Телерейтинги: «Квартал» теряет, «Х-фактор» находит

На минувшей неделе борьбу за зрительские симпатии продолжили «Танці з зірками», «Х-фактор», «Битва экстрасенсов», новый «Женский квартал», «Лига смеха» и другие передачи. Кому-то повезло больше, кому-то – меньше. Не будем раскрывать карты раньше времени.
Лидером воскресных смотрений вот уже какую неделю подряд остаются «Танці з зірками» (21:00), которые даже немного набрали, – 19,7% по аудитории 18–54 (50k+) против 17,3% на позапрошлой неделе.
А вот третий выпуск «Женского квартала» (суббота, 21:10) собрал более скромные цифры, чем первые два – 12,6% против стабильных 16% ранее. Эффект новизны проходит, и на этот раз «Женский квартал» главным шоу субботы не стал.
Зато удерживает позиции «Лига смеха» (пятница, 20:16) – 15,7% против 12,9% на позапрошлой неделе. Своя аудитория есть и у «Игр приколов» (22:19) – 11,4% (на позапрошлой неделе – 10,9%).
Политическое ток-шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) держится на том же уровне – 6,6% против 6,3% неделей ранее. Также показатели ниже средней доли канала у ток-шоу «Їмо за сто» (суббота, 10:00) – 6,8%, «Король десертов» (среда, 21:40) – 5% и «Модель XL» (вторник, 21:50) – 5,3% по аудитории 18–54 (50k+).
Третий выпуск девятнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» (воскресенье, 19:00) – 12,9% по аудитории 18–54 (50k+) (первый выпуск – 13,9%, второй – 12,3%). В то же воскресенье средние показатели получило шоу «1 за всех» (21:05) – 9,4% против 9,9% неделей ранее.
Продолжает удерживать аудиторию проект «МастерШеф» (вторник, 20:00) – 11,3% против 11,9% неделей ранее. Среда (20:00) – 10,9%. «Хата на тата» (понедельник, 20:00) тоже остается на том же уровне – 10,6%, как и на позапрошлой неделе.
В лидеры субботних смотрений опять выбился «Х-фактор» (19:00). Кастинг в Полтаве собрал у экранов немало телезрителей – 16% против 12,9% предыдущего выпуска.
«Кто сверху?» (четверг, 19:00) – 9,1% по аудитории 18–54 (50k+) против 9,6% неделей ранее. «Кто против блондинок?» (вторник, 19:00) уже четвертую неделю крутится вокруг 7% доли, на этот раз ровно 7%. Чуть подросла «Топ-модель по-украински» (пятница, 19:00) – 7,2% (предыдущий выпуск – 6,5%). Сериалити «Киев днем и ночью» продолжают гонять по сетке. Теперь оно стоит в ночной сетке будней в 23:50 (до этого выходило по пятницам), и почти каждый день получает около 5% доли. И только в четверг (00:00) внезапно прыгнуло до 8,7%.
Все так же средние показатели получает «Ревизор» с Николаем Тищенко (понедельник, 19:00) – 6,9%, ровно столько же, сколько было неделей ранее. «Страсти по Ревизору» (21:20) на том же уровне – 6,7%.
Продолжает «бродить» у средней доли по каналу сериал «Марк+Наталка» на ICTV, четверг он закончил с показателями 8,6% (17:40) и 6,4% (18:20) против 9,5% и 5,8% в позапрошлый четверг соответственно.
В субботу «Новый канал» показал первые две части «Железного человека». Первая часть (18:30) – 9,6%, вторая (21:00) – 11,2%. А до того транслировал мультфильм «Корпорация монстров» (16:30) – 9%. В воскресенье на «Новом» шел «Железный человек 3» (18:16) – 11,9% и фантастический боевик «На грани будущего» (21:00) – 12%.
Канал ICTV в субботу сначала показал «Макса Пейна» (20:20) – 5,9% по аудитории 18–54 (50k+), а потом порадовал зрителей «Интерстелларом» (22:30) – 8,1%. В воскресенье на канале шел мексиканский фантастический фильм «Послезавтра» (20:38) – 11%, а потом историческая драма «Жизнь» по роману Ги де Мопассана (23:09) – 14,2%.
Канал «Украина» в субботу показывал свои традиционные мелодрамы. Шесть серий телефильма «Экспресс-командировка» начали (12:20) с 12,3% доли, а закончили (16:40) с 13,4%. Далее – четыре серии мелодрамы «Подари мне жизнь», которые хорошо начали (16:50) с 14,8%, но после перерыва на новости (20:00) упали до 10,1% и закончили с 11,6%. А закончил день телефильм «Трава под снегом» (22:00) – 11,5%, последняя серия (00:50) – 5,7%. В воскресенье на «Украине» шел сериал «Дочки-мачехи» (12:50–17:50), финальная четвертая серия собрала 14,9%. Дальше шел четырехсерийный телефильм «Мой лучший враг» (17:00) – 14,5%, а после перерыва на итоговые новости (21:00) – 8,7%.
А в будние дни на канале «Украина» прошла премьера четырехсерийки «Ты моя любимая». В среду (21:00) сериал начал с 10,1%, а в четверг закончил с 11,2%.
«Интер» на выходных продолжил показывать «Аббатство Даунтон». Первая серия в субботу (14:30) начала с 3,7% доли, а последняя закончила с 2,2%, то есть вдвое слабее, чем неделей ранее. Воскресные показатели почти аналогичные – 3,4% и 2% соответственно. Зато в субботу до и после «Аббатства Даунтон» канал отчаянно крутил советское кино. «Солдат Иван Бровкин» (09:00) – 5,3% по аудитории 18–54 (50k+), «Иван Бровкин на целине» (10:50) – 8,7%, «Белое солнце пустыни» (12:50) – 7,5%, «Джентльмены удачи» (18:10) – 5,2%. А после «Джентльменов удачи» на канале прошел концерт «Один за всех» (20:30) – 7,9%.
Канал «1+1» в понедельник, так как день был выходной, показал первые две части боевика «Перевозчик» с Джейсоном Стейтемом. Первая часть (20:20) – 12,2%, вторая (22:10) – 11,7%. В воскресенье прошли повторы, первая часть (15:40) – 7,3%, вторая (17:40) – 14,6%. Со вторника началась трансляция нового сериала «Две матери» (20:40). Начал сериал с 8,4% (вторник) и закончил неделю с 9,6%.
«ТСН. Тиждень» (воскресенье, 20:30, «1+1») солидно набрал – 15,1% против 11,7% по аудитории 18–54 (50k+) – и снова стал лидером недели среди воскресных итоговых новостей. Доля телесмотрений выросла и у «Фактов недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (19:50) – 13,3% против 9,6% неделей ранее. Обновленная программа «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на ТРК «Украина» (воскресенье, 19:00) осталась на том же уровне – 10,6% против 10,4%.Для коллажа были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=sgjLxmixq-Q © ООО «ТРК „Студія 1+1“» https://www.youtube.com/watch?v=8uS4yFZKUE0 © MARVEL