Телерейтинги: Оля, прощай, Оля, прости

Кажется, все уже смирились, что Ольге Фреймут не стать Эллен Дедженерес, «Дизель-шоу» заслуженно поднимает бокалы с шампанским, отмечая рекордные показатели нового сезона, в то время на «Мастер-шефе», похоже, и вправду горят страсти.
Что же украинские зрители смотрели на прошлой неделе и каким новинкам сезона отдали предпочтение? Давайте узнаем.
Телешоу
СТБ
Самой громкой премьерой прошлой недели стало возвращение на экраны старого формата проекта «Все буде добре». Вся та же ведущая Надежда Матвеева, все те же рубрики и даже новая изюминка – битва поваров, в которой зрители могли переплюнуть в готовке известного повара Александра Якутова. Но все это, кажется, зря. Премьерный выпуск в понедельник в 15:30 прошел с достаточно низкими показателями как для канала – 5,8 % по аудитории 18–54 (50k+).
Лидером по телесмотрению на СТБ остается «МастерШеф». Новый сезон собрал во вторник (22:50) у экранов 13,8% доли против 13% на позапрошлой неделе. Следом за горячими кухонными страстями расположился «Х-фактор» (суббота, 19:00) – 12,1% по аудитории 18–54 (50k+). Держит свою аудиторию уже третью неделю проект «Хата на тата», сохраняя свои 9% доли. Чего нельзя сказать о «Зважених та щасливих». Восьмой сезон программы, в котором худеют семьи, а диетолог Мирослава Ульянина набирает вес, стремительно теряет показатели. Если еще три недели назад проект показал стартовые 11,2%, то на прошлой неделе в четверг (20:20) эти показатели упали до 8,8% .
«Новый канал»
Самым просматриваемым проектом на «Новом канале» в осеннем сезоне остаются битвы полов на проекте «Хто зверху?». Третий выпуск на прошлой неделе получил 9,1% доли по аудитории 18–54 (50k+). Остальным проектам, вышедшим на экраны этой осенью, пока переплюнуть Лесю Никитюк и Сергея Притулу не удается. Интеллектуальное шоу «Кто против блондинок?» (вторник, 19:00) постепенно теряет свою аудиторию, собрав на прошлой неделе 6% доли против 7,5 % на позапрошлой неделе.
Проект, которому, кажется, светит фиаско – «Оля». Разговорному ток-шоу Ольги Фреймут пока не удавалось даже достичь средних показателей канала – 6-8%. Доля аудитории проекта «Оля» на прошлой неделе максимальных показателей достигла в четверг (18:00) – 3,4%. Не спасают «Олю» даже конкурсы и испытания, которые практически в каждом выпуске готовит гостям ведущая. К примеру, в одном из выпусков Ольга Фреймут подвесила зрителей к потолку, что якобы должно было заставить участников конкурса от страха отвечать правдиво на вопросы. В другом – проводила уроки сексологии с психотерапевтом и поэтессой Лизой Готфрик. Даже звездные гости –Сергей Бабкин, Влад Яма, Соня Плакидюк, Надежда Матвеева, Олег Скрипка, Оля Полякова – никак не влияют на рейтинги «Оли». Тут уже спустя три недели проекта можно смело говорить о том, что проект украинской аудитории, откровенно, не зашел.
«1+1»
Лидером по телесмотрению уже четвертую неделю остается проект «Танці з зірками». Воскресный выпуск проекта на прошлой неделе собрал 18,8% доли аудитории (18–54 (50k+)). «Взлетел», к слову, «Вечерний квартал» (суббота, 21:20), собрав 13,7% против 9,8% двумя неделями ранее. Немного просели показатели «Модель XL» и «Короля десертов». Проект о красоте пышных форм на прошлой неделе (вторник, 21:30) собрал 7,8% доли по аудитории 18–54 (50k+) против 9,6% ранее. А вот кулинарные соревнования кондитеров (среда, 21:30) получили только 6,6% (против 10,3%).
ICTV
На канале ICTV все продолжается триумф «Дизель-шоу» по вечерам пятницы (21:30). Так, показатели выпуска в 21:40 собрали 13,9% доли по аудитории 18–54 (50k+), а вот в 23:30 доля комедийного шоу составила 16,2%. Напомним, что четвертый сезон «Дизель-шоу» стартовал с рекордными для проекта 20,2 % доли по аудитории 18–54 (50k+).
Кино и сериалы
В рубрике кино ключевые телеканалы, оценив предыдущие показатели доли, похоже, велосипед решили не изобретать. Так, в пятницу, 14 сентября на телеканале ТЕТ выходит вторая часть легендарного фильма «Один дома» и собирает 7,8% доли по аудитории (18–54 (50k+)), тем самым опередив первую часть, вышедшую 7 сентября, на 1,6%.
Козырями «Нового канала» стала трилогия друзей Оушена, которую развлекательный канал транслировал на выходных. Так «Одинадцать друзей Оушена» в воскресенье в 13:20 собрал 8,6% доли по аудитории (18–54 (50k+)), «Двенадцать друзей Оушена» (15:50) – 9,3% и завершающая часть (18:20) – 10,6% доли.
Первенство по сериалам остается в руках телеканала «Украина». В топе прошлой неделе остается сериал «Обман» (среда, 21:00) с показателями 14,7% доли. Из фильмов на телеканале «Украина» взлетела лента «Помощница» (четверг, 20:50) – 15,7% по аудитории (18–54 (50k+).
Достаточно высокие показатели доли телесмотрения из сериалов также сохраняют детективные истории – «Опер по вызову» («2+2») и «Нюхач» (ICTV). Лучшие показатели на прошлой неделе у криминальной саги Артема Трофимова (Павел Вишняков) оказались в четверг (20:30) – 6,4% доли, что практически втрое больше средних показателей «2+2». «Нюхач» (вторник, 21:30) сохраняет стабильно средние показатели по каналу ICTV – 9,3%.
А вот премьера нового сериала «Сдается домик у моря» на СТБ, кажется, не заходит. На прошлой неделе показатели ситкома из жизни одесситов упал до 4,4% против 6,5% ранее.
Новости и итоговые новости
Куш собрал пятничный выпуск ТСН – 15,9% доли аудитории (18–54 (50k+). Выпуски от 11.09 и 12.09 собрали показатели немногим ниже – 15,4% и 15,6% соответственно. Лучшие показатели на прошлой неделе у «Вікон» на СТБ были во вторник (11 сентября) – 14,1%. «Сегодня» на ТРК «Украина» отметились в среду (12 сентября) их показатели составили 13,5%.
Лидер по телесмотрению ранее «ТСН Тиждень» (воскресенье, 19:20, «1+1») на прошлой неделе значительно потерял долю аудитории – 9,1% против 14,1% (18–54 (50k+). Также просели «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» (воскресенье, 18:45, ICTV) – 12,4% против 14,5%. А вот «События недели» с Олегом Панютой на ТРК «Украина» (воскресенье, 19:00) наоборот прибавили в аудитории. Если на позапрошлой неделе показатели итогового выпуска были 9,8%, на прошлой неделе они возросли до 13% по аудитории (18–54 (50k+).
Бокс
Лидером телесмотрения в утреннем прайме в воскресенье стал «Большой бокс» на Интере. Так, в 6 утра стартовала трансляция поединка из США между чемпионом мира по версиям IBO, WBA, WBC Геннадием Головкиным из Казахстана и претендентом на титул – мексиканцем Саулем Альваресом. В результате, решением большинства судей победил Альварес. А вот «Интер» заполучил 18,4% аудитории.
Для кавера был ипользован кадр из проекта «Оля» на «Новом канале»