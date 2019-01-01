Телерейтинги: больше «кварталов», хороших и разных

А в воскресенье лидером смотрений остаются «Танці з зірками» (20:57), которые, правда, немного потеряли – 17,3% против 19,8% на позапрошлой неделе. Аналогично в пятницу в топе дня оказалось шоу «Лига смеха» (20:15) – 12,9%. Чуть меньше, чем на позапрошлой неделе (14,7%), но все равно хорошо. «Игры приколов» (22:15) – 10,9% против 14,4% неделей ранее.

Политическое ток-шоу «Право на владу» (четверг, 22:50) продолжает собирать показатели ниже средней доли по каналу – 6,3% против 7% неделей ранее. Также с показателями ниже средней доли канала уже третью неделю идут ток-шоу «Їмо за сто» (суббота, 10:00) – 8,4%, «Король десертов» (среда, 21:50) – 5,3% и «Модель XL» (вторник, 21:30) – 7% по аудитории 18–54 (50k+).