Телеканал ZIK получил третье предупреждение за отсутствие двойного спутникового вещания

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 1 ноября, объявил предупреждение телеканалу ZIK из-за отсутствия вещания по спутниковой лицензии, оформленной на ООО «ТРК "Міст ТБ"».
При голосовании воздержались Ульяна Фещук и Сергей Костинский, оба были сторонниками изначально сформированного проекта решения – об обращении в суд для аннулирования лицензии. Это третье предупреждение телеканалу за отсутствие спутникового вещание по данной лицензии.
У телеканала две спутниковые лицензии: одна записана на ООО «ТРК "Міст ТБ"» (логотип ZIK), вторая – на ООО «ТРК "Нові комунікації"» (логотип оформлен по-другому – ZZIK). Последняя компания также владеет общенациональной цифровой лицензией. В лицензиях прописаны разные программные концепции: у ТРК «Нові комунікації» – просветительско-информационный канал с кинопоказом, у «Міст ТБ» – информационно-развлекательный с кинопоказом.
Из-за этого по разным лицензиям телеканал выдает разный ночной эфир, утренний, дневной и прайм-тайм совпадают. По лицензии ООО «ТРК "Нові комунікації"» канал вещает на Astra 4A в двух стандартах (доступны два отдельных сигнала по одной лицензии) – в MPEG-4 HD и MPEG-2 SD, а ООО «ТРК "Міст ТБ"» по своей лицензии не вещало (также указан спутник Astra 4A).
В августе 2017-го, получив первое предупреждение, телеканал возобновил второе спутниковое вещание, запустив дополнительный сигнал на Astra 4A по концепции ООО «ТРК "Міст ТБ"», но уже осенью его прекратил. В конце декабря прошлого года регулятор объявил второе предупреждение и оштрафовал компанию на 17 тыс. грн (5% лицензионного сбора). Декабрьский штраф вещатель оплатил в январе. Тогда же регулятор предписал возобновить вещание в месячный срок, чего канал так и не сделал. Это показал мониторинг Нацсовета от 6 июня, по которому и проводилась проверка.
Представительница вещателя уверяла, что эфир по лицензии ООО «ТРК "Міст ТБ"» телеканал возобновил после отключение эфирного аналога. Программную сетку по этой лицензии готовит львовская редакция телеканала – львовский эфир канала отличается от киевского, редакция во Львове в числе 70 человек производит местные передачи. После отключения эфирного аналогового телевидения, спутниковая трансляция осталась единственным способом трансляции львовского эфира вещателя.
Ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко предположил, что двойное спутниковое вещание не велось в целях экономии средств – месяц спутникового вещания обходится компании в около $10 тысяч. Он посоветовал телеканалу отказаться от лицензии. Если она понадобится, вещатель сможет оформить новую. Стоимость лицензионного сбора в таком случае будет в пределах 250 тысяч гривен.