Телерейтинги: «Квартал» теряет, «Х-фактор» находит

Лидером воскресных смотрений вот уже какую неделю подряд остаются «Танці з зірками» (21:00), которые даже немного набрали, – 19,7% по аудитории 18–54 (50k+) против 17,3% на позапрошлой неделе.

А вот третий выпуск «Женского квартала» (суббота, 21:10) собрал более скромные цифры, чем первые два – 12,6% против стабильных 16% ранее. Эффект новизны проходит, и на этот раз «Женский квартал» главным шоу субботы не стал.