Телерейтинги: Индиана Джонс и крестный ход

Крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата транслировал в пятницу, 27 июля, телеканал «Интер». Да и вообще тематика в тот день у канала была очень православная. В 07:00 начался телемарафон «Наша вера» – 4,3% по аудитории 18-54 [50k+]. После него (13:00) стартовала трансляция молебна на Владимирской горке и самого крестного хода, но аудитории она собрала еще меньше – 3,5%. Программа о Киево-Печерской лавре «Фотография тысячелетия» (19:00) – 5,7%. Кинофильм «Поп» (22:00) – 8,1%.

Заметно, что православная тематика не пользовалась популярностью у зрителей. Оно и понятно, граждане, которым крестный ход был интересен, по всей вероятности, на него пошли. А желающих посмотреть его по телевизору оказалось совсем мало. Советский кинофильм «Весна на Заречной улице» в ту же пятницу на «Интере» (17:30) получил цифры получше – 10,2%. И даже концерт, посвященный этому кинофильму (20:40), привлек зрителей больше, чем православный контент – 9,7%.