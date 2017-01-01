Телеканал ZIK получил третье предупреждение за отсутствие двойного спутникового вещания

При голосовании воздержались Ульяна Фещук и Сергей Костинский, оба были сторонниками изначально сформированного проекта решения – об обращении в суд для аннулирования лицензии. Это третье предупреждение телеканалу за отсутствие спутникового вещание по данной лицензии.

У телеканала две спутниковые лицензии: одна записана на ООО «ТРК "Міст ТБ"» (логотип ZIK), вторая – на ООО «ТРК "Нові комунікації"» (логотип оформлен по-другому – ZZIK). Последняя компания также владеет общенациональной цифровой лицензией. В лицензиях прописаны разные программные концепции: у ТРК «Нові комунікації» – просветительско-информационный канал с кинопоказом, у «Міст ТБ» – информационно-развлекательный с кинопоказом.