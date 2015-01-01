ТЕЛЕКРИТИКА

Телерейтинги: Марк, Наталка и все остальные

Что смотрели украинцы на прошлой неделе

Бизнес

Украинские шоу осени постепенно движутся к финалу, то теряя аудиторию, то вновь ее возвращая. На канале ICTV вышел новый сериал «Марк+Наталка», наследующий идею и формат легендарных «Леси+Ромы». Продолжается жаркая борьба между юмористическими шоу.


Что же украинские зрители смотрели на прошлой неделе и каким новинкам сезона отдали предпочтение? Давайте узнаем.

Телешоу

СТБ

Продолжает получать показатели ниже средних по каналу проект Надежды Матвеевой «Все буде добре» – 5,7% по аудитории 18–54 (50k+). Интересно, что такие же показатели были и у премьерного выпуска, а вот на позапрошлой неделе они были повыше – 6,8%.

Фото: пресс-служба СТБ

Лидером субботних смотрений остается шоу «Х-фактор» (19:00) – 14,3%, почти столько же, сколько и на прошлой неделе (15%). Существенно меньше, чем неделей ранее, получил во вторник, 25 сентября, «МастерШеф» (20:00) – 9,2% против 13,1%. Видимо, зрителям не хватает накала эмоций. Своя стабильная аудитория у седьмого сезона проекта «Хата на тата» (понедельник, 20:00) – 11,3% против 9,6% на позапрошлой неделе.

В воскресенье, 30 сентября, хорошие показатели у передачи «1 за всех» (21:00) – 11,2% против 12,2% неделей ранее. Продолжает удерживать зрителей у экранов, пусть и с некоторым падением, шоу «Следствие ведут экстрасенсы» (20:00) – 12,7% против 14,7%.

«Новый канал»

Свою аудиторию на уровне средних показателей канала имеет интеллектуальное шоу «Кто против блондинок?» (вторник, 19:00) – 6,4% по аудитории 18–54 (50k+) против 5,4% неделей ранее. Аналогично и с проектом «Топ-модель по-украински» (пятница, 19:00) – 5,8% против 5,1%.

Ничего не меняется у шоу «Оля», будущее которого сейчас более чем туманно. Вторник, 25 сентября (18:00) – 3,3%, пятница, 28 сентября (18:00) – 3,7%. По всей видимости, шоу Ольги Фреймут уперлось в свой четырехпроцентный потолок.

«1+1»

Лидером воскресных смотрений снова стали «Танці з зірками» (воскресенье, 20:55). Правда, на это раз результаты немного скромнее, чем на позапрошлой неделе – 17,9% против 20,1% по аудитории 18–54 (50k+). Видимо, некоторые зрители не ожидали, что по результатам зрительского голосования проект покинет очень перспективная пара.

Фото: пресс-служба «1+1»

В субботу, 28 сентября, продолжил «проседать» «Вечерний квартал» (21:15) – 10,1% против 12,2% неделей ранее. Проект «Модель XL» (вторник, 21:30) сохранил показатели позапрошлой недели – 5,2%. Продолжает дорогу вверх «Лига смеха» (пятница, 20:10) – 16,4% против 15,1% неделей ранее, что вывело шоу в лидеры пятничных смотрений. «Игры приколов» (пятница, 22:30) – 12,6%.

ICTV

На втором месте пятничных смотрений 28 сентября оказалось «Дизель-шоу» (21:30) – 12,3% против 11,4% неделей ранее по аудитории 18–54 (50k+). Продолжение передачи в 23:00 того же дня тоже получило цифры повыше, чем раньше – 16,9% против 14,3%. Свою аудиторию сохраняют «Антизомби» (пятница, 20:20) – 7,5%.

«Украина»

В субботу, 29 сентября, вернулось к показателям двухнедельной давности «Шоу братьев Шумахеров» (21:00) – 10,6% по аудитории 18–54 (50k+) против 13,5% на позапрошлой неделе.

Кино и сериалы

Новое шоу канала и идейный наследник популярного сериала «Леся+Рома» сериал «Марк+Наталка» на ICTV начал свой путь не очень успешно (вторник, 17:40) – 7,3% по аудитории 18–54 (50k+). А вторая серия в тот же день – 4,4%. Пятничные серии внушают уже больше оптимизма – 8,3% и 5,4% соответственно. Второй сезон сериала «Школа» на «1+1» начал неделю средне (понедельник, 20:30) – 9,5%.

Фото: YouTube

В субботу лидером смотрений среди кинофильмов стали: «Морской бой» (ICTV, 20:15) – 12% и «Благими намерениями» («Украина», 19:50) – 12,1%, «Джи Ай Джо. Атака кобры» (ICTV, 22:50) – 15,1%. «Новый канал» в субботу показывал две части французской комедии «Такси». Первая часть (19:07) – 9,6%, вторая (21:00) – 8,5%. А также мультфильм «Зоотрополис» (17:00) – 9,4%.

В воскресенье хорошие показатели традиционно получили мелодрамы на канале «Украина». «Одна на двоих» (22:00) – 13,9%. «Птичка певчая» (15:50) – 16,7%. Канал ICTV показывал фильмы «Скайлайн» (20:40) – 9,7% и «Скайлайн-2» (22:30) – 10,2%.

Итоговые новости

Лидер по телесмотрению среди воскресных итоговых новостей – «ТСН Тиждень» (20:30, «1+1») – 13,1% по аудитории 18–54 (50k+) против 11,8% неделей ранее. «События недели» с Олегом Панютой на ТРК «Украина» (воскресенье, 19:00) – 13% против 12,5%. Показатели, почти аналогичные позапрошлой неделе получили «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (18:45) – 11,7% против 12,5% неделей ранее. В пятницу «Подробности недели» на «Интере» – 4,8%.

﻿Для коллажа были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=5hJMNESl-LA © LEELOO PRODUCTIONS - ARP - TF1 FILMS PRODUCTION - STUDIO CANAL+ https://www.youtube.com/watch?v=88fvm6IuJ60 © 2015, StarLightMedia

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