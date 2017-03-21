Телеканал «Тонис» меняет название на «Прямой»

Телеканал «Тонис», владельцем которого стал политик Владимир Макеенко и перезапуском которого занимаются экс-генпролюсер NewsOne Алексей Семенов и телеведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, внес изменения в свои лицензии на вещание в разных городах. Соответствующий вопрос рассматривался на сегодняшнем заседании Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

В частности, в лицензии внесены изменения, касающиеся смены владельца, связанных лиц, состава редакционного совета, адреса студии, программной концепции, названия и логотипа. Телеканал планирует вещать в формате инфотеймент (способ подачи теле- или радиовещательного материала, нацеленный как на развлечение, так и на информирование аудитории).

Так, называться канал теперь будет «Прямой», а логотип, по словам генпродюсера Алексея Семенова, напоминает логотипы других известных телеканалов, в частности, логотип российского «Дождя». "Если он кому-то похож на логотип «Дождя», то это хорошо, и не потому, что «Дождь» хороший или плохой, а потому, что этот канал похож на все. Другое дело, что его наполнение будет не похоже на «Дождь», потому что мы делаем более качественный продукт", – сказал он.