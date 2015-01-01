Телерейтинги: Марк, Наталка и все остальные

Украинские шоу осени постепенно движутся к финалу, то теряя аудиторию, то вновь ее возвращая. На канале ICTV вышел новый сериал «Марк+Наталка», наследующий идею и формат легендарных «Леси+Ромы». Продолжается жаркая борьба между юмористическими шоу.
Лидером субботних смотрений остается шоу «Х-фактор» (19:00) – 14,3%, почти столько же, сколько и на прошлой неделе (15%). Существенно меньше, чем неделей ранее, получил во вторник, 25 сентября, «МастерШеф» (20:00) – 9,2% против 13,1%. Видимо, зрителям не хватает накала эмоций. Своя стабильная аудитория у седьмого сезона проекта «Хата на тата» (понедельник, 20:00) – 11,3% против 9,6% на позапрошлой неделе.
В воскресенье, 30 сентября, хорошие показатели у передачи «1 за всех» (21:00) – 11,2% против 12,2% неделей ранее. Продолжает удерживать зрителей у экранов, пусть и с некоторым падением, шоу «Следствие ведут экстрасенсы» (20:00) – 12,7% против 14,7%.
Свою аудиторию на уровне средних показателей канала имеет интеллектуальное шоу «Кто против блондинок?» (вторник, 19:00) – 6,4% по аудитории 18–54 (50k+) против 5,4% неделей ранее. Аналогично и с проектом «Топ-модель по-украински» (пятница, 19:00) – 5,8% против 5,1%.
Ничего не меняется у шоу «Оля», будущее которого сейчас более чем туманно. Вторник, 25 сентября (18:00) – 3,3%, пятница, 28 сентября (18:00) – 3,7%. По всей видимости, шоу Ольги Фреймут уперлось в свой четырехпроцентный потолок.
В субботу лидером смотрений среди кинофильмов стали: «Морской бой» (ICTV, 20:15) – 12% и «Благими намерениями» («Украина», 19:50) – 12,1%, «Джи Ай Джо. Атака кобры» (ICTV, 22:50) – 15,1%. «Новый канал» в субботу показывал две части французской комедии «Такси». Первая часть (19:07) – 9,6%, вторая (21:00) – 8,5%. А также мультфильм «Зоотрополис» (17:00) – 9,4%.
В воскресенье хорошие показатели традиционно получили мелодрамы на канале «Украина». «Одна на двоих» (22:00) – 13,9%. «Птичка певчая» (15:50) – 16,7%. Канал ICTV показывал фильмы «Скайлайн» (20:40) – 9,7% и «Скайлайн-2» (22:30) – 10,2%.
Лидер по телесмотрению среди воскресных итоговых новостей – «ТСН Тиждень» (20:30, «1+1») – 13,1% по аудитории 18–54 (50k+) против 11,8% неделей ранее. «События недели» с Олегом Панютой на ТРК «Украина» (воскресенье, 19:00) – 13% против 12,5%. Показатели, почти аналогичные позапрошлой неделе получили «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (18:45) – 11,7% против 12,5% неделей ранее. В пятницу «Подробности недели» на «Интере» – 4,8%.