Телеканал «Тонис» меняет название на «Прямой»

Телеканал «Тонис», владельцем которого стал политик Владимир Макеенко и перезапуском которого занимаются экс-генпролюсер NewsOne Алексей Семенов и телеведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, внес изменения в свои лицензии на вещание в разных городах. Соответствующий вопрос рассматривался на сегодняшнем заседании Нацсовета по телевидению и радиовещанию.
В частности, в лицензии внесены изменения, касающиеся смены владельца, связанных лиц, состава редакционного совета, адреса студии, программной концепции, названия и логотипа. Телеканал планирует вещать в формате инфотеймент (способ подачи теле- или радиовещательного материала, нацеленный как на развлечение, так и на информирование аудитории).
Так, называться канал теперь будет «Прямой», а логотип, по словам генпродюсера Алексея Семенова, напоминает логотипы других известных телеканалов, в частности, логотип российского «Дождя». "Если он кому-то похож на логотип «Дождя», то это хорошо, и не потому, что «Дождь» хороший или плохой, а потому, что этот канал похож на все. Другое дело, что его наполнение будет не похоже на «Дождь», потому что мы делаем более качественный продукт", – сказал он.
Также Семенов рассказал, что новая команда телеканала научилась создавать дешевый, но качественный телевизионный продукт, а сотрудники, которые сейчас приходят на него устраиваться, соглашаются на меньшую зарплату, чем им предлагают на других каналах. "Потому что те продукты, которым создаем, то, как мы ведем работу и как устраиваем командный дух внутри, то, как мы работаем в стремлении и любви к профессии, мы это все делаем очень эмоциональной и яркой командой, и люди идут к нам даже на меньшие заработные платы. Нам кажется, что этот канал станет основой для украинского телевидения, когда телевизионный продукт производится за счет коммерческих денег", – пояснил генпродюсер.
На телеканале будут работать также телеведущая канала «2+2» Каролина Ашион, экс-ведущая «Подробностей» на «Интере» Юлия Шпачинская, политолог и телеведущий Александр Лирчук (ведет программу «Криминал» в рамках проекта prm.global), Сергей Дойко (13 лет проработал на телеканале «Киев»), американский политолог и телеведущий Питер Залмаев.
Канал планирует начать вещание в 6:00 24 августа с трехдневного круглосуточного марафона ко Дню независимости.
Напомним, 24 апреля новая команда телеканала «Тонис» запустила интернет-вещание из «Куба», который находится на 24-м этаже бизнес-центра «Парус».
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