Телеканал «Тонис» запустил интернет-вещание

Об этом с места событий сообщил корреспондент «Телекритики».

Во время презентации интернет-вещания прошел и первый эфир на YouTube-канале и сайте prm.global. Его вели генеральный продюсер телеканала Алексей Семенов и телеведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский.

Полноценное интернет-вещание начнется завтра и будет проходить в будни с 10:00 до 21:00. Вести его будут Ганапольский и Киселев, смена каждого будет длиться два часа.

По словам Матвея Ганапольского, первый час вещания будет посвящен новостной повестке дня. Дальше будет идти «социалка». "Самое важное – находить интересных людей, приводить их к нам и чтобы они рассказывали для вас под наши вопросы настоящие лекции", – говорит он.

Также вещание из «Куба» будут вести и другие люди, с которыми договорился Алексей Семенов.

Генпродюсер канала Алексей Семенов отметил, что интернет-вещание необязательно станет предвестником телеканала. "Команде нужно чем-то заняться пока идет строительство телеканала, о котором мы будем регулярно рассказывать. Это первый такой экспериментальный формат в Украине, когда мы будем постоянно говорить о том, как идет строительство нашего канала", – сказал он.

Один из собственников телеканала, Владимир Макеенко, рассказал, что владельцы не будут влиять на редакционную политику СМИ и уверены, что "такую команду вообще невозможно нагибать".

Отметим, что полноценный запуск телеканала «Тонис», у которого будет новое название, произойдет 24 августа этого года. Ранее Матвей Ганапольский рассказал детали своей программы, которую он будут вести на телеканале.

О том, что теперь ждет «Тонис», читайте в нашем материале.

Фото: obzor.press