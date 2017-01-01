Телеканал NewsOne презентовал проморолики к новому сезону

Команда телеканала NewsOne активно готовится к новому медиасезону. В сети уже появились новые эмоциональные проморолики. Тема каждого видео – это пропасть между действиями политиков и сегодняшней реальной жизнью гражданина.
Уже с сентября новые проекты и формат подачи информации телеканала NewsOne будут направлены непосредственно на обычного украинца. Обновленные программы помогут телезрителю легче ориентироваться в политической и экономической жизни страны и лучше понимать, как та или иная реформа, событие или поправка к Закону отразятся на его собственной жизни и жизни его родных. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала.
"Мы стремимся сложные политические термины, события и явления донести зрителю в простых человеческих формах и показать обычным украинцам, как все, что происходит в политической, экономической жизни страны напрямую влияет на гражданина", – говорит исполнительный продюсер NewsOne Василий Голованов.
Новый сезон на телеканале стартует с 4 сентября.
Фото: пресс-служба телеканала NewsOne