Телерейтинги: бокс против футбола и другие баталии

Поединок Усика и Гассиева не обошелся без политических споров вокруг него. Часть украинцев активно высказывались в соцсетях против поездки Усика в Москву во время войны. Вспоминали и не самые понятные высказывание боксера о его родном Крыме. Но, как только он вышел на ринг, оказалось, что все это не так и важно.

Трансляция боя на «Интере» (00:04) по показателям переплюнула все, что можно переплюнуть – 54,5% по аудитории 18-54 [50k+] и 56,3% по аудитории 18+. Таким не мог похвастаться ни один матч чемпионата мира, да и вообще ни одно событие по телевидению за последние 5 лет. Что примечательно, до того такое количество телезрителей у экранов собирал бой Владимира Кличко и Александра Поветкина. Традиция у нас такая, смотреть, как наши боксеры русских бьют.

В ожидании главного боя вечера украинские зрители посмотрели остальные поединки. Бриедис против Делорье (23:12) – 33,4% (18-54 [50k+]), Брекхус против Сагайдаковской (22:04) – 16,1%.

Игра «Динамо» с «Шахтером» в тот же день на этом фоне даже как-то затерялась – 13,7% (телеканал «Украина», 20:51).