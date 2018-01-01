Телерейтинги: под звуки дождя

На СТБ немного просел «МастерШеф». Премьера нового сезона 28 августа получила показатели 13 %, а в эту среду, 5 сентября (20:00), цифры уже скромнее – 10,2 % по аудитории 18–54 (50k+). Зато, по сравнению с премьерой сезона, набрал «Х-Фактор» (суббота, 19:00) – 13,9 % против 12,1 % на прошлой неделе.

Снизились показатели у восьмого сезона «Зважених та щасливих» (среда, 20:00) – 9,7 % (на прошлой неделе – 11,2 %) и у седьмого сезона «Хати на тата» (понедельник, 20:00) – 9 % (было 9,8 %). Зато подтянулись «Один за всіх» (воскресенье, 21:00) – 11,2 % (было 10,6 %) и «Следствие ведут экстрасенсы» (воскресенье, 20:00) – 10,9 % (было 10 %). Неутешительные показатели у нового проекта СТБ – шоу «Цієї миті рік потому» – 7,5 % (было 8,9 %).