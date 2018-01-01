Телерейтинги: Поветкин в нокауте, «Оля» тоже, и все танцуют

Главным шоу канала на неделе стал «Х-фактор» (суббота, 19:00) – 15%, что на 2,9% больше, чем неделей ранее. Продолжает удерживать достаточно высокую планку «МастерШеф». Выпуск во вторник (20:00) – 13,1%, что немного меньше, чем 13,8% на позапрошлой неделе, но всё равно в рамках 13-14%, которые шоу получает последнее время. Свою стабильную аудиторию имеет седьмой сезон проекта «Хата на тата» (понедельник, 20:00) – 9,6%, на позапрошлой неделе было 9%. Немного поправил свое положение восьмой сезон «Зважених та щасливих» (четверг, 20:20)- 9,7% после падения до 8,8% неделей ранее.

В воскресенье 23 сентября нарастила показатели передача «1 за всех» (21:00) – 12,2% против 11,8% неделей ранее. Резко набрало шоу «Следствие ведут экстрасенсы» (20:00) – 14,7% против 10,8%.