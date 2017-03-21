Телеканалы смогут вести профессиональные прямые трансляции в Twitter

Twitter запускает API для видеотрансляций, что позволит компаниям подключать профессиональное оборудование для телетрансляций и редактирования видео, сообщает AIN.UA.

По информации источников издания TechCrunch, Twitter Live API будет схож с Facebook Live, запущенным в апреле 2016 года. Через API к Twitter можно будет напрямую подключать профессиональные телекамеры, доски редактирования, ПО для обработки видеопотока и передвижные телевизионные станции.

До запуска API создателям или провайдерам контента необходимо было подписать партнерское соглашение с Twitter. В прошлом году компания активно проводила такие сделки со спортивными лигами и ассоциациями. Среди клиентов, в частности, американская Национальная футбольная лига и Bloomberg News.

Напомним, одним из первопроходцев в сфере прямых трансляций для широкой аудитории был сервис Periscope, принадлежащий Twitter. Однако он не был приспособлен для профессиональных пользователей и компаний, уступая в этом YouTube и Facebook Live.

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