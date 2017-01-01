Телерейтинги: «Инспектор. Города», «Украденная принцесса», «Королева ночи» против Росомахи и другие сюрпризы недели

Новые премьеры, футбол и концерты, очередной поединок «Дизель Шоу» и «Лиги смеха» и многое другое.
«Дизель Шоу» (пятница, 21:31) продолжает удерживать свою аудиторию – 14,4% по аудитории 18-54 (50k+) и 19,4% второй выпуск (23:00, повтор), неделей ранее было 14,9% и 18% соответственно. Правда, лидером пятничных смотрений шоу в этот раз не стало, по рейтингу его обошла «Лига смеха», но об этом ниже.
Программа «Антизомби» (пятница, 20:20) улучшила свое положение – 10% против 7,6% неделей ранее. Несмотря на свой финал, остается на тех же позициях политическое шоу «Новые лидеры» (четверг, 20:20) – 4,1% (неделей ранее аналогично 4,1%).
«Танці з зірками» снова стали лидером воскресных смотрений и наконец-то снова достигли показателя в 20% доли по аудитории 18-54 (50k+), против 19,2% неделей ранее. Не удивительно, ведь это был полуфинал. В финал попали Леся Никитюк и Максим Ежов, Иракли Макацария и Яна Заец, Игорь Ласточкини Илона Гвоздева. После «Танців» прошла телепремьера концерта Оли Поляковой «Королева ночи» (23:40) – 11,6%.
«Вечерний квартал» (суббота, 21:10), перейдя на дайджесты, продолжает бродить около 14-15%, на этот раз – ровно 15% доли. Повтор прошлого выпуска (суббота, 16:20) – 10,6%. Одиннадцатый выпуск 15 сезона шоу «Рассмеши комика» (суббота, 18:30) остается почти на том же уровне – 9,6% (неделей ранее – 10,4%). «Украинские сенсации» (суббота, 20:20) тоже – 11% против 11,2% ранее. «Светская жизнь» (суббота, 23:20) как упала вслед за «Кварталом», так пока и не поднялась – 10,6% (9,4% неделей ранее, а еще за неделю до – 14,1%).
«Лига смеха» (20:10) стала лидером пятничных смотрений, обойдя «Дизель Шоу» по рейтингу – 4,1 против 4,0. Показатели доли – 14,2% по аудитории 18-54 (50k+), на прошлой неделе было почти столько же (14%). «Игры приколов» (пятница, 22:20) демонстрируют рост – 11,8% против 9,9% неделей ранее.
Снова просело политическое шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) – 4,4% (прошлая неделя – 6,4%, позапрошлая – 5,7%). На том же уровне «Їмо за сто» (суббота, 10:00) – 6,5%. Вместо завершившегося сезона шоу «Модель XL» во вторник в 21:40 вышел первый выпуск второго сезона «Инспектор. Города» с Владимиром Остапчуком. Старт выдался не ахти – 7,8%, т. е. ниже средней доли по каналу. 10 сезон «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (21:40, среда) пополз вверх –собрал 10,4%, повтор (22:50, среда) – 13,1%. Против 7,5% и 7,8% неделей ранее, соответственно. Третий выпуск нового сезона «Міняю жінку» (21:40, понедельник) – 7% против 6,7% неделей ранее.
На том же уровне остается «Битва экстрасенсов» (воскресенье, 19:00) – 14,7% по аудитории 18-54 (50k+) против 14,8% неделей ранее. Аналогичная ситуация и с «Х-фактором» (суббота 19:00) – 14,4% (было – 14,8%). Удерживает свою аудиторию и «МастерШеф», вторник (20:00) – 11,7%, среда (20:00) – 12,2%. Предыдущие выпуски получили 11,2% и 12,7% соответственно. Снова набирает «Хата на тата» (понедельник, 20:00) – 10,4% (было 8,3%). «Зважені та щасливі» (четверг, 20:00) – 8,6% (против 9% неделей ранее). Правда, продолжение после новостей (четверг, 22:50) неплохо «откусывает» аудиторию у политических шоу на «1+1» и ICTV – 13,5%. В пятницу на своем скромном уровне остаются «Цієї миті рік потому» (20:00) – 7,7%, и «Ультиматум» (22:50) – 8,7%.
Удерживает позиции шоу «Хто зверху?» (четверг, 19:00) – 13,1% по аудитории 18-54 (50k+) против 13% неделей ранее и 11,5% еще за неделю до того. «Пацанки. Новая жизнь 2» (вторник – пятница, 21:00) начали неделю 4,9%, а закончили 4,8%. Неделей ранее показатели были 5,6% и 6,4%, соответственно, так что можно констатировать спад. На спад пошла и «Топ-модель по-украински» (пятница, 19:00) – 6,2% (неделей ранее – 7,4%). «Киев днем и ночью» по-прежнему идет всю неделю около полуночи. Во вторник (00:00) сериалити начало неделю с 5,8%, уже к среде (00:30) упало до 2,9%, а пятницу (01:00) закончило с показателем 4,9%.
Немного снизились цифры у «Ревизора с Николаем Тищенко». «Ревизор» (понедельник, 19:00) – 7,1%, «Страсти» (понедельник, 22:00) – 7,3%. Показатели позапрошлой недели – 8,5% и 8,6%, соответственно. Третий выпуск шоу «Эксы» (19:00) – 7,3% (предыдущий – 8%). Третий выпуск 3 сезона «Варьятов» (вторник, 19:00) на том же уровне – 9,6%. Повтор предыдущего выпуска – 9%.
В воскресенье на канале подросло еженедельное общественно-политическое ток-шоу «Главная тема с Еленой Кот» (20:00) – 15,7% (против 12,8% неделей ранее). Программа «Контролер» (четверг, 23:20) – 11,2%. А в пятницу «Украина» транслировала футбольный матч «Словакия – Украина» (21:30) – 9,4% по аудитории 18-54 (50k+).
На том же уровне остаются показатели сериала «Две матери» на канале «1+1». Понедельник (20:40) он начал с 6,6% (было 6,4%), а к четвергу подрос до 7,6% (было 5,7%). Во вторник на «1+1» шла комедия «Инструкции не прилагаются» (23:40) – 5,3%. А в воскресенье повторили вторую часть «Эйса Вентуры» (16:00) – 4,1%, а потом показали «Любовь в большом городе 3» (17:50) – 7,1%.
С показателями ниже среднего по каналу начал неделю во вторник сериал «Марк+Наталка» на ICTV – 6,2%(17:40) и 5,2% (18:20). Но к четвергу немного подрос – 6,7% и 6,3% соответственно. Продолжается новый сезон сериала «Пес-4» (понедельник – четверг, 21:20) с хорошими показателями доли. Понедельник он начал с 16,4% по аудитории 18-54 (50k+), а четверг закончил с 17,5%. Свою аудиторию сериал явно терять не собирается. В субботу на ICTV продолжили тему «Людей Икс». «Росомаха» (20:10) – 8,9%, «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (22:40) – 11%. После них шел фильм «Несчастный случай» (01:00) – 14,6%. В воскресенье «иксменомания» продолжилась. Телепремьера «Люди икс. Апокалипсис» (20:40) – 10.3%, «Логан. Росомаха» (23:40) – 17,5%. До того прошли повторы. «Люди Икс. Первый класс» (11:00) – 9,9% до перерыва на новости и 11,7% после. «Росомаха» (13:40) – 12,7%, «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (16:10) – 10,8%.
«Новый канал» традиционно показывал в субботу мультфильмы. Сначала «Как поймать перо Жар-птицы» (17:50) – 6,1%, а потом и телепремьеру нашумевшего кассового украинского мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» (19:10) – 9,8%. После «Принцессы» пришло время фантастического фильма «Валериан и город тысячи планет» (21:00) – 12,2%. После него фильм «Моя девушка-монстр» (23:50) – 6,9%. В воскресенье «Новый» сначала повторил субботние фильмы. «Как поймать перо Жар-птицы» (12:20) – 7,5%, «Украденная принцесса» (14:00) – 7,4%, «Валериан и город тысячи планет» (15:40) – 10,8%. А дальше показывал разнообразную фантастику. «Джон Картер. Между двух миров» (18:30) – 12,1%, «Восхождение Юпитер» (21:00) – 10,7%, «Атлантида» (23:30) – 11,7%.
Сериал «Доктор Ковальчук» на телеканале «Украина» сначала немного подрос, начав в понедельник (18:00) с 9,9%, но пятницу закончил с падением до 6,1% по аудитории 18-54 (50k+). С понедельника по четверг на «Украине» сериал «Акварели» (21:00) на последней неделе показа начал ее с долей 10,8%, а закончил 15,8%. Средний показатель субботнего повтора (08:00–16:50) – 11,6%. В ту же субботу прошел 4-серийный телефильм «Ребенок на миллион», начал (17:00) – 10,5%, закончил (21:50) – 9,9%. А дальше – 4-серийная мелодрама «Жена с того света». Начала (22:00) – 10,1%, закончила (01:50) – 22,1%.
В воскресенье на телеканале «Украина» состоялась премьера 4-серийного телефильма «Возвращение к себе». Первая серия (17:00) – 14,8%, вторая (18:00) – 14,1%. После перерыва на итоговые новости, третья (21:00) – 11,2%, четвертая (22:10) – 12%. После него шел фильм «Паутинка бабьего лета» (23:00) – 11,8%.
В субботу (20:30) на «Интере» показали спецвыпуск детского талант-шоу «Круче всех. Самые крутые» – 3,6%. А после крутили концерт российского певца Александра Малинина «Серебряный бал» (22:30) – 3,1%. С утра в ту же субботу на «Интере» по традиции шло сплошное советское кино. «Гусарская баллада» (08:50) – 5,3%, «Девушка без адреса» (10:40) – 6,7%, «Дайте жалобную книгу» (12:30) – 7,1%, «Берегись автомобиля» (14:30) – 6,3%, «Обменяйтесь кольцами» (16:10) – 3,9%, «Операция Ы и другие приключения Шурика» (18:00) – 6,5%. В воскресенье на «Интере» шла двухсерийная мелодрама «Террор любовью». Первая серия (18:00) – 3,7%, вторая (20:30) – 1,4%. А потом показали архивный фильм «Невеста на заказ» (22:30) – 3,4%.
В воскресенье «ТСН. Тиждень» (воскресенье, 19:29, «1+1») на том же уровне – 12,5% против 12,8% по аудитории 18-54 (50k+). «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на «Украине» (воскресенье, 18:59) – 11,7% против 13,5% неделей ранее. Замыкают воскресную тройку «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (18:45) просели – 12% против 12,9% ранее. «Подробности недели» на «Интере» (пятница, 20:00) – всего лишь 3,6%.
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