Телерейтинги: кино, «Квартал» и футбол

В пятницу, 3 августа, в рамках украинской Премьер-лиги в поединке сошлись принципиальные соперники – «Динамо» и «Шахтер». Матч этот не вызвал у телезрителей такого энтузиазма, как Чемпионат мира, что и понятно. Игра этих двух команд – событие примечательное, но рядовое. А самые активные фанаты и так имеют возможность сходить на стадион.

Тем не менее показатели у матча вышли неплохие (канал «2+2», 18:50) – 9,2% по аудитории 18-54 (50k+). «Динамо», кстати, выиграло у «Шахтера» со счетом 1:0, с чем мы и поздравляем киевлян.