Телекомпания «ВИD» стала «ВИDgital» и сменила легендарную заставку

Российская телекомпания «ВИD» изменила название на «ВИDgital», а также сменила свою фирменную заставку. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

"Как ранее было анонсировано А. Любимовым (президентом телекомпании. – ТК), с радостью спешим сообщить вам о том, что мы начинаем новый виток деятельности телекомпании. Теперь мы называемся «ВИDgital»", – говорится в сообщении.