Телекомпания «ВИD» стала «ВИDgital» и сменила легендарную заставку

Российская телекомпания «ВИD» изменила название на «ВИDgital», а также сменила свою фирменную заставку. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.
"Как ранее было анонсировано А. Любимовым (президентом телекомпании. – ТК), с радостью спешим сообщить вам о том, что мы начинаем новый виток деятельности телекомпании. Теперь мы называемся «ВИDgital»", – говорится в сообщении.
Ранее в интервью российскому информагентству ТАСС Александр Любимов анонсировал, что телекомпания будет экспериментировать в digital-формате. "Профессионально сделанного контента, по-настоящему масштабных мультимедийных проектов в сети не так много, как кажется. Называется мудрено, но по сути, речь о грамотном присутствии в соцсетях, чтобы один и тот же продукт расшаривать для различной аудитории, находя эмоциональную и смысловую связь с ней. Очень любопытная задача! ", – сказал он тогда.
Напомним, телекомпания «ВИD» была основана в 1987 году. Наиболее известными ее программами являются «Взгляд», «Поле чудес», «Жди меня», «Звездный час», «Угадай мелодию» и др.