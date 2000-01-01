Телерейтинги: финал «Танцев» и прочий апокалипсис

На том же уровне остались показатели сериала «Две матери» на канале «1+1», несмотря на то, что это был его финал. Понедельник (20:40) он начал с 7,2% (было 6,6%), а к четвергу подрос до 7,7% (было 7,6%). Во вторник на «1+1» повторили «Любовь в большом городе 3» (23:30) – 7,5%. В прайме траурной субботы вместо развлекательных проектов прошел «Аватар» (20:15), а после него – украинский «Горькая жатва» (23:30), собрав 9%. А в воскресенье повтор фильма «Аватар» (16:00) – 8% по аудитории 18-54 (50k+).

Хороший рост во вторник продемонстрировал сериал «Марк+Наталка» на ICTV – 9%(17:40) и 9,3% (18:20) при среднем показатели прошлой недели 6%. К четвергу сериал вернулся к привычным цифрам – 6% и 6,1%, соответственно. Продолжается новый сезон сериала «Пес-4» (понедельник – четверг, 21:30), который пока только наращивает и бьет рекорды. Понедельник он начал с 15,1% по аудитории 18-54 (50k+), во вторник поднялся до 18,2%, а четверг закончил с 17,5%. В субботу на ICTV показывали две части «Крепкого орешка». Первая часть (19:10) – 10,4%, вторая (21:50) – 14,3%. После них шел фильм «Шоугелз» (00:10) – 12,1%. В воскресенье подоспела и третья часть «Крепкого орешка» (20:40) – 12,4%, а после нее «Коммандос» (23:10) – 13,9% и повтор легендарной ленты «Апокалипсис сегодня» (00:10) – 11,6%. Кроме того, «Апокалипсис сегодня» шел на ICTV в пятницу (00:00) – 13,3%.