Телерейтинги: Индиана Джонс и крестный ход

Конец июля – самое ленивое время, в том числе и на телевидении. Программы в отпуске, зрители тоже по возможности проводят время подальше от душных квартир и поближе к морю. Но в Украине резонансные события происходят так часто, что даже в такое застойное время года найдется что посмотреть и из-за чего поспорить.
Крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата транслировал в пятницу, 27 июля, телеканал «Интер». Да и вообще тематика в тот день у канала была очень православная. В 07:00 начался телемарафон «Наша вера» – 4,3% по аудитории 18-54 [50k+]. После него (13:00) стартовала трансляция молебна на Владимирской горке и самого крестного хода, но аудитории она собрала еще меньше – 3,5%. Программа о Киево-Печерской лавре «Фотография тысячелетия» (19:00) – 5,7%. Кинофильм «Поп» (22:00) – 8,1%.
Заметно, что православная тематика не пользовалась популярностью у зрителей. Оно и понятно, граждане, которым крестный ход был интересен, по всей вероятности, на него пошли. А желающих посмотреть его по телевизору оказалось совсем мало. Советский кинофильм «Весна на Заречной улице» в ту же пятницу на «Интере» (17:30) получил цифры получше – 10,2%. И даже концерт, посвященный этому кинофильму (20:40), привлек зрителей больше, чем православный контент – 9,7%.
Канал ICTV на этих выходных показывал четыре части классического фильма Стивена Спилберга об археологе Индиане Джонсе с неподражаемым Харрисоном Фордом. В воскресенье, 29 июля, в топ по итогам дня вышел «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (19:10) – 15% по аудитории 18-54 [50k+]. У остальных частей результаты поскромнее. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (воскресенье, 16:10) – 12,4%, «Индиана Джонс и храм судьбы» (суббота, 20:10) – 7,2%, «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (суббота, 16:30) – 8,8%.
В субботу в топ вышли мелодрамы на канале «Украина». «Письмо надежды» (21:45) – 16,2%, «Когда на юг улетят журавли» (15:45) – 17,9%. В воскресенье хорошие показатели получила мелодрама «Все вернется» (19:50) на той же «Украине» – 12,3%. «Новый канал» в субботу показал комедию «Вен Уайдлер – король вечеринок» (23:17) – 9,1%.
В субботу былую славу вернул «Вечерний квартал» на «1+1» (21:05) – 13,2% по аудитории 18-54 [50k+], после падения до 8,9% на прошлой неделе. «Лига смеха» в пятницу (22:20) – 9,5% (против 12,2% на прошлой неделе). Передача «Украинские сенсации. Трансгендер Жириновского и рыбка Кремля» на «1+1» (20:15) получила в ту же субботу очень неплохие 9,6%. Еще бы, с таким названием.
Хорошие цифры у шоу «Кто сверху?» на «Новом канале» (пятница, 19:00) – 8,1% и «На троих» на ICTV (пятница, 21:30) – 8,6%. Субботний повтор «Кто сверху?» (11:05) – 12,3%.