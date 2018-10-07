Телерейтинги: история о том, как Хабиб победил Макгрегора, а «Женский Квартал» – Хабиба

По предварительным оценкам букмекеров, исторический поединок, который состоялся в ночь с 6 на 7 октября, смотрело более 13 миллионов зрителей по всему миру. Это событие на мировой спортивной арене сравнивают по масштабности с финалом Чемпионата мира по футболу, но, видимо, такое сравнение не уместно для Украины.

Прямая трансляция турнира UFC 229 стартовала на «2+2» 7 октября в 5:10. Несмотря на то что поединку удалось собрать рекордные для канала 13% доли по аудитории 18–54 (50k+), для спортивного события такого масштаба – это провал. К примеру, игру французов против хорватов в рамках ЧМ-2018 посмотрело 35,4%, а вот бой Усика против Гассиева собрал вообще рекордные для украинского ТВ цифры – 54,5% по аудитории 18-54 (50k+).