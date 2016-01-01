Телеканалы группы StarLightMedia перешли на спутник АМОS-3

Об этом сообщает пресс-служба StarLightMedia.

В декабре 2016 велось параллельное вещание на обоих спутниках.

Переход сделан из-за того, что спутник АМОS-2 завершает свой технический срок жизни, и на осень 2016 был запланирован переход на другой спутник компании Space-Communication Ltd. — АМОS-6, но ракета Falkon-9, которая должна была вывести его на орбиту, взорвалась. В результате переговоров с владельцем спутников, было принято решение о переходе на АМОS-3.

В пресс-службе отмечают, что для пользователей создан сайт с текстовыми и видео инструкциями по перенастройке тюнеров разных марок на новый спутник для приема каналов и базой данных мастеров спутникового телевидения в разных населенных пунктах, к которым можно обратиться в случае необходимости.

Напомним, ранее группа 1+1 media перевела вещание телеканалов «1+1», «ПлюсПлюс», «УНИАН ТВ», «Бигуди» и «Квартал ТВ» со спутника Amos 2 на спутник Astra 4A.