Телерейтинги: бокс против футбола и другие баталии

Чемпионат мира по футболу закончился, но на прошлой неделе украинцев ждали другие крупные спортивные события. Так совпало, что в субботу, 21 июля, украинский боксер Александр Усик сошелся в поединке с россиянином Муратом Гассиевым, а киевское «Динамо» с «Шахтером».
Поединок Усика и Гассиева не обошелся без политических споров вокруг него. Часть украинцев активно высказывались в соцсетях против поездки Усика в Москву во время войны. Вспоминали и не самые понятные высказывание боксера о его родном Крыме. Но, как только он вышел на ринг, оказалось, что все это не так и важно.
Трансляция боя на «Интере» (00:04) по показателям переплюнула все, что можно переплюнуть – 54,5% по аудитории 18-54 [50k+] и 56,3% по аудитории 18+. Таким не мог похвастаться ни один матч чемпионата мира, да и вообще ни одно событие по телевидению за последние 5 лет. Что примечательно, до того такое количество телезрителей у экранов собирал бой Владимира Кличко и Александра Поветкина. Традиция у нас такая, смотреть, как наши боксеры русских бьют.
В ожидании главного боя вечера украинские зрители посмотрели остальные поединки. Бриедис против Делорье (23:12) – 33,4% (18-54 [50k+]), Брекхус против Сагайдаковской (22:04) – 16,1%.
Игра «Динамо» с «Шахтером» в тот же день на этом фоне даже как-то затерялась – 13,7% (телеканал «Украина», 20:51).
А вот кто в субботу не затерялся, так это мелодрамы на том же телеканале «Украина», их аудитории ни футбол, ни бокс не интересен. «Я буду ждать тебя всегда» (19:53) – 17,9% (18-54 [50k+]).
Канал ICTV в то же время показывал две части комедийного боевика «Час пик» с Джеки Чаном и Крисом Такером. Первая часть (20:15) – 9,5%, вторая (22:10) – 8,1%. А на СТБ показывали мелодраму «Любить и верить» (21:58) – 11,1%.
На канале «1+1» опять просел «Вечерний квартал» (21:03) – 8,9% против 11,8% на прошлой неделе. Зато в пятницу продолжала удерживать позиции «Лига смеха» – 12,2%.
Среди итоговых выпусков новостей на прошлой неделе произошли небольшие изменения. Программа «ТСН. Тиждень» ушла в отпуск на месяц, поэтому в воскресенье вместо нее на «1+1» показывали обычный выпуск «ТСН». Впрочем, на показателях это сказалось не очень значительно – 10% против 12,6% на прошлой неделе.
На этом фоне хорошо нарастили цифры «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» (воскресенье, 18:45, ICTV) после резкого падения – 17,9% против 7,3% на прошлой неделе (и 14,5% на позапрошлой).