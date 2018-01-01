Телерейтинги: парад, концерт и «Полицейская академия»

В топе праздничного дня предсказуемо оказался концерт «С Днем рождения, Украина» на канале «Украина» (20:55) – 12,9% по аудитории 18-54(50k+). Предсказуемо, потому что у них там Олег Винник триумфально появлялся из торта в окружении полуголых женщин. Беспроигрышный ход.

А вот следующие три места в топе дня занимает канал ICTV, и с совсем не праздничными передачами. В 17:02 канал показал легендарную комедию «Полицейская академия-4: Квартальная охрана порядка» - 15%. Потом в эфире было «Дизель шоу» (19:58) – 12%, а потом и ещё одна «Полицейская академия», пятая часть «Операция Маями Бич» (22:39) – 12,5%. Очевидно, вечером, после торжеств, украинцы решили хорошенько посмеяться.

Трансляция парада к Дню независимости на канале «1+1» (09:58) и тоже собрала у экранов немало зрителей, как для такого раннего времени – 14,4% по аудитории 18-54(50k+). Вечером из праздничного на «1+1» транслировался концерт «День независимости с Океаном Эльзы» (22:10) – 11,8%.

Был праздничный концерт и на «Интере» под названием «Украина от А до Я» (20:30) – 8,1%.