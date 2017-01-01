Телеканал NewsOne презентовал проморолики к новому сезону

Уже с сентября новые проекты и формат подачи информации телеканала NewsOne будут направлены непосредственно на обычного украинца. Обновленные программы помогут телезрителю легче ориентироваться в политической и экономической жизни страны и лучше понимать, как та или иная реформа, событие или поправка к Закону отразятся на его собственной жизни и жизни его родных. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала.