Телеканал «Тонис» запустил интернет-вещание

Сегодня, 24 апреля, команда телеканала «Тонис» запустила интернет-вещание из «Куба», который находится на 24 этаже бизнес-центра «Парус».
Об этом с места событий сообщил корреспондент «Телекритики».
Во время презентации интернет-вещания прошел и первый эфир на YouTube-канале и сайте prm.global. Его вели генеральный продюсер телеканала Алексей Семенов и телеведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский.
Полноценное интернет-вещание начнется завтра и будет проходить в будни с 10:00 до 21:00. Вести его будут Ганапольский и Киселев, смена каждого будет длиться два часа.
По словам Матвея Ганапольского, первый час вещания будет посвящен новостной повестке дня. Дальше будет идти «социалка». "Самое важное – находить интересных людей, приводить их к нам и чтобы они рассказывали для вас под наши вопросы настоящие лекции", – говорит он.
Также вещание из «Куба» будут вести и другие люди, с которыми договорился Алексей Семенов.
Генпродюсер канала Алексей Семенов отметил, что интернет-вещание необязательно станет предвестником телеканала. "Команде нужно чем-то заняться пока идет строительство телеканала, о котором мы будем регулярно рассказывать. Это первый такой экспериментальный формат в Украине, когда мы будем постоянно говорить о том, как идет строительство нашего канала", – сказал он.
Один из собственников телеканала, Владимир Макеенко, рассказал, что владельцы не будут влиять на редакционную политику СМИ и уверены, что "такую команду вообще невозможно нагибать".
Отметим, что полноценный запуск телеканала «Тонис», у которого будет новое название, произойдет 24 августа этого года. Ранее Матвей Ганапольский рассказал детали своей программы, которую он будут вести на телеканале.
О том, что теперь ждет «Тонис», читайте в нашем материале.
Фото: obzor.press