Телерейтинги: парад, концерт и «Полицейская академия»

Целых три выходных было у украинцев на прошлой неделе. В пятницу 24 августа мы все отмечали День независимости Украины, смотрели парад и другие праздничные передачи. Но не только, были в этот день и сюрпризы.
В топе праздничного дня предсказуемо оказался концерт «С Днем рождения, Украина» на канале «Украина» (20:55) – 12,9% по аудитории 18-54(50k+). Предсказуемо, потому что у них там Олег Винник триумфально появлялся из торта в окружении полуголых женщин. Беспроигрышный ход.
А вот следующие три места в топе дня занимает канал ICTV, и с совсем не праздничными передачами. В 17:02 канал показал легендарную комедию «Полицейская академия-4: Квартальная охрана порядка» - 15%. Потом в эфире было «Дизель шоу» (19:58) – 12%, а потом и ещё одна «Полицейская академия», пятая часть «Операция Маями Бич» (22:39) – 12,5%. Очевидно, вечером, после торжеств, украинцы решили хорошенько посмеяться.
Трансляция парада к Дню независимости на канале «1+1» (09:58) и тоже собрала у экранов немало зрителей, как для такого раннего времени – 14,4% по аудитории 18-54(50k+). Вечером из праздничного на «1+1» транслировался концерт «День независимости с Океаном Эльзы» (22:10) – 11,8%.
Был праздничный концерт и на «Интере» под названием «Украина от А до Я» (20:30) – 8,1%.
Тему кино на выходных мы уже частично затронули, но две части «Полицейской академии» были не единственными фильмами, которые наши зрители смотрели на выходных. Собственно, в ту же праздничную пятницу в эфире ICTV были и три первых части. «Полицейская академия» (12:00) – 10,2% по аудитории 18-54(50k+), «Полицейская академия-2: Первое назначение» (13:40) – 12,6%, «Полицейская академия-3: Снова к учебе» (15:20) – 12,2%. Субботним вечером на ICTV показали и «Полицейскую академию-6: Город в осаде» (21:58) – 11,2%. А в воскресенье завершили цикл. «Полицейская академия-7: Миссия в Москве» (22:24) – 7,5%.
В топе субботы оказался мелодрама на канале «Украина». «Отец-одиночка» (21:41) – 12,9%. В то же время на СТБ шел фильм «Список желаний» (22:00) – 11%. А «Новый канал» показывал фильм «Хитмэн» (21:00) – 10,2%.
В воскресенье опять мелодрама на «Украине», «Дом Надежды» (22:02) – 11,5%. На «Новом канале» шел фильм «Механик» (22:00) – 10,8%. А днем канал «1+1» показал фильм «Ищу жену с ребенком» (16:41) – 13%.
На фоне других событий, сильно потерял «Вечерний квартал» на «1+1» (суббота, 21:10) – 7,5% против 13,1% на прошлой неделе. Немного потеряли «Украинские сенсации» на том же «1+1» (20:15) – 8,1% против 11,1% на прошлой неделе.
Среди итоговых выпусков новостей, в том числе и вернувшихся из летнего отпуска, больше всего зрителей посмотрели «ТСН. Тиждень» (воскресенье, 20:28, «1+1») – 16,4%, «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» (воскресенье, 18:45, ICTV) – 12,3% и «События недели» с Олегом Панютой (воскресенье, 19:00, канал «Украина») – 9%. У «ТСН. Тиждень» до отпуска показатели были ниже, так что зрители, по всей видимости, соскучились.
Для коллажа были использованы кадры:
https://www.youtube.com/watch?v=qQ8p8_QK20U
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https://www.youtube.com/watch?v=IdliQk_SVfw
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https://www.youtube.com/watch?v=KB2q_-RhbzE
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