Телерейтинги: история о том, как Хабиб победил Макгрегора, а «Женский Квартал» – Хабиба

На этой неделе состоялось, пожалуй, главное событие спортивной арены этой осени – турнир UFC 229 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Сам поединок длился всего 4 раунда, и завершился однозначной победой Хабиба, но вот то, что случилось после, в медиакругах еще долго не забудут.
По предварительным оценкам букмекеров, исторический поединок, который состоялся в ночь с 6 на 7 октября, смотрело более 13 миллионов зрителей по всему миру. Это событие на мировой спортивной арене сравнивают по масштабности с финалом Чемпионата мира по футболу, но, видимо, такое сравнение не уместно для Украины.
Прямая трансляция турнира UFC 229 стартовала на «2+2» 7 октября в 5:10. Несмотря на то что поединку удалось собрать рекордные для канала 13% доли по аудитории 18–54 (50k+), для спортивного события такого масштаба – это провал. К примеру, игру французов против хорватов в рамках ЧМ-2018 посмотрело 35,4%, а вот бой Усика против Гассиева собрал вообще рекордные для украинского ТВ цифры – 54,5% по аудитории 18-54 (50k+).
Лидером «1+1» по телепроектам развлекательного формата остаются уже седьмую неделю«Танці з зірками». В это воскресенье танцевальному проекту удалось повысить рейтинги с 17,9% на позапрошлой неделе до 19,8%. Причиной роста интереса к проекту могут бытьнеожиданные голосования зрителей, которые уже вторую неделю опровергают все принципы арифметических подсчетов и даже противоречат судейским оценкам.
Немного улучшились показатели телесмотрения у второго выпуска политического ток-шоу «Право на владу». Если первый (27 сентября) собрал лишь 6,7 % доли по аудитории 18+ (50k+) и 5,3% доли по аудитории 18–54 (50k+), уступив тем самым по рейтингу «Украинскому формату» на NewsOne (1,39 против 1,64), то на прошлой неделе выпуск от 4 октября собрал 7% доли (18–54 [50k+]).
С показателями ниже средней доли канала уже третью неделю идут ток-шоу «Їмо за сто» (суббота, 10:00) – 8,8%, «Король десертов» (среда, 21:45) – 4,2% и «Модель XL» (вторник, 21:30) – 5,6% по аудитории 18-54 (50k+).
Третьим по масштабности событием недели, конечно, после боя Хабиба с Макгрегором и запуска «Женского Квартала», стала премьера 19-го сезона«Битвы экстрасенсов» (воскресенье, 19:00). Выпуск с традиционными, как для первого отборочного тура, испытаниями, в котором, к слову, принимала участие украинская певица Оля Полякова, собрал успешные 13,9% доли по аудитории 18-54 (50k+).
Успех первого выпуска 19 сезона «Битвы экстрасенсов» пока можно сравнить с показателями проекта «МастерШеф» (вторник, 20:00), который сегодня является одним из самых рейтинговых проектов на СТБ, собирая в среднем за выпуск 11% доли по аудитории 18-54 (50k+).
В то же время интерес телезрителей к обновленному в этом сезоне проекту «Хата на тата» (понедельник, 20:00) стремительно падает – 6,7% против 11,3% на позапрошлой неделе. Свои стандартные показатели сохраняет проект «Все буде добре», потеряв с прошлой недели лишь 0,5% доли, и выйдя на 5,2% по аудитории 18-54 (50k+).
К слову, отборочный тур в Днепре в шестом выпуске «Х-фактора» уступил кастингу в Виннице. Так, песенные выступления на прошлой неделе собрали лишь 12,9% против 14,3 % на позапрошлой.
После внезапного исчезновения«Оли»(последний выпуск проекта был 28 сентября) на «Новом канале» все, кажется, снова вернулось на круги своя. Самым популярным шоу на прошлой неделе стали баталии Леси Никитюк и Сергея Притулы в проекте«Кто сверху?» (четверг, 19:00). Выпуск, в котором звезды ТВ-экранов пытались на скорость сложить слова, собрал 12,8% доли по аудитории 18-54 (50k+).
6,4% доли вторую неделю подряд сохраняет интеллектуальное шоу «Кто против блондинок?». А вот «Топ-модель по-украински» наконец-то вырвалась, получив на прошлой неделе 6,6% против 5,8% на позапрошлой неделе.
Главным событием прошлой недели стал показ скандального сериала «Круговорот» на ТРК «Украина». Несмотря на то, что журналисты уже не раз находили неопровержимые доказательства нарушения этим сериалом закона Украины о запрете трансляции российского телепродукта на украинских экранах, Госкино все-таки неясным для многих образом возобновило прокатку «Круговороту». А поэтому ТРК «Украина» на радостях, кажется, пустили сериал по кругу, пока есть такая возможность.
А вот «Школе», вероятно, конец. С каждой неделей вовлеченность аудитории в подростковые проблемы продолжает падать. Если сериал стартовал в этом сезоне с показателями в 11% доли, то за пару недель нашумевший в весеннем сезоне проект упал до 8,3% (понедельник, 20:40).
Также, кажется, пора признать, что Марк не Рома, а Наталка – вовсе не Леся. Несмотря на то что все в новом ситкоме идентично прошлому, зрители семейную комедию не оценили. Если на позапрошлой неделе «Марк+Наталка» собрал 7,3% по аудитории 18–54 (50k+), то на прошлой (четверг, 17:40) его показатели упали до 6,5%.
Лидер позапрошлой недели по телесмотрению среди воскресных итоговых новостей – «ТСН Тиждень» (20:30, «1+1») – на прошлой неделе все-таки сдал по показателям – 11,2% против 13,1% по аудитории 18–54 (50k+). Доля телесмотрения также снизилась и у «Фактов недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (18:45) – с 11,7% на позапрошлой неделе до 10,1% на прошлой.
А вот интерес к «Событиям недели» с Олегом Панютой на ТРК «Украина» (воскресенье, 19:00) наоборот возрос – 13,6% против 13% на позапрошлой неделе.
Для коллажа использованы фотографии gettyimages и кадры: 1046865254 Photo by Harry How/Getty Images https://www.youtube.com/watch?v=8s8rwsup5TU © Студія «Квартал 95» https://bitva.stb.ua/ru/2018/10/07/kakie-tajny-oli-polyakovoj-raskryli-v-1-vypuske-bitvy-ekstrasensov-19/ © 2015, StarLightMedia