Телерейтинги: большая игра и много кино

Финальная игра Чемпионат мира по футболу состоялась в воскресенье, транслировал ее, конечно, телеканал «Интер» (17:50). Смотреть, как французы побеждают хорватов, собралось немало телезрителей – 35,4% (по аудитории 18-54 [50k+]). Церемонию закрытия чемпионата (17:30) смотрело меньше людей – 21,2%. А передачу «Большая игра» после матча (20:50) и того меньше – 11,6%. Матч за третье место – между Бельгией и Англией (суббота, 16:50) – 18,9%.

Итого, по итогам чемпионата можно сделать вывод, что самые крупные показатели получил, конечно, финал, а вторым по популярности матчем среди украинцев была игра Хорватии с Россией – 30,6% по аудитории 18-54 (50k+). В среднем после выхода команд из групп матчи стабильно получали цифры около 18-19%. А в финале действительно было на что посмотреть. Не на игру – так на появление участников Pussy Riot прямо на поле в полицейской форме.