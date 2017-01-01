Телерейтинги: «Инспектор. Города», «Украденная принцесса», «Королева ночи» против Росомахи и другие сюрпризы недели

«Вечерний квартал» (суббота, 21:10), перейдя на дайджесты, продолжает бродить около 14-15%, на этот раз – ровно 15% доли. Повтор прошлого выпуска (суббота, 16:20) – 10,6%. Одиннадцатый выпуск 15 сезона шоу «Рассмеши комика» (суббота, 18:30) остается почти на том же уровне – 9,6% (неделей ранее – 10,4%). «Украинские сенсации» (суббота, 20:20) тоже – 11% против 11,2% ранее. «Светская жизнь» (суббота, 23:20) как упала вслед за «Кварталом», так пока и не поднялась – 10,6% (9,4% неделей ранее, а еще за неделю до – 14,1%).

«Лига смеха» (20:10) стала лидером пятничных смотрений, обойдя «Дизель Шоу» по рейтингу – 4,1 против 4,0. Показатели доли – 14,2% по аудитории 18-54 (50k+), на прошлой неделе было почти столько же (14%). «Игры приколов» (пятница, 22:20) демонстрируют рост – 11,8% против 9,9% неделей ранее.

Снова просело политическое шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) – 4,4% (прошлая неделя – 6,4%, позапрошлая – 5,7%). На том же уровне «Їмо за сто» (суббота, 10:00) – 6,5%. Вместо завершившегося сезона шоу «Модель XL» во вторник в 21:40 вышел первый выпуск второго сезона «Инспектор. Города» с Владимиром Остапчуком. Старт выдался не ахти – 7,8%, т. е. ниже средней доли по каналу. 10 сезон «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (21:40, среда) пополз вверх –собрал 10,4%, повтор (22:50, среда) – 13,1%. Против 7,5% и 7,8% неделей ранее, соответственно. Третий выпуск нового сезона «Міняю жінку» (21:40, понедельник) – 7% против 6,7% неделей ранее.