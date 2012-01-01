Телерейтинги: победа хорватов и борьба за место под солнцем

Бойкот трансляции Чемпионата мира по футболу на «Интере» на прошлых выходных достиг своего апогея. Смотрели почти все. Само собой, самые внушительный цифры получила игра Хорватии с Россией (суббота, 20:50) – 30,6% по аудитории 18-54 (50k+). То есть треть зрителей в субботу вечером решила все-таки посмотреть этот матч. Матч Швеции и Англии в тот же день прошел более спокойно (16:50) – 19,1%.

Футбол не отпустил зрителей и ночью. После окончания четвертьфиналов на «Интере» вышла передача «Большая игра» (00:00) – 18,4%. В пятницу футбол тоже смотрели: матч Бразилии и Бельгии (20:50) – 23%, а Уругвая с Францией – 19%.

Продолжаем бойкотировать. Впереди еще полуфиналы, матч за третье место и гранд-финал.