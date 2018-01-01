Телерейтинги: под звуки дождя

Прошла неделя первых телепремьер на украинских каналах. Теперь новым проектам и новым сезонам старых шоу предстоит выдержать проверку дальнейшими смотрениями. Кроме того, кое-какие премьеры случились и на прошедшей неделе.
На СТБ немного просел «МастерШеф». Премьера нового сезона 28 августа получила показатели 13 %, а в эту среду, 5 сентября (20:00), цифры уже скромнее – 10,2 % по аудитории 18–54 (50k+). Зато, по сравнению с премьерой сезона, набрал «Х-Фактор» (суббота, 19:00) – 13,9 % против 12,1 % на прошлой неделе.
Снизились показатели у восьмого сезона «Зважених та щасливих» (среда, 20:00) – 9,7 % (на прошлой неделе – 11,2 %) и у седьмого сезона «Хати на тата» (понедельник, 20:00) – 9 % (было 9,8 %). Зато подтянулись «Один за всіх» (воскресенье, 21:00) – 11,2 % (было 10,6 %) и «Следствие ведут экстрасенсы» (воскресенье, 20:00) – 10,9 % (было 10 %). Неутешительные показатели у нового проекта СТБ – шоу «Цієї миті рік потому» – 7,5 % (было 8,9 %).
Лидером воскресных смотрений остаются «Танці з зірками» на «1+1». Правда, показатели третьего выпуска шоу уже немного ниже, чем первого и второго – 19,2 % по аудитории 18–54 (50k+), против 22,1 % и 21,2 % соответственно. «Рассмеши комика» (суббота, 18:25) собрал средние показатели – 7,8 % (против 7,3 % на прошлой неделе).
«Вечерний квартал» (суббота, 21:45) – 9,8 % (против 10,4 %). Зато в пятницу, 7 сентября, хорошие показатели получила «Лига смеха» (20:15) – 10,9 % против 10 % на прошлой неделе. Средние показатели получили и премьеры прошлой недели: новый сезон шоу «Модель XL» (вторник, 21:30) – 9,6 %, «Король десертов» (среда, 21:30) – 10,3 %, «Гроші» (четверг, 21:30) – 8,3 %.
В пятницу, 7 сентября, очень неплохие показатели получил канал ТЕТ, который вечером (21:00) транслировал первую часть классической комедии «Один дома» – 6,2 % по аудитории 18–54 (50k+). А в топе кино пятницы снова оказалась мелодрама на канале «Украина» «Свадебное платье» (22:00) – 12,2 %.
В субботу канал ICTV показал всю трилогию «Людей в черном»: первая часть (16:50) – 14 %, вторая (20:15) – 11,4 %, третья (22:00) – 11,8 %. С ними упорно соперничали мелодрамы канала «Украина»: «Выше только любовь» (21:25) – 11,1 %, «Ветер в лицо» (22:17) – 10,9 %. «Новый канал» показывал дилогию «Бегущий в лабиринте»: первая часть (18:45) – 9,5 %, «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» (21:00) – 9,5 %.
В воскресенье на ICTV шла экранизация романа Стивена Кинга – фильм «Темная башня» (20:40) – 9,9 %. На «Новом канале» демонстрировали «Новый Человек-паук» (18:15) – 9,3 % и «Призрак в доспехах» (21:00) – 7,6 %. Мелодрама дня – «Свадьба обмену не подлежит» на канале «Украина» (23:00) – 12,4 %.
В понедельник 3 сентября хорошие цифры были у сериала «Школа» на «1+1» – 10,7 %, то есть даже больше, чем 10,2 % премьеры сезона. Более того, после падения до 9,2 % во вторник, «Школа» набрала до 11,2 % в среду и вернулась к 10,6 % в четверг. Продолжает проседать новый сериал СТБ «Сдается домик у моря»: первую неделю он завершил с цифрами 7,4 %, а эту – с 6,5 %.
Среди итоговых выпусков новостей показатели у «ТСН. Тиждень» (воскресенье, 19:20, «1+1») – 14,1 %, то есть на 2,6 % меньше, чем на прошлой неделе. «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» (воскресенье, 18:45, ICTV) – 14,5 % (так же, как и на прошлой неделе) и «События недели» с Олегом Панютой (воскресенье, 19:00, канал «Украина») – 9,8 %, что на 4,7 % меньше, чем неделю назад. «Подробности недели» на «Интере» (пятница, 20:00) – 6 %.
Отдельно стоит упомянуть о футбольном мачте Лиги наций между сборными Украины и Словакии, который состоялся в воскресенье, 9 сентября, (канал «Украина», 15:50) – 12,6 % по аудитории 18–54 (50k+).
Для коллажа были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=V_Sy4r0SMHk © 1+1 Медиа https://www.youtube.com/watch?v=4o1EH8QqDCM © Starlightmedia https://www.youtube.com/watch?v=Dhp12wtN0Xo © Starlightmedia