ТЕЛЕКРИТИКА

Телерейтинги: большая игра и много кино

Бизнес

В воскресенье,15 июля, подошел к концу Чемпионат мира по футболу, который часть украинцев бойкотировала, но многие все-таки смотрели. Кто-то болел за Хорватию, а кто-то включил телевизор просто по привычке. Как ни крути, футбол остается самым популярным спортом среди украинцев.


Как много телезрителей посмотрело финал и матч за третье место? Что еще заинтересовало украинцев на прошлой неделе? Давайте посмотрим.

Конец чемпионата

Фото: gettyimages.com

Финальная игра Чемпионат мира по футболу состоялась в воскресенье, транслировал ее, конечно, телеканал «Интер» (17:50). Смотреть, как французы побеждают хорватов, собралось немало телезрителей – 35,4% (по аудитории 18-54 [50k+]). Церемонию закрытия чемпионата (17:30) смотрело меньше людей – 21,2%. А передачу «Большая игра» после матча (20:50) и того меньше – 11,6%. Матч за третье место – между Бельгией и Англией (суббота, 16:50) – 18,9%.

Итого, по итогам чемпионата можно сделать вывод, что самые крупные показатели получил, конечно, финал, а вторым по популярности матчем среди украинцев была игра Хорватии с Россией – 30,6% по аудитории 18-54 (50k+). В среднем после выхода команд из групп матчи стабильно получали цифры около 18-19%. А в финале действительно было на что посмотреть. Не на игру – так на появление участников Pussy Riot прямо на поле в полицейской форме.

Кино и телешоу

Фото: кадр из фильма «Эон Флакс»

Лидером пятничных смотрений стала «Лига смеха» (22:15, «1+1») – 13,3% по аудитории 18-54 (50k+). На прошлой неделе результаты были куда скромнее – 7,6%. В субботу «Вечерний квартал» вернул себе показатели позапрошлой недели – 11,8%, после того как на прошлой просел до 8%.

В субботу канал ICTV радовал зрителей хорошей фантастикой: «Эон Флакс» с Шарлиз Терон (20:10) – 8,2%, «Электра» с Дженнифер Гарнер (21:55) – 11,9%. В воскресенье киномарафон продолжили «Эквилибриум» (20:35) – 10% и «Зеленый шершень» (22:45) – 11,3%.

«Интер» в субботу решил крутить советское кино. «Джентльмены удачи» (20:30) – 9,4%, «Свадьба в Малиновке» (13:00) – 14,9%. А канал «Украина» традиционно показывал мелодрамы. «Муж на час» (21:15) – 9,4%, телесериал «Забудь и вспомни» (11:45) – 17,4%. Аналогично поступил и канал СТБ, показавший мелодраму «Было у отца два сына» (22:00) – 10,1%.

Итоговые новости

Среди итоговых выпусков новостей больше всего зрителей посмотрели «ТСН. Тиждень» (воскресенье, 20:45, «1+1») – 12,6% (по сравнению с предыдущей неделей потеряли 4,5%), «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» (воскресенье, 18:45, ICTV) – 7,3% (потеряли 7,2%) и «Подробности недели» (пятница, 20:55, «Интер») – 5,7%, что на 1,9% меньше, чем было.

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