Телерейтинги: Марк, Наталка и все остальные

Лидером субботних смотрений остается шоу «Х-фактор» (19:00) – 14,3%, почти столько же, сколько и на прошлой неделе (15%). Существенно меньше, чем неделей ранее, получил во вторник, 25 сентября, «МастерШеф» (20:00) – 9,2% против 13,1%. Видимо, зрителям не хватает накала эмоций. Своя стабильная аудитория у седьмого сезона проекта «Хата на тата» (понедельник, 20:00) – 11,3% против 9,6% на позапрошлой неделе.

В воскресенье, 30 сентября, хорошие показатели у передачи «1 за всех» (21:00) – 11,2% против 12,2% неделей ранее. Продолжает удерживать зрителей у экранов, пусть и с некоторым падением, шоу «Следствие ведут экстрасенсы» (20:00) – 12,7% против 14,7%.