воскресенье на «1+1» шли фильмы «Дьявол носит Прада» (13:50) – 11,3%, «За двумя зайцами» (16:00) – 8,3%, и «Эйс Вентура. Розыск домашних животных» (17:40) – 7,3%. Немного подросли показатели сериала «Две матери». Понедельник (20:40) он начал с 8,2%, но к четвергу вернулся к прежним цифрам – 7,2%.
В пятницу, вместо «Дизель шоу» канал ICTV запустил фильм «Троя» (21:30) – 9,6%. С хорошими показателями начал неделю во вторник сериал «Марк+Наталка» на ICTV – 10,1% (17:40) и 8,5% (18:20). Но к четвергу вернулся к своим привычным цифрам – 7,3% и 7,1% соответственно. Кроме того, на ICTV продолжается новый сезон сериала «Пес-4» (понедельник – четверг, 21:20) с хорошими показателями доли. Понедельник он начал с 13,9% по аудитории 18-54 (50k+), а четверг закончил с 13,1%. В субботу на ICTV показали две части «Планеты обезьян». «Восстание планеты обезьян» (20:10) – 8,4%, «Рассвет планеты обезьян (22:20) – 14,7%. В воскресенье показали «Войну за планету обезьян» (20:40) – 10,7%. А после нее – фильм «Марсианин» (23:30) – 19,2%.
В субботу «Новый канал» продолжил крутить мультфильмы про трех богатырей. «Три богатыря и Шамаханская царица» (18:00) – 8,1%, «Три богатыря на дальних берегах» (19:40) – 10,6%. После мультиков шла первая часть фильма «Тор» (21:00) – 10,3%, комедия «Знакомство со спартанцами» (23:10) – 8,9%, и «Крутая Джорджия» (00:50) – 12,1%. В воскресенье подоспел «Тор-2. Царство тьмы» (18:50) – 12,7%, за ним шел «Человек-муравей» (21:00) – 11,3%, и «Абатуар. Лабиринт страха» (23:10) – 4,7%. Сериал «Домик на счастье» (21:00) начал во вторник с 8,7%, а закончился в среду с 8,1%.
Телеканал «Украина» в воскресенье показал весь 4-серийный телефильм «Ни слова о любви» (13:00–17:00) – средний показатель 16,4% по аудитории 18-54 (50k+). А после него состоялась премьера 4-серийной картины «На самой грани» (17:00). Первые две серии прошли с показателями 13,7% и 13,4% соответственно. А вот после перерыва на итоговые новости (21:00) интерес зрителей к сериалу упал – 9% и 11%. Дальше шла мелодрама «Ищу тебя» (23:00) – 10,1%. Сериал «Доктор Ковальчук» начал в понедельник (18:00) – 8,4%, а пятницу закончил с 8,1%.
С понедельника по четверг на «Украине» шел сериал «Отдай мою мечту» (21:00), который начал неделю с 10,7%, а закончил 15,1%. Средний показатель субботнего повтора (08:00–16:00) – 12,4%. После чего состоялась премьера 4-серийного фильма «Неродная» (16:10), первый три серии – 13,9%, 14,6% и 15%, четвертая (после перерыва на новости) – 14,9%. Дальше шло «Шоу братьев Шумахеров» (21:00), которое не выдержало конкуренции с «Вечерним кварталом», – 10%.
«Интер» в воскресенье показывал классический итальянский сериал «Золушка 80» (14:00–18:00) – 2%, потом шла французская комедия «Мадам» (18:10) – 2,6%, а потом прошлогодний американский фильм «Я, Тоня» (20:30) – 1,8%. В субботу на «Интере» шло талант-шоу «Круче всех» (20:30) – 2,8% и мелодрама «Арифметика подлости» (22:20) – 2,8%. Несмотря на присутствие в программе передач субботы «Аббатства Даунтон», «Интер» внезапно заменил британский сериал советскими и российскими сериалами.
Лидером смотрений среди итоговых новостных программ стала «ТСН. Тиждень» (воскресенье, 20:34, «1+1»), с небольшим ростом – 14,3% против 12,9% по аудитории 18-54 (50k+). На втором месте «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на «Украине» (воскресенье, 19:00) – 11,5% против 12,2% неделей ранее. Замыкают воскресную тройку «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (19:50), которые немного просели – 9,1% против 11,2% ранее.