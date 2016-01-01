Телеканалы увеличили количество национальных фильмов в эфире

В Украине в течение прошлого года увеличилось количество телеканалов, которые транслировали национальные фильмы. Об этом говорится в отчете Нацсовета по ТВ и радиовещанию за 2016 год.

Регулятор напоминает, что национальным кинопродуктом считаются фильмы, которые соответствуют таким четырем критериям: производство, авторское право, право собственности, украинский язык. Поэтому фильмы, которые не отвечают хотя бы одному из этихкритериев, в квоту не засчитываются, но считаются украинскими.

Так, если в мае мониторинг Нацсовета зафиксировал показ фильмов, которые имеют признаки национальных, в эфире 6 общенациональных телеканалов, то уже в ноябре - в эфире 12 вещателей, среди которых, в частности, ТЕТ, «Интер», «Украина», «1+1», «UA:Перший», НТН и др.