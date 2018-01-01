Телерейтинги: под звуки дождя

ТЕЛЕКРИТИКА

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Что смотрели украинцы на прошлой неделе

Бизнес

Прошла неделя первых телепремьер на украинских каналах. Теперь новым проектам и новым сезонам старых шоу предстоит выдержать проверку дальнейшими смотрениями. Кроме того, кое-какие премьеры случились и на прошедшей неделе.


Что же украинские зрители смотрели на прошлой неделе и каким новинкам сезона отдали предпочтение? Давайте узнаем.

Телешоу

ICTV

Фото: fakty.ictv.ua

На канале ICTV продолжается триумф «Дизель-шоу» по вечерам пятницы (21:30). Правда, если старт четвертого сезона получил рекордные 20,2 % доли по аудитории 18–54 (50k+), то в эту пятницу показатели куда скромнее – 13,2 %. Но шоу все равно остается в топе дня. Небольшое падение случилось в пятницу и с «Антизомби» (20:20) – 9,1 % против 11,4 % на прошлой неделе.

СТБ

Фото: stb.ua

На СТБ немного просел «МастерШеф». Премьера нового сезона 28 августа получила показатели 13 %, а в эту среду, 5 сентября (20:00), цифры уже скромнее – 10,2 % по аудитории 18–54 (50k+). Зато, по сравнению с премьерой сезона, набрал «Х-Фактор» (суббота, 19:00) – 13,9 % против 12,1 % на прошлой неделе.

Снизились показатели у восьмого сезона «Зважених та щасливих» (среда, 20:00) – 9,7 % (на прошлой неделе – 11,2 %) и у седьмого сезона «Хати на тата» (понедельник, 20:00) – 9 % (было 9,8 %). Зато подтянулись «Один за всіх» (воскресенье, 21:00) – 11,2 % (было 10,6 %) и «Следствие ведут экстрасенсы» (воскресенье, 20:00) – 10,9 % (было 10 %). Неутешительные показатели у нового проекта СТБ – шоу «Цієї миті рік потому» – 7,5 % (было 8,9 %).

«Новый канал»

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Фото: https://www.youtube.com/watch?v=4eA6Cjx2EEI

На «Новом канале» немного улучшились показатели шоу «Оля» (вторник, 18:00) – 4,4 % по аудитории 18–54 (50k+) против 3,7 % и 2,8 % первых двух выпусков. Но для такого долгожданного шоу это все равно ниже средних показателей по каналу. Так же незначительно поднялись и «Заробітчани» (вторник, 17:00) – 3,4 % против 3 % на прошлой неделе. Ниже среднего по каналу остаются цифры шоу «Киев днем и ночью» (вторник, 21:00) – 3,2 %, всего на 0,2 % больше, чем на прошлой неделе. Зато неплохие показатели у «Кто против блондинок?» (вторник, 19:00) – 7,5 % против 6,6 % на прошлой неделе.

«1+1»

Фото: instagram.com/tanci1plus1

Лидером воскресных смотрений остаются «Танці з зірками» на «1+1». Правда, показатели третьего выпуска шоу уже немного ниже, чем первого и второго – 19,2 % по аудитории 18–54 (50k+), против 22,1 % и 21,2 % соответственно. «Рассмеши комика» (суббота, 18:25) собрал средние показатели – 7,8 % (против 7,3 % на прошлой неделе).

«Вечерний квартал» (суббота, 21:45) – 9,8 % (против 10,4 %). Зато в пятницу, 7 сентября, хорошие показатели получила «Лига смеха» (20:15) – 10,9 % против 10 % на прошлой неделе. Средние показатели получили и премьеры прошлой недели: новый сезон шоу «Модель XL» (вторник, 21:30) – 9,6 %, «Король десертов» (среда, 21:30) – 10,3 %, «Гроші» (четверг, 21:30) – 8,3 %.

Кино и сериалы

Фото: кадр из фильма «Один дома»

В пятницу, 7 сентября, очень неплохие показатели получил канал ТЕТ, который вечером (21:00) транслировал первую часть классической комедии «Один дома» – 6,2 % по аудитории 18–54 (50k+). А в топе кино пятницы снова оказалась мелодрама на канале «Украина» «Свадебное платье» (22:00) – 12,2 %.

В субботу канал ICTV показал всю трилогию «Людей в черном»: первая часть (16:50) – 14 %, вторая (20:15) – 11,4 %, третья (22:00) – 11,8 %. С ними упорно соперничали мелодрамы канала «Украина»: «Выше только любовь» (21:25) – 11,1 %, «Ветер в лицо» (22:17) – 10,9 %. «Новый канал» показывал дилогию «Бегущий в лабиринте»: первая часть (18:45) – 9,5 %, «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» (21:00) – 9,5 %.

Общество

Телеэтика: не молчать и не манипулировать

В воскресенье на ICTV шла экранизация романа Стивена Кинга – фильм «Темная башня» (20:40) – 9,9 %. На «Новом канале» демонстрировали «Новый Человек-паук» (18:15) – 9,3 % и «Призрак в доспехах» (21:00) – 7,6 %. Мелодрама дня – «Свадьба обмену не подлежит» на канале «Украина» (23:00) – 12,4 %.

В понедельник 3 сентября хорошие цифры были у сериала «Школа» на «1+1» – 10,7 %, то есть даже больше, чем 10,2 % премьеры сезона. Более того, после падения до 9,2 % во вторник, «Школа» набрала до 11,2 % в среду и вернулась к 10,6 % в четверг. Продолжает проседать новый сериал СТБ «Сдается домик у моря»: первую неделю он завершил с цифрами 7,4 %, а эту – с 6,5 %.

Итоговые новости

Среди итоговых выпусков новостей показатели у «ТСН. Тиждень» (воскресенье, 19:20, «1+1») – 14,1 %, то есть на 2,6 % меньше, чем на прошлой неделе. «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» (воскресенье, 18:45, ICTV) – 14,5 % (так же, как и на прошлой неделе) и «События недели» с Олегом Панютой (воскресенье, 19:00, канал «Украина») – 9,8 %, что на 4,7 % меньше, чем неделю назад. «Подробности недели» на «Интере» (пятница, 20:00) – 6 %.

Отдельно стоит упомянуть о футбольном мачте Лиги наций между сборными Украины и Словакии, который состоялся в воскресенье, 9 сентября, (канал «Украина», 15:50) – 12,6 % по аудитории 18–54 (50k+).

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Для коллажа были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=V_Sy4r0SMHk © 1+1 Медиа https://www.youtube.com/watch?v=4o1EH8QqDCM © Starlightmedia https://www.youtube.com/watch?v=Dhp12wtN0Xo © Starlightmedia

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