Телерейтинги: победа хорватов и борьба за место под солнцем

То дождь, то жара, июль, граждане в отпусках. Так что, казалось бы, не до телевизора нам. Тем не менее борьба за рейтинги продолжается. На минувшей неделе прошли четвертьфиналы Чемпионата мира по футболу, который у нас вроде как бойкотируют.
Бойкот трансляции Чемпионата мира по футболу на «Интере» на прошлых выходных достиг своего апогея. Смотрели почти все. Само собой, самые внушительный цифры получила игра Хорватии с Россией (суббота, 20:50) – 30,6% по аудитории 18-54 (50k+). То есть треть зрителей в субботу вечером решила все-таки посмотреть этот матч. Матч Швеции и Англии в тот же день прошел более спокойно (16:50) – 19,1%.
Футбол не отпустил зрителей и ночью. После окончания четвертьфиналов на «Интере» вышла передача «Большая игра» (00:00) – 18,4%. В пятницу футбол тоже смотрели: матч Бразилии и Бельгии (20:50) – 23%, а Уругвая с Францией – 19%.
Продолжаем бойкотировать. Впереди еще полуфиналы, матч за третье место и гранд-финал.
Конечно, противопоставить что-то большому футболу было очень сложно. Вечера пятницы и субботы оказались не самым удачным временем для других программ. Но есть счастливчики. Бой спорту традиционно дали мелодрамы на канале «Украина». В этот раз не так успешно, но фильму «Кривое зеркало души» (суббота, 21:35) все-таки удалось немного оттянуть аудиторию у русских с хорватами – 16,5% (18-54 [50k+]).
Канал ICTV в это время крутил фантастику. Сначала кинофильм «Исходный код» (20:15), а потом «Вспомнить все» (22:00), правда не классический, с Арнольдом Шварценеггером, а ремейк 2012 года. А зря, может, старина Арнольд поборолся бы с трансляцией футбола успешнее. А так оба фильма получили одинаковые показатели – 7,2%.
Нелегко пришлось и телевизионным шоу. «Вечерний квартал» на «1+1» (суббота, 21:10) на минувшей неделе получил 8%, что на 3% меньше, чем ранее. Зато на том же «1+1» внезапно неплохо поборолись за долю «Украинские сенсации. Последний полет к морю» (20:15) – 9,9%. Оно и понятно, тема задержки рейсов и срыва отпусков в разгар лета крайне волнительна для украинцев. В пятницу снова немного просела «Лига смеха» (20:10, «1+1»), которая неплохо набрала на прошлой неделе – 7,6% против 9,5% ранее.
Среди итоговых выпусков новостей больше всего зрителей посмотрели «ТСН. Тиждень» (воскресенье, 20:40, «1+1») – 17,1% (по сравнению с предыдущей неделей нарастили 6,2%), «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» (воскресенье, 18:45, ICTV) – 14,5% (нарастили 3,9%) и «События недели» с Олегом Панютой (воскресенье, 19:00, канал «Украина») – 8,9% (потеряли 3,1%).
Футбол в эту пятницу снова помог «Подробностям недели» (20:00, «Интер»), вписавшимся между двумя матчами, нарастить показатели – 7,6%, что на 1,8% больше, чем было.