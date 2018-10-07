ТЕЛЕКРИТИКА

Телерейтинги: история о том, как Хабиб победил Макгрегора, а «Женский Квартал» – Хабиба

Бизнес

На этой неделе состоялось, пожалуй, главное событие спортивной арены этой осени – турнир UFC 229 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Сам поединок длился всего 4 раунда, и завершился однозначной победой Хабиба, но вот то, что случилось после, в медиакругах еще долго не забудут.


Что же украинские зрители смотрели на прошлой неделе и каким новинкам сезона отдали предпочтение? Давайте узнаем.

Турнир UFC 229: Хабиб Нурмагомедов vs Конор Макгрегор

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор

Фото: UFC

По предварительным оценкам букмекеров, исторический поединок, который состоялся в ночь с 6 на 7 октября, смотрело более 13 миллионов зрителей по всему миру. Это событие на мировой спортивной арене сравнивают по масштабности с финалом Чемпионата мира по футболу, но, видимо, такое сравнение не уместно для Украины.

Прямая трансляция турнира UFC 229 стартовала на «2+2» 7 октября в 5:10. Несмотря на то что поединку удалось собрать рекордные для канала 13% доли по аудитории 18–54 (50k+), для спортивного события такого масштаба – это провал. К примеру, игру французов против хорватов в рамках ЧМ-2018 посмотрело 35,4%, а вот бой Усика против Гассиева собрал вообще рекордные для украинского ТВ цифры – 54,5% по аудитории 18-54 (50k+).

Телешоу

«1+1»

Премьера проекта «Женский Квартал»

Фото: пресс-служба «1+1»

6 октября на «1+1» запустился «Женский Квартал». Первый выпуск, который появился на экранах в 21:10, собрал заветные 16,1% доли по аудитории 18–54 (50k+), опередив в разы премьерные выпуски двух новых проектов «1+1», которые также появились на экранах этой осенью – «Їмо за 100» и «Король десертів». Женскому юмору удалось опередить по статистике телесмотрения даже пятничные выпуски «Лиги смеха» (14,7%) и «Игр приколов» (14,4%).

В это воскресенье проект «Танці з зірками» покинули Денис Беринчик и Екатерина Белявская

Фото: пресс-служба «1+1»

Лидером «1+1» по телепроектам развлекательного формата остаются уже седьмую неделю

«Танці з зірками». В это воскресенье танцевальному проекту удалось повысить рейтинги с 17,9% на позапрошлой неделе до 19,8%. Причиной роста интереса к проекту могут бытьнеожиданные голосования зрителей, которые уже вторую неделю опровергают все принципы арифметических подсчетов и даже противоречат судейским оценкам.

Новому сезону политического шоу «Право на владу» – новую студию

Фото: кадр из Youtube

Немного улучшились показатели телесмотрения у второго выпуска политического ток-шоу  «Право на владу». Если первый (27 сентября) собрал лишь 6,7 % доли по аудитории 18+ (50k+) и 5,3% доли по аудитории 18–54 (50k+), уступив тем самым по рейтингу «Украинскому формату» на NewsOne (1,39 против 1,64), то на прошлой неделе выпуск от 4 октября собрал 7% доли (18–54 [50k+]).

С показателями ниже средней доли канала уже третью неделю идут ток-шоу «Їмо за сто» (суббота, 10:00) – 8,8%, «Король десертов» (среда, 21:45) – 4,2% и «Модель XL» (вторник, 21:30) – 5,6% по аудитории 18-54 (50k+).

СТБ

Ведущий проекта «Битва экстрасенсов» Павел Костицын

Фото: СТБ

Третьим по масштабности событием недели, конечно, после боя Хабиба с Макгрегором и запуска «Женского Квартала», стала премьера 19-го сезона«Битвы экстрасенсов»  (воскресенье, 19:00). Выпуск с традиционными, как для первого отборочного тура, испытаниями, в котором, к слову, принимала участие украинская певица Оля Полякова, собрал успешные 13,9% доли по аудитории 18-54 (50k+).

Успех первого выпуска 19 сезона «Битвы экстрасенсов» пока можно сравнить с показателями проекта «МастерШеф» (вторник, 20:00), который сегодня является одним из самых рейтинговых проектов на СТБ, собирая в среднем за выпуск 11% доли по аудитории 18-54 (50k+).

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Фото: СТБ

В то же время интерес телезрителей к обновленному в этом сезоне проекту «Хата на тата» (понедельник, 20:00) стремительно падает – 6,7% против 11,3% на позапрошлой неделе. Свои стандартные показатели сохраняет проект «Все буде добре», потеряв с прошлой недели лишь 0,5% доли, и выйдя на 5,2% по аудитории 18-54 (50k+).

К слову, отборочный тур в Днепре в шестом выпуске «Х-фактора» уступил кастингу в Виннице. Так, песенные выступления на прошлой неделе собрали лишь 12,9% против 14,3 % на позапрошлой.

«Новый канал»

Это, кстати, последнее, что мы запомнили из шоу «Оля». Где же ты, Фреймут, теперь?

Фото: Instagram проекта «Оля»

После внезапного исчезновения«Оли»(последний выпуск проекта был 28 сентября) на «Новом канале» все, кажется, снова вернулось на круги своя. Самым популярным шоу на прошлой неделе стали баталии Леси Никитюк и Сергея Притулы в проекте«Кто сверху?» (четверг, 19:00). Выпуск, в котором звезды ТВ-экранов пытались на скорость сложить слова, собрал 12,8% доли по аудитории 18-54 (50k+). 

6,4% доли вторую неделю подряд сохраняет интеллектуальное шоу «Кто против блондинок?». А вот «Топ-модель по-украински» наконец-то вырвалась, получив на прошлой неделе 6,6% против 5,8% на позапрошлой неделе. 

В новом сезоне ревизоров стало двое

Фото: «Новый канал»

К слову, со средними показателями стартовало возвращения на экраны Николая Тищенко в роли ревизора. Обновленный проект появился на экранах 1 октября в 19:00 и собрал 7% доли по аудитории 18-54 (50k+).

ICTV

«Дизель-шоу»

Фото: кадр из Youtube

«Дизель-шоу» (пятница, 21:30), кажется, не сдается и упорно идет к званию «лучшего развлекательного шоу канала». На прошлой неделе показатели проекта несколько улучшились – 12,7% (21:30) и 17,2% (23:10), в то время как на позапрошлой неделе цифры проекта были 12,3% и 16,9% соответственно.

Кино и сериалы

Главным событием прошлой недели стал показ скандального сериала «Круговорот»  на ТРК «Украина». Несмотря на то, что журналисты уже не раз находили  неопровержимые доказательства  нарушения этим сериалом закона Украины о запрете трансляции российского телепродукта на украинских экранах, Госкино все-таки неясным для многих образом возобновило прокатку «Круговороту». А поэтому ТРК «Украина» на радостях, кажется, пустили сериал по кругу, пока есть такая возможность.

Кадр из сериала «Круговорот»

Сериал в среднем собрал 12% доли за неделю и 13% доли за субботу, когда сериал крутили весь утренний и дневной слот – с 8 утра и до 16 вечера.

А вот и наши менты

Фото: пресс-служба «2+2»

В то время лавры славы пали на «2+2». После окончания «Опера» с не меньшим успехом зрители приветствуют криминальный сериал «Ментовские войны. Харьков». В понедельник в 19:20 сериал собрал 4,8% доли, а в 20:30 аудитория сериала возросла до 5,28%.

Помните их имена?

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ТЕТ воспользовался поговоркой «новое – хорошо забытое старое» и, кажется, не прогадал. Самым популярным проектом последних недель на канале становится сериал «Всі жінки відьми». Доля сериала, который выходит на ТЕТ в будни в 11:00, составляет 5%.

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Фото: пресс-служба «1+1»

А вот «Школе», вероятно, конец. С каждой неделей вовлеченность аудитории в подростковые проблемы продолжает падать. Если сериал стартовал в этом сезоне с показателями в 11% доли, то за пару недель нашумевший в весеннем сезоне проект упал до 8,3% (понедельник, 20:40).

Также, кажется, пора признать, что Марк не Рома, а Наталка – вовсе не Леся. Несмотря на то что все в новом ситкоме идентично прошлому, зрители семейную комедию не оценили. Если на позапрошлой неделе «Марк+Наталка» собрал 7,3% по аудитории 18–54 (50k+), то на прошлой (четверг, 17:40) его показатели упали до 6,5%.

Кадр из фильма «Кингсман»

А вот на фильмы вкусы у украинских зрителей не меняются. Лучшими лентами прошлой недели по рейтингам стали две части «Кингсмана» на «Новом канале» в субботу, в 18:30 и в 21:00, которые собрали 9,7% и 11,3% соответственно. Также отметился в топе мультфильм «Рататуй». История забавного мышонка собрала 8,1% доли в 16:20 в субботу на «Новом канале».

Итоговые новости

Лидер позапрошлой недели по телесмотрению среди воскресных итоговых новостей – «ТСН Тиждень» (20:30, «1+1») – на прошлой неделе все-таки сдал по показателям – 11,2% против 13,1% по аудитории 18–54 (50k+). Доля телесмотрения также снизилась и у «Фактов недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (18:45) – с 11,7% на позапрошлой неделе до 10,1% на прошлой.

А вот интерес к «Событиям недели» с Олегом Панютой на ТРК «Украина» (воскресенье, 19:00) наоборот возрос – 13,6% против 13% на позапрошлой неделе.

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Для коллажа использованы фотографии gettyimages и кадры: 1046865254 Photo by Harry How/Getty Images https://www.youtube.com/watch?v=8s8rwsup5TU © Студія «Квартал 95» https://bitva.stb.ua/ru/2018/10/07/kakie-tajny-oli-polyakovoj-raskryli-v-1-vypuske-bitvy-ekstrasensov-19/ © 2015, StarLightMedia

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