ТЕЛЕКРИТИКА

Телеканалы «112 Украина» и NewsOne привезут в Украину британских депутатов-евроскептиков, чтобы разобраться с Нацсоветом и ВРУ

Бизнес

Их цель – предотвратить санкции в отношении «112 Украина» и NewsOne, а также выступить против провокаций и притеснений СМИ в стране.


Об этом сообщает сайт телеканала «112».

Как известно, на прошлой неделе генпродюсеры «112 Украина» и NewsOne Артем Марчевский и Василий Голованов встретились в Страсбурге с британскими депутатами Европейского парламента Натаном Джиллом, Дэвидом Коберном и Джонатаном Арноттом, проинформировав последних о давлении властей на телеканалы «112 Украина» и NewsOne, а также об угрозах санкций.

Теперь британские депутаты заявили о намерении посетить Украину и лично встретиться с представителями Нацсовета и ВРУ, пообещав поддерживать вышеуказанные каналы «во всех судебных процессах».

«Во время нашей прошлой встречи с евродепутатами в Страсбурге мы не только напомнили, что давление на наш телеканал продолжается, но и договорились об их визите в Украину. В ЕС уже все знают о ситуации вокруг нашего телеканала и теперь они хотят услышать мнение людей, чье видение свободы слова в Украине радикально отличается от нашего», – комментирует Артем Марчевский.

Еще 4 октября Верховная рада приняла постановление, согласно которому СНБО должен применить санкции к владельцам телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Нардепы рекомендовали ввести санкции против 7 компаний, которым принадлежат телеканалы. В частности, предлагалась блокировка активов каналов, аннулирование их лицензий и прекращение предоставления им телекоммуникационных услуг.Причиной таких действий называют контроль над каналами со стороны украинских олигархов.

Примечательно, что по данным поисковика, тройка депутатов, высказавшие поддержку «112 Украина», активно также поддерживали РФ, в частности, депутаты защищали российский пропагандистский телеканал RT, о чем писала российская пресса. Эти три депутата имеют большую цитируемость среди российских СМИ, депутатов характеризируют как «евроскептиков».

Напомним, 18 октября Верховная рада не стала отклонять постановление, в котором просит Совет нацбезопасности и обороны применить санкции к владельцам телеканалов «112 Украина» и NewsOne. В СМИ оба телеканала связывают с Виктором Медведчуком, лидером «Украинского выбора». Официально владельцем первого значится немец Эдуард Катц, который, по данным «Радио Свобода», занимается продажей подержанных автомобилей. Официальный владелец NewsOne – нардеп «Оппоблока» Тарас Козак, который тесно связанный с Медведчуком.

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