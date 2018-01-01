Телерейтинги: Поветкин в нокауте, «Оля» тоже, и все танцуют

Осень уже окончательно вошла в свои права, и на улице заметно похолодало. Зато на телевидении сезон в самом разгаре, так что там, можно сказать, даже жарко. Под вопросом оказалось будущее шоу «Оля», британец победил русского, а «Х-фактор» и «Танці з зірками» продолжают набирать.
На позапрошлой неделе произошло возвращение на телеэкраны проекта Надежды Матвеевой «Все буде добре». Показатели у премьерного выпуска были не очень высокие – 5,8% по аудитории 18–54 (50k+). В этот понедельник 17 сентября в 15:30 вышел новый выпуск, его цифры оказались чуть больше, но всё равно ниже среднего по каналу – 6,8%. Посмотрим, какая динамика смотрений будет у проекта дальше.
Главным шоу канала на неделе стал «Х-фактор» (суббота, 19:00) – 15%, что на 2,9% больше, чем неделей ранее. Продолжает удерживать достаточно высокую планку «МастерШеф». Выпуск во вторник (20:00) – 13,1%, что немного меньше, чем 13,8% на позапрошлой неделе, но всё равно в рамках 13-14%, которые шоу получает последнее время. Свою стабильную аудиторию имеет седьмой сезон проекта «Хата на тата» (понедельник, 20:00) – 9,6%, на позапрошлой неделе было 9%. Немного поправил свое положение восьмой сезон «Зважених та щасливих» (четверг, 20:20)- 9,7% после падения до 8,8% неделей ранее.
В воскресенье 23 сентября нарастила показатели передача «1 за всех» (21:00) – 12,2% против 11,8% неделей ранее. Резко набрало шоу «Следствие ведут экстрасенсы» (20:00) – 14,7% против 10,8%.
Немного просели показатели проекта «Хто зверху?» (четверг, 19:00) - 7,7% по аудитории 18-54(50k+) против 9,1% неделей ранее. Продолжает падение и интеллектуальное шоу «Кто против блондинок?» (вторник, 19:00) – 5,4% против 6% на позапрошлой неделе и 7,5% ещё раньше. Теряет аудиторию и «Топ-модель по-украински» (пятница, 19:00) – 5,1% против 6% на позапрошлой неделе.
Шоу «Оля» продолжает откровенную стагнацию. Своя аудитория у проекта явно сформировалась, но слишком небольшая – за прошлую неделю доля так и не поднялась выше 4% в среду 19 сентября (18:00). Это чуть выше, чем максимальный показатель позапрошлой недели – 3,4% в четверг 13 сентября. Судьба проекта, учитывая низкие рейтинги и производственную травму Ольгу Фреймут, пока остается под вопросом. Продолжают выходить записанные ранее выпуски.
Пальму первенства продолжают удерживать «Танці з зірками» (воскресенье, 21:00), которые на прошлой неделе «взлетели» ещё выше, чем на позапрошлой – 20,1% по аудитории 18-54(50k+) против 18,8%. Чем ближе к финалу, тем жарче, как и должно быть.
В пятницу 21 сентября канал ТЕТ снова показал фильм из серии «Один дома», на этот раз третью часть. Все мы понимаем, что без Маколея Калкина уже не то, поэтому и показатели были скромнее – 6,9% по аудитории 18–54 (50k+), т.е. на 0,9% ниже, чем у второй части неделей ранее. А в топ пятницы среди фильмов вышли мелодрамы на канале «Украина». «Всё ещё будет» (21:00) – 10,9%, «На качелях судьбы» (17:50) – 13,3%.
В субботу в топе снова оказалась мелодрама на «Украине»«На краю любви» (19:53) – 12,1%. «Новый канал» показывал дилогию «Сокровище нации» с Николасом Кейджем. Первая часть (18:25) – 8,3%, вторая (21:00) – 11,1%. На ICTV шел фильм «Время ведьм» (20:15) – 5,8%.
В воскресенье «Новый канал» продолжил тему заговоров и исторических тайн, показав «Код да Винчи» (18:00) – 9,5%, и «Инферно» (21:00) – 10,9%. Канал ICTV показал фильм «Охотники на ведьм» (22:53) – 12,6%.
Новый сериал «Сдается домик у моря» на СТБ продолжил падение. Самые высокие показатели за неделю у него были во вторник 18 сентября – 6,1%, но уже на следующий день сериал просел до 1,5% (18:00) и 3,8% (19:00). Второй сезон сериала «Школа» на «1+1» начал неделю средне – 7,4%. Зато уже к среде окреп до 10,3%, закончив в четверг с 8,2%.
В субботу, 22 сентября, телеканал «Интер» в прямом эфире транслировал поединок между британским боксером Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным в рамках программы «Большой бокс». Сам бой стартовал в 23:50. Показатели смотрения у боксерского поединка оказались неплохие – 10,8% по аудитории 18-54(50k+), 13,7% по аудитории 18-54 и 16,6% по аудитории 4+.
В результате Джошуа защитил свои чемпионские пояса, отправив Поветкина в нокаут в седьмом раунде. Для россиянина это второе поражение в профессиональной карьере. Первый раз справиться с ним смог наш боксер Владимир Кличко.
Для коллажа были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=pWmt6bbi-8E © ООО «ТРК „Студія 1+1“»