Телерейтинги: Оля, прощай, Оля, прости

Первенство по сериалам остается в руках телеканала «Украина». В топе прошлой неделе остается сериал «Обман» (среда, 21:00) с показателями 14,7% доли. Из фильмов на телеканале «Украина» взлетела лента «Помощница» (четверг, 20:50) – 15,7% по аудитории (18–54 (50k+).

Достаточно высокие показатели доли телесмотрения из сериалов также сохраняют детективные истории – «Опер по вызову» («2+2») и «Нюхач» (ICTV). Лучшие показатели на прошлой неделе у криминальной саги Артема Трофимова (Павел Вишняков) оказались в четверг (20:30) – 6,4% доли, что практически втрое больше средних показателей «2+2». «Нюхач» (вторник, 21:30) сохраняет стабильно средние показатели по каналу ICTV – 9,3%.

А вот премьера нового сериала «Сдается домик у моря» на СТБ, кажется, не заходит. На прошлой неделе показатели ситкома из жизни одесситов упал до 4,4% против 6,5% ранее.