ТЕЛЕКРИТИКА

Телерейтинги: Оля, прощай, Оля, прости

Что смотрели украинцы на прошлой неделе

Бизнес

Кажется, все уже смирились, что Ольге Фреймут не стать Эллен Дедженерес, «Дизель-шоу» заслуженно поднимает бокалы с шампанским, отмечая рекордные показатели нового сезона, в то время на «Мастер-шефе», похоже, и вправду горят страсти.


Что же украинские зрители смотрели на прошлой неделе и каким новинкам сезона отдали предпочтение? Давайте узнаем.

Телешоу

СТБ

Возвращение Надежды

Фото: СТБ

Самой громкой премьерой прошлой недели стало возвращение на экраны старого формата проекта «Все буде добре». Вся та же ведущая Надежда Матвеева, все те же рубрики и даже новая изюминка – битва поваров, в которой зрители могли переплюнуть в готовке известного повара Александра Якутова. Но все это, кажется, зря. Премьерный выпуск в понедельник в 15:30 прошел с достаточно низкими показателями как для канала – 5,8 % по аудитории 18–54 (50k+).

«Битва черных фартуков»

СТБ

Лидером по телесмотрению на СТБ остается «МастерШеф». Новый сезон собрал во вторник (22:50) у экранов 13,8% доли против 13% на позапрошлой неделе. Следом за горячими кухонными страстями расположился «Х-фактор» (суббота, 19:00) – 12,1% по аудитории 18–54 (50k+). Держит свою аудиторию уже третью неделю проект «Хата на тата», сохраняя свои 9% доли. Чего нельзя сказать о «Зважених та щасливих». Восьмой сезон программы, в котором худеют семьи, а диетолог Мирослава Ульянина набирает вес, стремительно теряет показатели. Если еще три недели назад проект показал стартовые 11,2%, то на прошлой неделе в четверг (20:20) эти показатели упали до 8,8% .

«Новый канал»

Леся Никитюк подбадривает женскую команду на проекте «Хто зверху?»

Фото: «Новый канал»

Самым просматриваемым проектом на «Новом канале» в осеннем сезоне остаются битвы полов на проекте «Хто зверху?». Третий выпуск на прошлой неделе получил 9,1% доли по аудитории 18–54 (50k+). Остальным проектам, вышедшим на экраны этой осенью, пока переплюнуть Лесю Никитюк и Сергея Притулу не удается. Интеллектуальное шоу «Кто против блондинок?» (вторник, 19:00) постепенно теряет свою аудиторию, собрав на прошлой неделе 6% доли против 7,5 % на позапрошлой неделе.

Ольга Фреймут и Сергей Бабкин

Фото: «Новый канал»

Проект, которому, кажется, светит фиаско – «Оля». Разговорному ток-шоу Ольги Фреймут пока не удавалось даже достичь средних показателей канала – 6-8%. Доля аудитории проекта «Оля» на прошлой неделе максимальных показателей достигла в четверг (18:00) – 3,4%. Не спасают «Олю» даже конкурсы и испытания, которые практически в каждом выпуске готовит гостям ведущая. К примеру, в одном из выпусков Ольга Фреймут подвесила зрителей к потолку, что якобы должно было заставить участников конкурса от страха отвечать правдиво на вопросы. В другом – проводила уроки сексологии с психотерапевтом и поэтессой Лизой Готфрик. Даже звездные гости –Сергей Бабкин, Влад Яма, Соня Плакидюк, Надежда Матвеева, Олег Скрипка, Оля Полякова – никак не влияют на рейтинги «Оли». Тут уже спустя три недели проекта можно смело говорить о том, что проект украинской аудитории, откровенно, не зашел.

«1+1»

В это воскресенье проект покинул Николай Тищенко и его партнерша NANA

Фото: «1+1»

Лидером по телесмотрению уже четвертую неделю остается проект «Танці з зірками». Воскресный выпуск проекта на прошлой неделе собрал 18,8% доли аудитории (18–54 (50k+)). «Взлетел», к слову, «Вечерний квартал» (суббота, 21:20), собрав 13,7% против 9,8% двумя неделями ранее. Немного просели показатели «Модель XL» и «Короля десертов». Проект о красоте пышных форм на прошлой неделе (вторник, 21:30) собрал 7,8% доли по аудитории 18–54 (50k+) против 9,6% ранее. А вот кулинарные соревнования кондитеров (среда, 21:30) получили только 6,6% (против 10,3%).

ICTV

Один день из реальной жизни одесской таможни в проекте «Дизель-шоу»

Фото: ICTV

На канале ICTV все продолжается триумф «Дизель-шоу» по вечерам пятницы (21:30). Так, показатели выпуска в 21:40 собрали 13,9% доли по аудитории 18–54 (50k+), а вот в 23:30 доля комедийного шоу составила 16,2%. Напомним, что четвертый сезон «Дизель-шоу» стартовал с рекордными для проекта 20,2 % доли по аудитории 18–54 (50k+).

Кино и сериалы

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В рубрике кино ключевые телеканалы, оценив предыдущие показатели доли, похоже, велосипед решили не изобретать. Так, в пятницу, 14 сентября на телеканале ТЕТ выходит вторая часть легендарного фильма «Один дома» и собирает 7,8% доли по аудитории (18–54 (50k+)), тем самым опередив первую часть, вышедшую 7 сентября, на 1,6%.

Козырями «Нового канала» стала трилогия друзей Оушена, которую развлекательный канал транслировал на выходных. Так «Одинадцать друзей Оушена» в воскресенье в 13:20 собрал 8,6% доли по аудитории (18–54 (50k+)), «Двенадцать друзей Оушена» (15:50) – 9,3% и завершающая часть (18:20) – 10,6% доли.

Кадр из сериала «Обман»

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Первенство по сериалам остается в руках телеканала «Украина». В топе прошлой неделе остается сериал «Обман» (среда, 21:00) с показателями 14,7% доли. Из фильмов на телеканале «Украина» взлетела лента «Помощница» (четверг, 20:50) – 15,7% по аудитории (18–54 (50k+).

Достаточно высокие показатели доли телесмотрения из сериалов также сохраняют детективные истории – «Опер по вызову» («2+2») и «Нюхач» (ICTV). Лучшие показатели на прошлой неделе у криминальной саги Артема Трофимова (Павел Вишняков) оказались в четверг (20:30) – 6,4% доли, что практически втрое больше средних показателей «2+2». «Нюхач» (вторник, 21:30) сохраняет стабильно средние показатели по каналу ICTV – 9,3%.

А вот премьера нового сериала «Сдается домик у моря» на СТБ, кажется, не заходит. На прошлой неделе показатели ситкома из жизни одесситов упал до 4,4% против 6,5% ранее.

Новости и итоговые новости

Куш собрал пятничный выпуск ТСН – 15,9% доли аудитории (18–54 (50k+). Выпуски от 11.09 и 12.09 собрали показатели немногим ниже – 15,4% и 15,6% соответственно. Лучшие показатели на прошлой неделе у «Вікон» на СТБ были во вторник (11 сентября) – 14,1%. «Сегодня» на ТРК «Украина» отметились в среду (12 сентября) их показатели составили 13,5%.

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Лидер по телесмотрению ранее «ТСН Тиждень» (воскресенье, 19:20, «1+1») на прошлой неделе значительно потерял долю аудитории – 9,1% против 14,1% (18–54 (50k+). Также просели «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» (воскресенье, 18:45, ICTV) – 12,4% против 14,5%. А вот «События недели» с Олегом Панютой на ТРК «Украина» (воскресенье, 19:00) наоборот прибавили в аудитории. Если на позапрошлой неделе показатели итогового выпуска были 9,8%, на прошлой неделе они возросли до 13% по аудитории (18–54 (50k+).

Бокс

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Лидером телесмотрения в утреннем прайме в воскресенье стал  «Большой бокс»  на Интере. Так, в 6 утра стартовала трансляция поединка из США между чемпионом мира по версиям IBO, WBA, WBC Геннадием Головкиным из Казахстана и претендентом на титул – мексиканцем Саулем Альваресом. В результате, решением большинства судей победил Альварес. А вот «Интер» заполучил 18,4% аудитории.

Для кавера был ипользован кадр из проекта «Оля» на «Новом канале»

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