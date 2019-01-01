Телерейтинги: больше «кварталов», хороших и разных

На минувшей неделе украинцы смотрели вторые выпуски «Женского квартала» и нового сезона «Битвы экстрасенсов», следили за «Х-фактором» и «Танцями з зірками», смотрели «Человека-паука» и «Годзиллу». И все остались довольны, кроме тех, кто ждал продолжения шоу «Оля», чья дальнейшая судьба окутана туманом.
Лидером субботних смотрений стал второй выпуск нового шоу под названием «Женский квартал». Первый выпуск 6 октября получил показатели 16,1% доли по аудитории 18–54 (50k+). В эту субботу (21:13) шоу сохранило успех – 16,4%.
А в воскресенье лидером смотрений остаются «Танці з зірками» (20:57), которые, правда, немного потеряли – 17,3% против 19,8% на позапрошлой неделе. Аналогично в пятницу в топе дня оказалось шоу «Лига смеха» (20:15) – 12,9%. Чуть меньше, чем на позапрошлой неделе (14,7%), но все равно хорошо. «Игры приколов» (22:15) – 10,9% против 14,4% неделей ранее.
Политическое ток-шоу «Право на владу» (четверг, 22:50) продолжает собирать показатели ниже средней доли по каналу – 6,3% против 7% неделей ранее. Также с показателями ниже средней доли канала уже третью неделю идут ток-шоу «Їмо за сто» (суббота, 10:00) – 8,4%, «Король десертов» (среда, 21:50) – 5,3% и «Модель XL» (вторник, 21:30) – 7% по аудитории 18–54 (50k+).
Первый выпуск нового сезона «Битвы экстрасенсов», который мы уже разбирали детально, получил неплохие цифры – 13,9% доли по аудитории 18–54 (50k+). Второй выпуск 14 октября (19:00) почти повторил успех первого – 12,3%. В то же воскресенье средние показатели получило шоу «1 за всех» (21:05) – 9,9%, смена ведущего не прошла без последствий.
Продолжает удерживать аудиторию проект «МастерШеф» (вторник, 20:00) – 11,9% доли по аудитории 18–54 (50k+). А вот цифры шоу «Хата на тата» (понедельник, 20:00) в итоге все-таки подросли. После падения с 11,3% до 6,7% на позапрошлой неделе на прошлой показатели – 7,9%. А в понедельник, 15 октября, – 10,6%.
Битвы Леси Никитюк и Сергея Притулы в проекте «Кто сверху?» (четверг, 19:00) на прошлой неделе – 9,6% по аудитории 18–54 (50k+). Неплохо, выше среднего по каналу, но все равно меньше, чем неделей ранее (12,8%). «Кто против блондинок?» (вторник, 19:00) уже третью неделю крутится вокруг 7% доли, на этот раз – 7,5%. Остается на том же уровне и «Топ-модель по-украински» (пятница, 19:00) – 6,5%.
Не «взлетает» новый «Ревизор» с Николаем Тищенко (понедельник, 19:00). Первый выпуск обновленного проекта 1 октября собрал 7% доли по аудитории 18–54 (50k+), второй выпуск 8 октября – 6,1%, третий 15 октября – 6,9%.
Традиционно хорошие показатели получило «Дизель-шоу» (пятница) – 11,7% (21:30) и 14,4% (23:10). На позапрошлой неделе, правда, цифры были повыше – 12,7% и 17,2% соответственно. «Антизомби» (пятница, 20:20) – 8,5%. Ниже средней доли по каналу продолжает собирать политический проект «Нові лідери» (четверг, 22:20) – 5,7%.
На прошлой неделе состоялся финал второго сезона сериала «Школа» на «1+1», 8 октября сериал начал неделю с 8,3% по аудитории 18–54 (50k+). Но финал прошел с показателями в 10%, почти повторив успех старта сезона (11%). Да и на YouTube сериал остается крайне популярен, собирая немало просмотров.
Не получается пока повторить успех легендарных Леси и Ромы у сериала «Марк+Наталка» на ICTV, четверг он закончил с показателями 9,5% (17:40) и 5,8% (18:20). Не так и плохо, но новой любимой зрителями парочкой Марк с Наталкой пока не стали. И мы даже разобрались почему.
А канал «Украина» продолжил показывать сериал «Круговорот», вокруг прокатной лицензии которого недавно разгорелся скандал. Есть подозрения, что сериал был целиком и полностью снят в России. Но свою аудиторию в Украине он, так или иначе, имеет и получает свои 11–12% по аудитории 18–54 (50k+).
В субботу «Новый канал» показал дилогию «День независимости», привлекшую немало зрителей. Первая часть (18:08) – 14,8%, вторая (21:00) – 15,2%. А до того транслировал мультфильм «Корпорация монстров» (16:20) – 9,5%. В воскресенье на «Новом» шли «Тихоокеанский рубеж» (18:15) – 11,2%; и «Годзилла» (21:00) – 8,9%.
Канал ICTV в субботу устроил день Человека-паука. «Человек-паук» (16:00) – 7,4%, «Человек-паук 2» (20:15) – 5,4%, «Человек-паук 3. Враг в отражении» (23:10) – 6%. В воскресенье паучий марафон продолжился. «Новый Человек-паук» (20:40) – 9,1%, «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» (23:50) – 12,3%.
Канал «Украина» традиционно показывал мелодрамы, успех которых в эту субботу был скромнее обычного. Телесериал «Вторая жизнь Евы» шел весь день (08:40–17:00), финальная восьмая серия собрала 18,3%, телефильм «Соломоново решение» (17:04) – 14,9%, мелодрама «Колечко с бирюзой» (22:00) – 7,3%. Зато в воскресном прайме неплохие показатели получила премьерная четырехсерийка «Бойся своих желаний» (17:00), в среднем за четыре серии – 11,4%.
«Интеру» пришлось приспосабливаться к полноценным языковым квотам и менять программу передач. По всей видимости, именно по этой причине на прошлых выходных канал показывал «Аббатство Даунтон». Первая серия в субботу (14:00) начала с 7,8% доли, а последняя закончила с 4,4%. В воскресенье «Аббатство Даунтон» стартовало с 3,6% и закончило с 3,2% по аудитории 18–54 (50k+).
Зато у советской киноклассики в Украине всегда есть своя стабильная аудитория. В воскресенье телеканал НТН показал фильм «В бой идут одни "старики"» (19:00) – 6,4%. А канал «1+1» показал «Королеву бензоколонки» (17:40) – 7,1%.
Лидер недели по телесмотрению среди воскресных итоговых новостей – «ТСН Тиждень» (воскресенье, 20:30, «1+1») – 11,7% против 11,2% по аудитории 18–54 (50k+). Доля телесмотрения снизилась у «Фактов недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (19:50) – с 9,6% против 10,1% неделей ранее. Обновленная программа «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на ТРК «Украина» (воскресенье, 19:00) тоже просела – 10,4% против 13,6% на позапрошлой неделе.