Телерейтинги: кино, «Квартал» и футбол

Отгремели международные футбольные и боксерские поединки, отходили крестные ходы, и телезрители смогли выдохнуть и насладиться кино и сериалами. Отключение аналога пока задело только Киев и Кировоградскую область, так что остальные украинцы пока что могут спокойно готовиться принять неизбежное.
А пока идет подготовка – смотрим привычные каналы привычными способами. Что же зрители смотрели на прошлой неделе?
В пятницу, 3 августа, в рамках украинской Премьер-лиги в поединке сошлись принципиальные соперники – «Динамо» и «Шахтер». Матч этот не вызвал у телезрителей такого энтузиазма, как Чемпионат мира, что и понятно. Игра этих двух команд – событие примечательное, но рядовое. А самые активные фанаты и так имеют возможность сходить на стадион.
Тем не менее показатели у матча вышли неплохие (канал «2+2», 18:50) – 9,2% по аудитории 18-54 (50k+). «Динамо», кстати, выиграло у «Шахтера» со счетом 1:0, с чем мы и поздравляем киевлян.
В субботу, 4 августа, хорошие цифры смотрений заработал канал «Украина» с традиционными мелодрамами. Кинофильм «Жених для дурочки» (21:00) – 12,4% по аудитории 18-54 (50k+), сериал «Гражданин Никто» (14:40) – 18,8%. На ICTV в тот же день шел боевик «Падение Олимпа» (22:10) – 10,3%, «Новый канал» показал комедию «Одноклассники-2» с Адамом Сэндлером (21:00) – 8,6%, а СТБ – телефильм «Женить нельзя помиловать» (22:00) – 8,1%.
В воскресенье на «Украине» прошла мелодрама «Добро пожаловать на Канары» (21:05) – 13,3% и повтор «Жениха для дурочки» (15:30) – 15,2%. ICTV показал еще боевиков. «Штурм Белого дома» (21:10) – 13,4%, «Захват подземки 123» (19:10) – 12,6%. На канале «1+1» неплохие цифры получили два классических фильма с Майклом Дугласом и Кетлин Тернер – «Роман с камнем» (20:15) – 10% и «Жемчужина Нила» (22:20) – 8,1%.
В пятницу на СТБ традиционно шло советское кино. На этот раз зрители в очередной раз посмотрели «Операцию Ы и другие приключения Шурика» (20:00) – 7,5%.
«Вечерний квартал» на «1+1» в субботу (21:05) снова немного потерял – 12,4% против 13,2%, но впрочем, не так сильно, как прошлый раз, когда произошло падение до 8,9%. Он все равно оказался в топе дня. Зато нарастили показатели «Украинские сенсации» на том же «1+1» (20:15) – 12,4% против 9,6% на прошлой неделе. Немного нарастила «Лига смеха» в пятницу («1+1», 20:15) – 10,7% после падения до 9,5% неделей ранее.
«На троих» на ICTV (пятница, 21:30) – 7,1% против 8,6% на прошлой неделе. На «Интере» весь вечер пятницы усиленно вели следствие с Леонидом Каневским. Выпуск «Стеклянные глаза» (22:25) – 7%, выпуск «За тремя зайцами» (23:20) – 8,9%. Но это уже совсем другая история.